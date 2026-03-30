Иран поддержал большинство условий мирного плана США, - Трамп

Иран согласился с большинством пунктов американского плана по прекращению войны, переданного через Пакистан. Детали переговоров пока не разглашаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом президент США Дональд Трамп заявил на борту самолета Air Force One.

"Они согласились с большинством пунктов. Почему бы и нет? "Они согласны с нашим планом. Мы выдвинули 15 требований… мы еще выдвинем несколько дополнительных требований", - отметил глава Белого дома.

Трамп заявил, что Иран передал США нефть в качестве подтверждения готовности к договоренностям. По его словам, когда он на прошлой неделе говорил о "подарке" от Ирана, речь шла о "десяти огромных партиях нефти".

"И сегодня они сделали нам еще один подарок. Они предоставили нам 20 партий нефти, отправку которых начнут завтра", - сказал американский лидер.

Он добавил, что переговоры продолжаются как напрямую, так и через посредников:

"У нас очень хорошие встречи, как непосредственно, так и опосредованно, и я думаю, что мы получаем (согласие на - ред.) по многим очень важным пунктам".

Ранее Иран признал, что получил через пакистанских посредников требования США, однако отверг их.

Что предшествовало? 

  • Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время". "Мы не заинтересованы в том, чтобы оставаться в Иране через год или два года. Мы занимаемся бизнесом. Мы скоро уйдем оттуда, и цены на топливо снова снизятся", – добавил он.

План США для Ирана: что известно?

США предложили Ирану неофициальный план урегулирования, состоящий из 15 пунктов и предусматривающий ограничения ядерной программы в обмен на ослабление санкций.

Как заявлял, в частности, Трамп, документ включает три ключевых блока: ядерные ограничения, обязательства по безопасности и экономические стимулы.

Согласно предложениям, Тегеран должен снизить уровень обогащения урана, допустить международных инспекторов и отказаться от разработки ядерного оружия. Также речь идет об ограничении ракетной программы и сокращении влияния в регионе.

Взамен США допускают постепенное снятие санкций, разблокирование активов и возобновление экономического сотрудничества.

Официально полный текст плана не обнародован, а Иран ранее заявлял, что не согласится на жесткие ограничения без гарантий полной отмены санкций.

Топ комментарии
"Іран погодився з більшістю пунктів американського плану припинення війни, переданого через Пакистан."
Сонний Трамп знову переплутав Іран з Ізраїлем?
30.03.2026 06:45 Ответить
Чекаємо шо відповість Іран. Здоєтмя мегі шо знов прилюдно пошле в сраку сша і вкотре виставить Додіка брехуном.
30.03.2026 06:52 Ответить
А іран про це знає?
30.03.2026 07:01 Ответить
30.03.2026 06:45 Ответить
Ні, він просто розмовляє сам із собою і видає бажане за дійсне.
Це не має нічого спільного з реальністю. Просто чергові галюцинації.
30.03.2026 07:49 Ответить
А іранці погодилися поцілувати Донні в дупцю,як це у нього тепер заведено?
30.03.2026 06:46 Ответить
30.03.2026 07:56 Ответить
ну, ще б пак. ще навипередки надзвонюють 24/7 з проханням поцілувати у прекрасну дупу.
30.03.2026 06:46 Ответить
Чекаємо шо відповість Іран. Здоєтмя мегі шо знов прилюдно пошле в сраку сша і вкотре виставить Додіка брехуном.
30.03.2026 06:52 Ответить
99% чергова брехня-мрія рудого підора. Воно ще не розуміє, що аятоли також можуть брехати, це не є привілею старого дурня.
30.03.2026 06:52 Ответить
А іран про це знає?
30.03.2026 07:01 Ответить
Знає! І як знак готовності до примирення, вперше в історвї знищив АВАКС - американ0ський літак глибинної розвідки.
30.03.2026 08:38 Ответить
ударами по літаках ДРЛВ E-3G «Sentry» на авіабазі США в Саудівській Аравії
30.03.2026 07:05 Ответить
https://t.me/voynareal/134005 🔥 Кадри сильної пожежі після прильоту іранської балістики в ОАЕ - заявляється, що горить алюмінієвий завод США
30.03.2026 07:07 Ответить
Трамп оказывается ещё веселее нашего зеленского!
30.03.2026 07:08 Ответить
видає бажане за дійсне
30.03.2026 07:24 Ответить
Іран почав нас засипати подарунками - нафта персидські коври верблюди - життя наладюється - а **** - Трамп
30.03.2026 07:31 Ответить
А Вітькофф та Кушнер за день до атаки на Іран домовились в Женеві з оманським посередником. У той же час Трамп віддавав наказ вбити керівництво.
30.03.2026 07:33 Ответить
Гра на підвищення
30.03.2026 07:35 Ответить
У пацієнта продовжуються галюцинації.
30.03.2026 07:46 Ответить
І це чудо Зеленського клоуном виставляло-хоч там Овална зала Білого дому то арена цирку-там всі клоуни та паяци
30.03.2026 07:51 Ответить
Невдячна справа коментувати нарцисів що Трампа, що Зелю вони настільки відірвані віж реальності.
30.03.2026 08:03 Ответить
Щось подібне ми останні пів року чуємо про 99 відсотків узгодженого "плану", останні милі, ярди....
30.03.2026 08:16 Ответить
В Ірані хоч знають, що Іран підтримав більшість умов мирного плану США ?

«Единожды солгав, кто тебе поверит?»(с) однажды уличенный во лжи человек теряет доверие навсегда. Обман разрушает репутацию, и даже если человек говорит правду позже, ему уже не верят.

Лживость становится клеймом.

После обмана окружающие будут сомневаться в любой последующей информации от этого человека.
30.03.2026 08:33 Ответить
 
 