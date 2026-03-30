Иран просит о соглашении, а США уже берут под контроль Ормузский пролив, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы настойчиво стремится достичь договоренностей. В то же время он добавил, что Соединенные Штаты уже фактически берут под контроль Ормузский пролив.

Об этом он заявил в интервью C14 News Israel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Иран просит о переговорах

Ведущая Либби Алон рассказала, что у нее с президентом состоялся телефонный разговор. Во время беседы она спросила, действительно ли Иран хочет заключить соглашение или Тегеран тянет время, на что был получен следующий ответ:

"Он ответил, что считает, что они действительно хотят договориться. Они, по сути, умоляют об этом. Он сказал, что любой, кто был бы разгромлен, захотел бы этого", - рассказала ведущая об ответе Трампа.

Контроль над Ормузским проливом

Далее она спросила, могут ли США взять под контроль Ормузский пролив, на что тот ответил: "Да, конечно. Это уже происходит".

Кроме того, американский лидер сообщил, что находится в "очень тесной" координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

На вопрос, есть ли у него какое-то послание для народа Израиля, Трамп ответил следующим образом:

Я люблю Израиль, люблю народ Израиля и очень горжусь и рад их поддержке. Опрос, проведенный сегодня утром, показывает, что у меня 99% поддержки. Никто никогда не испытывал ничего подобного, поэтому я очень горжусь", - резюмировал президент США.

Ранее сообщалось, что Иран разрешил 20 кораблям под пакистанским флагом проходить через Ормузский пролив.

Что предшествовало?

