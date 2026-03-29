Переговори США та Ірану можуть відбутися у Пакистані
Пакистан заявив про готовність виступити майданчиком для переговорів між США та Іраном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.
За словами міністра закордонних справ Пакистану Ішака Дара за підсумками міжнародної зустрічі в Ісламабаді, його країна готова прийняти сторони вже найближчими днями та сприяти конструктивному діалогу.
Переговори міністрів закордонних справ Пакистану, Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту були присвячені зниженню напруги та пошуку шляхів припинення конфлікту на Близькому Сході.
Ініціатива Пакистану та позиція сторін
За словами Ішака Дара, США та Іран попередньо підтримали ідею проведення переговорів у Пакистані. Також він поінформував учасників зустрічі про перспективи такого діалогу, і вони висловили підтримку ініціативі.
"Пакистан буде радий прийняти у себе і посприяти змістовним переговорам між двома сторонами найближчими днями з метою всеосяжного врегулювання конфлікту", — заявив міністр.
Раніше представники адміністрації США також повідомляли про роботу над організацією зустрічі, де можуть обговорити можливі кроки для завершення протистояння.
Міжнародна підтримка переговорного процесу
Ішак Дар додав, що обговорив цю ініціативу з міністром закордонних справ Китаю Ван І та генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем. За його словами, вони позитивно оцінили роль Пакистану як посередника.
- Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати "ще трохи" продовжуватимуть війну в Ірані, щоб нейтралізувати цю країну на "дуже довгий час". "Ми не зацікавлені у тому, щоб бути в Ірані через рік чи два роки. Ми займаємося бізнесом. Ми скоро підемо звідти, і ціни на пальне знову знизяться", – додав він.
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