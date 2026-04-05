Никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом, - Зеленский
Партнеры пока не предлагали Украине напрямую принять участие в разблокировании Ормузского пролива, были лишь запросы относительно опыта Украины.
Об этом президент Владимир Зеленскийзаявил в интервью AP, сообщает Цензор.НЕТ.
Разблокировка Черноморского коридора
Он напомнил, что у нас была похожая проблема, когда Россия заблокировала украинский продовольственный коридор в Черном море.
"Они использовали широкий спектр средств для блокировки - не только боевые корабли, но и вертолеты, ракеты, истребители и многое другое. Мы уничтожили часть российского Черноморского флота и заставили их отойти от коридора. Затем мы организовали конвои для гражданских судов с помощью морских дронов, чтобы противодействовать российским вертолетам и другим наступательным средствам", - отметил глава государства.
По его словам, сейчас продовольственный коридор находится под нашим контролем и работает.
Вопрос Ормузского пролива
"Мы можем поделиться этим опытом с другими странами, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом. Партнеры лишь попросили нас поделиться опытом", - пояснил Зеленский.
Что предшествовало?
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Ормузский пролив является одной из ключевых транспортных артерий мира - через него проходит около трети мировой торговли нефтью и более четверти поставок сжиженного газа.
Ее блокировка сразу же влияет на мировые цены на энергоносители, нарушает логистику поставок и создает риски для энергетической безопасности как Европы, так и глобального рынка, поскольку для большинства стран региона альтернативных маршрутов экспорта фактически нет.
- Напомним, 27 марта Корпус стражей Исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива для движения кораблей. В заявлении указано, что проход всех судов, следующих в порты, связанные с "израильско-американским альянсом", или выходящих из них, запрещен независимо от маршрута.
- В то же время Марко Рубио заявил, что союзники США должны более активно участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе на фоне обострения ситуации в регионе.
гундоса голобородька, чи самозакоханий демент доні?
нє, все ж таки трамп. він сам це молотить без суфлерів.
наше недочмо читає по бумажкє.
Просто людство ще не досягло такої стадії розвитку, щоб зрозуміти суть і глибину думок генія...
Це якесь несамовите антиукраїнське мурло.
Фирма квартал 69 и великолепная пятерка потужных менеджеров предлагает - организация и проведение корпоративов,банкетов и прочих элитных пьянок,дорого;
также разблокировка проливов,морей,высадка на Луну,консультации в казнокрадстве,недорого.
Тільки усі одинакового розміру ...
Треба узгодити по величині кожного з них
В якому вимірі/Всесвіті воно живе?
А «ми» - створили Міндічей. «Ми» - розвалили в хлам державне управління і державні інституції. «Ми» - створили касту посадовців невігласів, непрофесіналів, просто тупих в абсолютно в усіх сферах держуправління, а також державних закладів та підприємств. І ще багато чого «МИ» створили. Ось це ВИ.