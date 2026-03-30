Переговоры США и Ирана могут состояться в Пакистане

Переговоры между США и Ираном могут состояться в Пакистане

Пакистан заявил о готовности выступить площадкой для переговоров между США и Ираном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам министра иностранных дел Пакистана Ишака Дара по итогам международной встречи в Исламабаде, его страна готова принять стороны уже в ближайшие дни и способствовать конструктивному диалогу.

Переговоры министров иностранных дел Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта были посвящены снижению напряженности и поиску путей прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОАЭ требуют компенсации от Ирана за атаки на инфраструктуру, - CNN

Инициатива Пакистана и позиция сторон

По словам Ишака Дара, США и Иран предварительно поддержали идею проведения переговоров в Пакистане. Также он проинформировал участников встречи о перспективах такого диалога, и они выразили поддержку инициативе.

"Пакистан будет рад принять у себя и содействовать содержательным переговорам между двумя сторонами в ближайшие дни с целью всеобъемлющего урегулирования конфликта", - заявил министр.

Ранее представители администрации США также сообщали о работе над организацией встречи, на которой могут обсудить возможные шаги для завершения противостояния.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран уничтожил американский радиолокационный самолет на авиабазе в Саудовской Аравии, - Bloomberg

Международная поддержка переговорного процесса

Ишак Дар добавил, что обсудил эту инициативу с министром иностранных дел Китая Ван И и генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем. По его словам, они положительно оценили роль Пакистана как посредника.

  • Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время". "Мы не заинтересованы в том, чтобы оставаться в Иране через год или два года. Мы занимаемся бизнесом. Мы скоро уйдем оттуда, и цены на топливо снова снизятся", - добавил он.

Также читайте: Иран уничтожил американский радиолокационный самолет на авиабазе в Саудовской Аравии, - Bloomberg

30.03.2026 00:12 Ответить
Ішак Дар - тезко Сонцесяйного.
30.03.2026 00:18 Ответить
Нє, тезко не Ішак а Осел Апокаліпсису. 🤣
30.03.2026 01:03 Ответить
Така ж *****, як переговори з Роісєй. Всі про все домовилися, окрім того, хто дійсно потрібен.

Іран давав згоду на якісь переговори?
30.03.2026 00:42 Ответить
Нічого не потрібно вигадувати жодній зі сторін перемовин. Для цього все є, Найвеличніший Лідор світу 4 роки, як придумав дипломатичні договори, за які нарід носить його на руках. Любі домовленості чи не домовленоств назвіть Потужними планами миру чи перемоги.
30.03.2026 06:14 Ответить
А чому не в будапешті чи мінську?
