Іран благає про угоду, а США вже беруть під контроль Ормузьку протоку, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито наполегливо прагне досягти домовленостей. Водночас він додав, що Сполучені Штати вже фактично беруть під контроль Ормузьку протоку.
Про це він заявив в інтерв'ю для C14 News Israel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Іран благає про перемовини
Ведуча Ліббі Алон розповіла, що у неї з президентом відбулася телефонна розмова. Під час бесіди вона запитала, чи справді Іран хоче укласти угоду, чи Тегеран тягне, на що було отримано таку відповідь:
"Він відповів, що вважає, що вони дійсно хочуть домовитися. Вони, по суті, благають про це. Він сказав, що будь-хто, хто був би розгромлений, захотів би цього", - розповіла ведуча про відповідь Трампа.
Контроль над Ормузькою протокою
Далі вона запитала, чи можуть США взяти під контроль Ормузьку протоку, на що той сказав: "Так, звичайно. Це вже відбувається".
Крім цього американський лідер повідомив, що перебуває в "дуже тісній" координації з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
На запитання, чи є у нього якесь послання для народу Ізраїлю, Трамп сказав такі слова:
Я люблю Ізраїль, люблю народ Ізраїлю і дуже пишаюся і радий їхній підтримці. Опитування, проведене сьогодні вранці, показує, що у мене 99% підтримки. Ніхто ніколи не відчував нічого подібного, тому я дуже пишаюся", - резюмував президент США.
- Раніше повідомлялося, що Іран дозволив 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
- 27 березня країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.
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