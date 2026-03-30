Иран поддержал большинство условий мирного плана США, - Трамп

Иран согласился с большинством пунктов американского плана по прекращению войны, переданного через Пакистан. Детали переговоров пока не разглашаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом президент США Дональд Трамп заявил на борту самолета Air Force One.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Они согласились с большинством пунктов. Почему бы и нет? "Они согласны с нашим планом. Мы выдвинули 15 требований… мы еще выдвинем несколько дополнительных требований", - отметил глава Белого дома.

Трамп заявил, что Иран передал США нефть в качестве подтверждения готовности к договоренностям. По его словам, когда он на прошлой неделе говорил о "подарке" от Ирана, речь шла о "десяти огромных партиях нефти".

"И сегодня они сделали нам еще один подарок. Они предоставили нам 20 партий нефти, отправку которых начнут завтра", - сказал американский лидер.

Он добавил, что переговоры продолжаются как напрямую, так и через посредников:

"У нас очень хорошие встречи, как непосредственно, так и опосредованно, и я думаю, что мы получаем (согласие на - ред.) по многим очень важным пунктам".

Ранее Иран признал, что получил через пакистанских посредников требования США, однако отверг их.

Что предшествовало?

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время". "Мы не заинтересованы в том, чтобы оставаться в Иране через год или два года. Мы занимаемся бизнесом. Мы скоро уйдем оттуда, и цены на топливо снова снизятся", – добавил он.

План США для Ирана: что известно?

США предложили Ирану неофициальный план урегулирования, состоящий из 15 пунктов и предусматривающий ограничения ядерной программы в обмен на ослабление санкций.

Как заявлял, в частности, Трамп, документ включает три ключевых блока: ядерные ограничения, обязательства по безопасности и экономические стимулы.

Согласно предложениям, Тегеран должен снизить уровень обогащения урана, допустить международных инспекторов и отказаться от разработки ядерного оружия. Также речь идет об ограничении ракетной программы и сокращении влияния в регионе.

Взамен США допускают постепенное снятие санкций, разблокирование активов и возобновление экономического сотрудничества.

Официально полный текст плана не обнародован, а Иран ранее заявлял, что не согласится на жесткие ограничения без гарантий полной отмены санкций.

