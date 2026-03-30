Иран просит о соглашении, а США уже берут под контроль Ормузский пролив, - Трамп

Трамп о контроле над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы настойчиво стремится достичь договоренностей. В то же время он добавил, что Соединенные Штаты уже фактически берут под контроль Ормузский пролив.

Об этом он заявил в интервью C14 News Israel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Иран просит о переговорах

Ведущая Либби Алон рассказала, что у нее с президентом состоялся телефонный разговор. Во время беседы она спросила, действительно ли Иран хочет заключить соглашение или Тегеран тянет время, на что был получен следующий ответ:

"Он ответил, что считает, что они действительно хотят договориться. Они, по сути, умоляют об этом. Он сказал, что любой, кто был бы разгромлен, захотел бы этого", - рассказала ведущая об ответе Трампа.

Контроль над Ормузским проливом

Далее она спросила, могут ли США взять под контроль Ормузский пролив, на что тот ответил: "Да, конечно. Это уже происходит".

Кроме того, американский лидер сообщил, что находится в "очень тесной" координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

На вопрос, есть ли у него какое-то послание для народа Израиля, Трамп ответил следующим образом:

Я люблю Израиль, люблю народ Израиля и очень горжусь и рад их поддержке. Опрос, проведенный сегодня утром, показывает, что у меня 99% поддержки. Никто никогда не испытывал ничего подобного, поэтому я очень горжусь", - резюмировал президент США.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+33
А Іран знає,про те, що він "благає про угоду"?
30.03.2026 08:43 Ответить
+15
Шизік є шизік! І нічого тут не вдієш.
30.03.2026 08:44 Ответить
+9
Іран, пане, натурально не в курсі шо він когось там от прямо таки благає про якусь угоду.
30.03.2026 08:46 Ответить
От і я сумніваюся, що іранці про те знають...
Ти бачив теперішні "фотожаби"? Там мені сподобалася карикатура на Трампа, перед відчиненою шафою. де він вибирає одяг на прийдешній день... Халат аятолли, шати Папи римсьеого, костюм Елвіса Преслі, Бога, і так далі...
30.03.2026 08:54 Ответить
30.03.2026 09:10 Ответить
На нашого Ze теж схожа.
30.03.2026 09:50 Ответить
не на часі
30.03.2026 09:54 Ответить
Чого це?
30.03.2026 09:58 Ответить
патамушта
30.03.2026 10:00 Ответить
Бачив. Дуже сподобалось. Але там чомусь не було одягу клоуна.
30.03.2026 09:49 Ответить
"Не "царське" діло...".
30.03.2026 10:02 Ответить
Поки ні, у них інтернет вимкнено
30.03.2026 09:06 Ответить
https://www.tasnimnews.ir/ навіть на англійській
30.03.2026 09:12 Ответить
Шизік є шизік! І нічого тут не вдієш.
30.03.2026 08:44 Ответить
Мая рука вже на горлі Ірану - слідкуйте за моїми успіхами - Трамп
30.03.2026 08:45 Ответить
В мире всегда были глупые люди, и злодеев тоже хватало. Но редко глупость была настолько злой, а зло - настолько глупым.
30.03.2026 08:52 Ответить
Прямо в горло ти береш руде чмо
30.03.2026 08:52 Ответить
ДЕБІЛ!!!!
30.03.2026 08:53 Ответить
Джеремі Боуен: Трамп веде війну, керуючись інстинктом, і це не працює
30.03.2026 08:58 Ответить
Трамп по жизни привык что ему все сходит с рук. Всегда можно спрятаться за тем что он богат и переждать бурю.
30.03.2026 08:59 Ответить
трумп - мажор,
інфікований рузьге міром..
30.03.2026 10:13 Ответить
Це у діда 99% підтримки після демонстрацій протесту по всіх США.
Пора переводити діда в квартал95. Тат такі кадри дуже цінують..
30.03.2026 09:04 Ответить
30.03.2026 09:06 Ответить
Іран - ворог України, тож хай Доні лупцює. Іран не просто надав Росії Шахеди і технології, він ще й використовує Україну як полігон. Влада Ірану ненавидить навіть сусідні єдиновірні країни.
30.03.2026 09:11 Ответить
Чогось Китай доні не лупцює. Чого б це?
30.03.2026 09:14 Ответить
може тому, що трумп у китая свої картузики з написом:
зробимо америку знову великою,
купляє?

але чому кіма з північною кореї не лупцює,
оце питання..
30.03.2026 10:11 Ответить
Придумав перемоги і довольний🤣, просто хворий клоун🤦‍♂️
30.03.2026 09:13 Ответить
Тупий, брехливий мерзотник. Коли ж ти здохнеш?
30.03.2026 09:13 Ответить
Дональд Фредович, шановний, ви вже НАТО розпугали
30.03.2026 09:16 Ответить
Президент брехун та ********-біда для народу. Українців теж стосуєтся.
30.03.2026 09:24 Ответить
30.03.2026 09:37 Ответить
Брать и Взять очень большая разница, не так ли?
30.03.2026 09:38 Ответить
У мацкві вже поряд с Асадом та піздюковичем місце готують? Трампон, біжи!
30.03.2026 09:53 Ответить
Маразматик, шизофреник, йо-бо-бо.
30.03.2026 09:56 Ответить
Так благає що уразив рідкісний американський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3G Sentry (AWACS)?
30.03.2026 10:02 Ответить
Новини - пряма трансляція з Нарнії...
30.03.2026 10:07 Ответить
Ні дня без перемоги
30.03.2026 10:14 Ответить
,, Дурисвіти матимуть успіх"--цитата з однієї мудрої книги .
30.03.2026 10:18 Ответить
 
 