Переговоры США и Ирана могут состояться в Пакистане

Пакистан заявил о готовности выступить площадкой для переговоров между США и Ираном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам министра иностранных дел Пакистана Ишака Дара по итогам международной встречи в Исламабаде, его страна готова принять стороны уже в ближайшие дни и способствовать конструктивному диалогу.

Переговоры министров иностранных дел Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта были посвящены снижению напряженности и поиску путей прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

Инициатива Пакистана и позиция сторон

По словам Ишака Дара, США и Иран предварительно поддержали идею проведения переговоров в Пакистане. Также он проинформировал участников встречи о перспективах такого диалога, и они выразили поддержку инициативе.

"Пакистан будет рад принять у себя и содействовать содержательным переговорам между двумя сторонами в ближайшие дни с целью всеобъемлющего урегулирования конфликта", - заявил министр.

Ранее представители администрации США также сообщали о работе над организацией встречи, на которой могут обсудить возможные шаги для завершения противостояния.

Международная поддержка переговорного процесса

Ишак Дар добавил, что обсудил эту инициативу с министром иностранных дел Китая Ван И и генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем. По его словам, они положительно оценили роль Пакистана как посредника.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время". "Мы не заинтересованы в том, чтобы оставаться в Иране через год или два года. Мы занимаемся бизнесом. Мы скоро уйдем оттуда, и цены на топливо снова снизятся", - добавил он.

Также читайте: Иран уничтожил американский радиолокационный самолет на авиабазе в Саудовской Аравии, - Bloomberg