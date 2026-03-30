УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8545 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
5 149 52

Іран благає про угоду, а США вже беруть під контроль Ормузьку протоку, - Трамп

трамп про контроль над Ормузькою протокою

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито наполегливо прагне досягти домовленостей. Водночас він додав, що Сполучені Штати вже фактично беруть під контроль Ормузьку протоку.

Про це він заявив в інтерв'ю для C14 News Israel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Іран благає про перемовини

Ведуча Ліббі Алон розповіла, що у неї з президентом відбулася телефонна розмова. Під час бесіди вона запитала, чи справді Іран хоче укласти угоду, чи Тегеран тягне, на що було отримано таку відповідь:

"Він відповів, що вважає, що вони дійсно хочуть домовитися. Вони, по суті, благають про це. Він сказав, що будь-хто, хто був би розгромлений, захотів би цього", - розповіла ведуча про відповідь Трампа.

Також читайте: Іран підтримав більшість умов мирного плану США, – Трамп

Контроль над Ормузькою протокою

Далі вона запитала, чи можуть США взяти під контроль Ормузьку протоку, на що той сказав: "Так, звичайно. Це вже відбувається".

Крім цього американський лідер повідомив, що перебуває в "дуже тісній" координації з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

На запитання, чи є у нього якесь послання для народу Ізраїлю, Трамп сказав такі слова:

Я люблю Ізраїль, люблю народ Ізраїлю і дуже пишаюся і радий їхній підтримці. Опитування, проведене сьогодні вранці, показує, що у мене 99% підтримки. Ніхто ніколи не відчував нічого подібного, тому я дуже пишаюся", - резюмував президент США.

Також читайте: В Ірані вже відбулася зміна режиму, - Трамп

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
  • 27 березня країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.

Читайте також: Іран дозволив 20 кораблям Пакистану пройти через Ормузьку протоку, - CNN

Автор: 

Іран (3582) Трамп Дональд (9065) Ормузька протока (249)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
А Іран знає,про те, що він "благає про угоду"?
показати весь коментар
30.03.2026 08:43 Відповісти
+19
Шизік є шизік! І нічого тут не вдієш.
показати весь коментар
30.03.2026 08:44 Відповісти
+15
показати весь коментар
30.03.2026 09:10 Відповісти

Завантаження...

 
 