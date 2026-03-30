Иран просит о соглашении, а США уже берут под контроль Ормузский пролив, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы настойчиво стремится достичь договоренностей. В то же время он добавил, что Соединенные Штаты уже фактически берут под контроль Ормузский пролив.
Об этом он заявил в интервью C14 News Israel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Иран просит о переговорах
Ведущая Либби Алон рассказала, что у нее с президентом состоялся телефонный разговор. Во время беседы она спросила, действительно ли Иран хочет заключить соглашение или Тегеран тянет время, на что был получен следующий ответ:
"Он ответил, что считает, что они действительно хотят договориться. Они, по сути, умоляют об этом. Он сказал, что любой, кто был бы разгромлен, захотел бы этого", - рассказала ведущая об ответе Трампа.
Контроль над Ормузским проливом
Далее она спросила, могут ли США взять под контроль Ормузский пролив, на что тот ответил: "Да, конечно. Это уже происходит".
Кроме того, американский лидер сообщил, что находится в "очень тесной" координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
На вопрос, есть ли у него какое-то послание для народа Израиля, Трамп ответил следующим образом:
Я люблю Израиль, люблю народ Израиля и очень горжусь и рад их поддержке. Опрос, проведенный сегодня утром, показывает, что у меня 99% поддержки. Никто никогда не испытывал ничего подобного, поэтому я очень горжусь", - резюмировал президент США.
- Ранее сообщалось, что Иран разрешил 20 кораблям под пакистанским флагом проходить через Ормузский пролив.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша такжене планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
- 27 марта страны "Большой семерки" согласились защищать судоходство через Ормузский пролив, но только после прекращения войны на Ближнем Востоке.
Ти бачив теперішні "фотожаби"? Там мені сподобалася карикатура на Трампа, перед відчиненою шафою. де він вибирає одяг на прийдешній день... Халат аятолли, шати Папи римсьеого, костюм Елвіса Преслі, Бога, і так далі...
інфікований рузьге міром..
Пора переводити діда в квартал95. Тат такі кадри дуже цінують..
зробимо америку знову великою,
купляє?
але чому кіма з північною кореї не лупцює,
оце питання..