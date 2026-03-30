США увеличили военное присутствие на Ближнем Востоке до 50 тыс.

Численность американских военнослужащих на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, это примерно на 10 тысяч больше, чем обычный уровень присутствия США в регионе. Увеличение контингента связано с переброской дополнительных сил, в частности морских пехотинцев и моряков в составе десантной группы корабля USS Tripoli, а также военных 82-й воздушно-десантной дивизии.

Усиление военного присутствия США

Американские войска традиционно размещены в ряде стран Ближнего Востока, среди которых - Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак, Сирия, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Ранее их численность составляла около 40 тысяч, однако на фоне обострения ситуации она существенно возросла.

"Увеличение контингента направлено на усиление возможностей США в регионе", - отмечается в материале.

Кроме того, часть военных передислоцировали для оперативного реагирования на потенциальные угрозы.

Возможные сценарии и оценки экспертов

По информации издания, президент США Дональд Трамп рассматривает дальнейшие шаги в рамках операции, которая длится уже около месяца. Среди вариантов - расширение военных действий, в частности - установление контроля над стратегическими объектами в районе Ормузского пролива.

Этот маршрут является критически важным для мирового рынка энергоносителей, ведь через него проходит значительная часть экспорта нефти. Сейчас его работа затруднена из-за действий Ирана в ответ на удары США и Израиля.

В то же время эксперты отмечают, что даже более 50 тысяч военных может быть недостаточно для проведения полномасштабной наземной операции против Ирана.

