РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9606 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
1 531 14

США увеличили военное присутствие на Ближнем Востоке до 50 тыс.

Армія США усилила присутствие в ближневосточном регионе

Численность американских военнослужащих на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, это примерно на 10 тысяч больше, чем обычный уровень присутствия США в регионе. Увеличение контингента связано с переброской дополнительных сил, в частности морских пехотинцев и моряков в составе десантной группы корабля USS Tripoli, а также военных 82-й воздушно-десантной дивизии.

Усиление военного присутствия США

Американские войска традиционно размещены в ряде стран Ближнего Востока, среди которых - Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак, Сирия, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Ранее их численность составляла около 40 тысяч, однако на фоне обострения ситуации она существенно возросла.

"Увеличение контингента направлено на усиление возможностей США в регионе", - отмечается в материале.

Кроме того, часть военных передислоцировали для оперативного реагирования на потенциальные угрозы.

Возможные сценарии и оценки экспертов

По информации издания, президент США Дональд Трамп рассматривает дальнейшие шаги в рамках операции, которая длится уже около месяца. Среди вариантов - расширение военных действий, в частности - установление контроля над стратегическими объектами в районе Ормузского пролива.

Этот маршрут является критически важным для мирового рынка энергоносителей, ведь через него проходит значительная часть экспорта нефти. Сейчас его работа затруднена из-за действий Ирана в ответ на удары США и Израиля.

В то же время эксперты отмечают, что даже более 50 тысяч военных может быть недостаточно для проведения полномасштабной наземной операции против Ирана.

Автор: 

США (29002) Ближний Восток (171)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Трамп також з кагорти "ухилянтів".
NyTimes.com

Закінчивши навесні 1968 року Вортонську школу бізнесу, будучи придатним до призову у В'єтнамі, він раптово отримав діагноз, який змінив його долю: кісткові нарости на п'ятах.

Діагноз призвів до заповітної 1-річної відстрочки за станом здоров'я, що звільнило його від військової служби, поки Сполучені Штати активно розгортали війська в Південно-Східній Азії. Того року на службу було призвано понад 300 тисяч молодих людей. Ця відстрочка - одна з п'яти, отриманих Трампом під час бойових дій у В'єтнамі. Решта чотири були дані на основі освіти.

Його особистий лікар, який працював з ним протягом тривалого часу, доктор Гарольд Н. Борнштейн, оголосив, що Дональд «не мав жодних значних проблем зі здоров'ям» протягом чотирьох десятиліть, і що, якщо його оберуть президентом, він «стане найздоровішою людиною, коли-небудь обраною на пост президента». Доктор Борнштейн нічого не говорив про проблеми з кістками, але добре пам'ятав той факт, що був вирізаний апендикс, проведений в дитинстві Трампа.

Гарольд Борнштейн, єврейський лікар з Нью-Йорка. Борнштейн «успадкував» Трампа як пацієнта від практики свого батька Джейкоба.

показать весь комментарий
30.03.2026 02:19 Ответить
+3
Невже гамерикани такі глупі що полізуть в Іран? Нічого їх В'єнам і Афганістан не навчив.
показать весь комментарий
30.03.2026 02:11 Ответить
+2
50 тис.? Для Ірану? Разом із допоміжними службами та борделями? Цього замало не те щоб перемогти, навіть злякати чалманосіїв
показать весь комментарий
30.03.2026 06:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Американські війська традиційно розміщені у низці країн Близького Сходу. В основному це технічні працівники по обслуговуванню літаків-кораблів, служби ППО та різні працівники з обслуги баз.
показать весь комментарий
30.03.2026 01:53 Ответить
50 тис обслуги?!
показать весь комментарий
30.03.2026 02:58 Ответить
Один мой хороший знакомый бумажки по папкам подклеивал на базе ВВС в Таиланде во время Вьетнамской войны. Зарплата была маленькая по амерским стандартам но это были лучшие годы его жизни.
Так что да большинство военных имеют свои специальности и штурмовать иранские горы не пойдут ни за какие коврижки
показать весь комментарий
30.03.2026 05:07 Ответить
Невже гамерикани такі глупі що полізуть в Іран? Нічого їх В'єнам і Афганістан не навчив.
показать весь комментарий
30.03.2026 02:11 Ответить
А звідки Трамп це може знати?
Він і не служив і не воював.
показать весь комментарий
30.03.2026 02:16 Ответить
Трамп також з кагорти "ухилянтів".
NyTimes.com

Закінчивши навесні 1968 року Вортонську школу бізнесу, будучи придатним до призову у В'єтнамі, він раптово отримав діагноз, який змінив його долю: кісткові нарости на п'ятах.

Діагноз призвів до заповітної 1-річної відстрочки за станом здоров'я, що звільнило його від військової служби, поки Сполучені Штати активно розгортали війська в Південно-Східній Азії. Того року на службу було призвано понад 300 тисяч молодих людей. Ця відстрочка - одна з п'яти, отриманих Трампом під час бойових дій у В'єтнамі. Решта чотири були дані на основі освіти.

Його особистий лікар, який працював з ним протягом тривалого часу, доктор Гарольд Н. Борнштейн, оголосив, що Дональд «не мав жодних значних проблем зі здоров'ям» протягом чотирьох десятиліть, і що, якщо його оберуть президентом, він «стане найздоровішою людиною, коли-небудь обраною на пост президента». Доктор Борнштейн нічого не говорив про проблеми з кістками, але добре пам'ятав той факт, що був вирізаний апендикс, проведений в дитинстві Трампа.

Гарольд Борнштейн, єврейський лікар з Нью-Йорка. Борнштейн «успадкував» Трампа як пацієнта від практики свого батька Джейкоба.

показать весь комментарий
30.03.2026 02:19 Ответить
Як Вініпух Сі через кремлівську прокладку Краснову наказав так п$дофіл Краснов і зробить. Вініпуху треба щоб у США а по можливості і НАТО були руки звязані перед нападом на Японію і Тайвань для початку.
показать весь комментарий
30.03.2026 02:26 Ответить
Напевно отримання громадянства рахи Трампоном вже на столі у ху*ла й очікує на його підпис
Трамп дозволив росії продати майже тисячу барелів нафти Кубі - https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-dozvoliv-rosiyi-prodati-mayzhe-tisyachu-1774824896.html The New York Times
показать весь комментарий
30.03.2026 03:25 Ответить
nytimes.com/2026/03/29

Берегова охорона Сполучених Штатів дозволяє російському танкеру з сирою нафтою дістатися до Куби, доставляючи критично важливий запас енергії для острівної нації після кількох місяців ефективної нафтової блокади адміністрації Трампа, згідно з офіційною особою США, ознайомленою з ситуацією.

Танкер, який перевозить приблизно 730 000 барелів нафти і належить російському уряду, у неділю ввечері знаходився за кілька миль від кубинських територіальних вод, за даними MarineTraffic, постачальника даних про судна.
показать весь комментарий
30.03.2026 04:34 Ответить
Щоб понизити світові ціни на нафту, Трамп навіть дозволив Ірану продавати іранську нафту.
До кінця року
Іран може заробити від продажу своєї нафти 65-75 мільярів $.
показать весь комментарий
30.03.2026 04:48 Ответить
BBC

Швидше за все, Трамп вирішить піти на ескалацію. Американці мають понад 4000 морських піхотинців США на кораблях, що прямують до Перської затоки, а також десантників з 82-ї повітряно-десантної дивізії в режимі очікування та обговорюють подальше підкріплення.

Ніхто не говорить про повномасштабне вторгнення в Іран, але можливо, що американці спробують захопити острови в Перській затоці, включно із островом Харг, що є головним нафтовим терміналом Ірану. Це передбачатиме серію складних і небезпечних морських висадок.

Такий розвиток подій може навіть влаштувати Іран, який хоче втягнути американців у тривалішу війну на виснаження. Іран розраховує, що витривалість режиму до болю є більшою, ніж у Трампа.
показать весь комментарий
30.03.2026 05:33 Ответить
Америка вже зіткнулася з піднесенням Китаю.
Коли буде написано історію їхнього змагання за звання найсильнішої держави світу, погано спланована війна Трампа проти Ірану може бути розцінена як поворотний момент, проміжна станція занепаду, як це було для Сполученого Королівства з Суецьким каналом.
показать весь комментарий
30.03.2026 05:36 Ответить
Деякі старі істини про війну постукали у двері Овального кабінету через місяць, відколи Трамп та Нетаньягу відправили американські та ізраїльські військові літаки бомбити Іран.

Нездатність винести уроки з минулого означає, що Трамп тепер стоїть перед складним вибором. Якщо він не зможе досягти угоди з Іраном, він може або спробувати оголосити перемогу, яка нікого не обдурить, або піти на подальше ескалацію.
показать весь комментарий
30.03.2026 05:41 Ответить
50 тис.? Для Ірану? Разом із допоміжними службами та борделями? Цього замало не те щоб перемогти, навіть злякати чалманосіїв
показать весь комментарий
30.03.2026 06:57 Ответить
 
 