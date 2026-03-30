Численность американских военнослужащих на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The New York Times.
По данным издания, это примерно на 10 тысяч больше, чем обычный уровень присутствия США в регионе. Увеличение контингента связано с переброской дополнительных сил, в частности морских пехотинцев и моряков в составе десантной группы корабля USS Tripoli, а также военных 82-й воздушно-десантной дивизии.
Усиление военного присутствия США
Американские войска традиционно размещены в ряде стран Ближнего Востока, среди которых - Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак, Сирия, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Ранее их численность составляла около 40 тысяч, однако на фоне обострения ситуации она существенно возросла.
"Увеличение контингента направлено на усиление возможностей США в регионе", - отмечается в материале.
Кроме того, часть военных передислоцировали для оперативного реагирования на потенциальные угрозы.
Возможные сценарии и оценки экспертов
По информации издания, президент США Дональд Трамп рассматривает дальнейшие шаги в рамках операции, которая длится уже около месяца. Среди вариантов - расширение военных действий, в частности - установление контроля над стратегическими объектами в районе Ормузского пролива.
Этот маршрут является критически важным для мирового рынка энергоносителей, ведь через него проходит значительная часть экспорта нефти. Сейчас его работа затруднена из-за действий Ирана в ответ на удары США и Израиля.
В то же время эксперты отмечают, что даже более 50 тысяч военных может быть недостаточно для проведения полномасштабной наземной операции против Ирана.
Так что да большинство военных имеют свои специальности и штурмовать иранские горы не пойдут ни за какие коврижки
Він і не служив і не воював.
NyTimes.com
Закінчивши навесні 1968 року Вортонську школу бізнесу, будучи придатним до призову у В'єтнамі, він раптово отримав діагноз, який змінив його долю: кісткові нарости на п'ятах.
Діагноз призвів до заповітної 1-річної відстрочки за станом здоров'я, що звільнило його від військової служби, поки Сполучені Штати активно розгортали війська в Південно-Східній Азії. Того року на службу було призвано понад 300 тисяч молодих людей. Ця відстрочка - одна з п'яти, отриманих Трампом під час бойових дій у В'єтнамі. Решта чотири були дані на основі освіти.
Його особистий лікар, який працював з ним протягом тривалого часу, доктор Гарольд Н. Борнштейн, оголосив, що Дональд «не мав жодних значних проблем зі здоров'ям» протягом чотирьох десятиліть, і що, якщо його оберуть президентом, він «стане найздоровішою людиною, коли-небудь обраною на пост президента». Доктор Борнштейн нічого не говорив про проблеми з кістками, але добре пам'ятав той факт, що був вирізаний апендикс, проведений в дитинстві Трампа.
Гарольд Борнштейн, єврейський лікар з Нью-Йорка. Борнштейн «успадкував» Трампа як пацієнта від практики свого батька Джейкоба.
Трамп дозволив росії продати майже тисячу барелів нафти Кубі - https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-dozvoliv-rosiyi-prodati-mayzhe-tisyachu-1774824896.html The New York Times
Берегова охорона Сполучених Штатів дозволяє російському танкеру з сирою нафтою дістатися до Куби, доставляючи критично важливий запас енергії для острівної нації після кількох місяців ефективної нафтової блокади адміністрації Трампа, згідно з офіційною особою США, ознайомленою з ситуацією.
Танкер, який перевозить приблизно 730 000 барелів нафти і належить російському уряду, у неділю ввечері знаходився за кілька миль від кубинських територіальних вод, за даними MarineTraffic, постачальника даних про судна.
До кінця року
Іран може заробити від продажу своєї нафти 65-75 мільярів $.
Швидше за все, Трамп вирішить піти на ескалацію. Американці мають понад 4000 морських піхотинців США на кораблях, що прямують до Перської затоки, а також десантників з 82-ї повітряно-десантної дивізії в режимі очікування та обговорюють подальше підкріплення.
Ніхто не говорить про повномасштабне вторгнення в Іран, але можливо, що американці спробують захопити острови в Перській затоці, включно із островом Харг, що є головним нафтовим терміналом Ірану. Це передбачатиме серію складних і небезпечних морських висадок.
Такий розвиток подій може навіть влаштувати Іран, який хоче втягнути американців у тривалішу війну на виснаження. Іран розраховує, що витривалість режиму до болю є більшою, ніж у Трампа.
Коли буде написано історію їхнього змагання за звання найсильнішої держави світу, погано спланована війна Трампа проти Ірану може бути розцінена як поворотний момент, проміжна станція занепаду, як це було для Сполученого Королівства з Суецьким каналом.
Нездатність винести уроки з минулого означає, що Трамп тепер стоїть перед складним вибором. Якщо він не зможе досягти угоди з Іраном, він може або спробувати оголосити перемогу, яка нікого не обдурить, або піти на подальше ескалацію.