Никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом, - Зеленский

Ормуз заблокирован

Партнеры пока не предлагали Украине напрямую принять участие в разблокировании Ормузского пролива, были лишь запросы относительно опыта Украины.

Об этом президент Владимир Зеленскийзаявил в интервью AP, сообщает Цензор.НЕТ.

Разблокировка Черноморского коридора

Он напомнил, что у нас была похожая проблема, когда Россия заблокировала украинский продовольственный коридор в Черном море.

"Они использовали широкий спектр средств для блокировки - не только боевые корабли, но и вертолеты, ракеты, истребители и многое другое. Мы уничтожили часть российского Черноморского флота и заставили их отойти от коридора. Затем мы организовали конвои для гражданских судов с помощью морских дронов, чтобы противодействовать российским вертолетам и другим наступательным средствам", - отметил глава государства.

По его словам, сейчас продовольственный коридор находится под нашим контролем и работает.

Вопрос Ормузского пролива

"Мы можем поделиться этим опытом с другими странами, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом. Партнеры лишь попросили нас поделиться опытом", - пояснил Зеленский.

Что предшествовало?

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Ормузский пролив является одной из ключевых транспортных артерий мира - через него проходит около трети мировой торговли нефтью и более четверти поставок сжиженного газа.

Ее блокировка сразу же влияет на мировые цены на энергоносители, нарушает логистику поставок и создает риски для энергетической безопасности как Европы, так и глобального рынка, поскольку для большинства стран региона альтернативных маршрутов экспорта фактически нет.

Топ комментарии
+51
Лучше бы ты начал с разблокировки Керченского пролива...
05.04.2026 13:18 Ответить
+28
А якби попросили? Зняв би саперів з фронту і послав би туди?
Це якесь несамовите антиукраїнське мурло.
05.04.2026 13:24 Ответить
+27
Цьому ідіоту прямим текстом сказали, - "президент України Володимир Зеленський - «остання людина, від якої нам потрібна допомога»", але ж воно продовжує пхає свого носа туди куди не звали...
05.04.2026 14:12 Ответить
Великобританія передала нам тральщики, Туреччина збудувала нам корвети, Україна може використати ці тральщики та корвети в Ормузькій протоці, щоб заробити гроші на війну з москалями. ЄС не дає нам 90 млрд. євро, США припинили фінансування, отже прийшов час заробляти гроші військовою допомогою.
05.04.2026 18:43 Ответить
А Керчь пусть подождёт пока очередной Миндич передаст с заработанного таким образом очередную двушку на мааацкву?
05.04.2026 19:03 Ответить
Керч контролюється надводними дронами, з Керчю все добре.
06.04.2026 01:06 Ответить
И Украинские суда ходят через Керченский пролив в Украинские порты Мариуполь и Бердянск?
06.04.2026 07:32 Ответить
Ми самі хочем туди влізти?
05.04.2026 13:18 Ответить
Найвеличнішому двууголка Наполеона тисне.
05.04.2026 13:27 Ответить
Спеціаліст по розмінуванню прямо таки!!!!!.....
05.04.2026 17:01 Ответить
навіть і не знаю хто краще?
гундоса голобородька, чи самозакоханий демент доні?
нє, все ж таки трамп. він сам це молотить без суфлерів.
наше недочмо читає по бумажкє.
05.04.2026 13:22 Ответить
Власні висловлювання голобородька не прийнято широко розповсюджувати.
Просто людство ще не досягло такої стадії розвитку, щоб зрозуміти суть і глибину думок генія...
05.04.2026 14:16 Ответить
Тільки попросіть і преЗЕдент відправить половину боєздатних підрозділів у ту протоку....понти і піар...
05.04.2026 13:28 Ответить
2000 км. для Ірану понти. Навіщо було лізти?
05.04.2026 13:30 Ответить
05.04.2026 13:30 Ответить
А тобі рудий покидьок не обіцяв розблокувати вихід до Азовського моря?(((
05.04.2026 13:33 Ответить
Объявление на олх:
Фирма квартал 69 и великолепная пятерка потужных менеджеров предлагает - организация и проведение корпоративов,банкетов и прочих элитных пьянок,дорого;
также разблокировка проливов,морей,высадка на Луну,консультации в казнокрадстве,недорого.
05.04.2026 13:34 Ответить
Зрівнювати ситуацію в Чорному морі та Ормузській протоці -це ще той сплеск інтелекту. Хоча чому дивуватися? Кокаїн і не таке викидує.
05.04.2026 13:51 Ответить
Україні допоможи спершу, зєбіл блд!
05.04.2026 13:55 Ответить
А,чи просився хтось з шейхів на Донбас?
05.04.2026 13:57 Ответить
чего ты тогда без мыла туда лезешь ??? у тебя у самого страна в огне и смертях !!!! тебе этого мало ???(((
05.04.2026 13:57 Ответить
05.04.2026 14:02 Ответить
зображення , взагалі , правильне !
Тільки усі одинакового розміру ...
Треба узгодити по величині кожного з них
05.04.2026 14:55 Ответить
Ну так, авжеж! В Україні вже не тільки стабілізовано фронт, а вже вийшли на рубежі 2019-го, а подекуди й на міжнародно визнані кордони, з Криму рашисти тікають, ракети і дрони московитів вже не б'ють щоденно по нашій території, на московії не лишилось жодного цілого підприємства ВПК та нафтопереробки, а останні нафтосховища догоряють... Тому можемо відправити підрозділи ЗСУ/НГУ для допомоги в розблокуванні протоки... Ага!
В якому вимірі/Всесвіті воно живе?
05.04.2026 14:07 Ответить
Бусік золота сам себе не заробить. А потрібно мінімум два, повернути бабло уважаємих людей.
05.04.2026 14:12 Ответить
Зеполеону України вже замало, йому світовий масштаб давай.
05.04.2026 14:26 Ответить
Так а чого ти туди свою морду сунеш якщо ніхто не просив?! В Україні розберись для початку
05.04.2026 14:30 Ответить
Як ти вже всім остогид ти за Україну думав би ,коли ворог цілодобово знищує Україну ,убиває мирних громадян і продовжує просуватись на фронті це тебе не хвилює ?
05.04.2026 14:42 Ответить
«Ми Знищили, «ми організували», «ми…». Це зробили Сили оборони України і добровольці, які всупереч «ми», такі захистили України.
А «ми» - створили Міндічей. «Ми» - розвалили в хлам державне управління і державні інституції. «Ми» - створили касту посадовців невігласів, непрофесіналів, просто тупих в абсолютно в усіх сферах держуправління, а також державних закладів та підприємств. І ще багато чого «МИ» створили. Ось це ВИ.
05.04.2026 15:00 Ответить
«Коня кують, а жаба лапу тягне»
05.04.2026 15:03 Ответить
А что тебе мешает самому, без спроса туда свое рыло всунуть? Или партнёры попросили настойчиво не лезть куда не просят и он расстроился.
05.04.2026 15:37 Ответить
medice, cura te ipsum!
05.04.2026 15:42 Ответить
Іноді краще помовчати, бо завтра попросять, і буде обсирон.
05.04.2026 16:34 Ответить
це він типу жалкує?!
06.04.2026 02:00 Ответить
 
 