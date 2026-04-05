Никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом, - Зеленский

Партнеры пока не предлагали Украине напрямую принять участие в разблокировании Ормузского пролива, были лишь запросы относительно опыта Украины.

Об этом президент Владимир Зеленскийзаявил в интервью AP, сообщает Цензор.НЕТ.

Разблокировка Черноморского коридора

Он напомнил, что у нас была похожая проблема, когда Россия заблокировала украинский продовольственный коридор в Черном море.

"Они использовали широкий спектр средств для блокировки - не только боевые корабли, но и вертолеты, ракеты, истребители и многое другое. Мы уничтожили часть российского Черноморского флота и заставили их отойти от коридора. Затем мы организовали конвои для гражданских судов с помощью морских дронов, чтобы противодействовать российским вертолетам и другим наступательным средствам", - отметил глава государства.

По его словам, сейчас продовольственный коридор находится под нашим контролем и работает.

Вопрос Ормузского пролива

"Мы можем поделиться этим опытом с другими странами, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом. Партнеры лишь попросили нас поделиться опытом", - пояснил Зеленский.

Что предшествовало?

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Ормузский пролив является одной из ключевых транспортных артерий мира - через него проходит около трети мировой торговли нефтью и более четверти поставок сжиженного газа.

Ее блокировка сразу же влияет на мировые цены на энергоносители, нарушает логистику поставок и создает риски для энергетической безопасности как Европы, так и глобального рынка, поскольку для большинства стран региона альтернативных маршрутов экспорта фактически нет.

Напомним, 27 марта Корпус стражей Исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива для движения кораблей. В заявлении указано, что проход всех судов, следующих в порты, связанные с "израильско-американским альянсом", или выходящих из них, запрещен независимо от маршрута.

В то же время Марко Рубио заявил, что союзники США должны более активно участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе на фоне обострения ситуации в регионе.

