Іран відмовився відкрити Ормузьку протоку в обмін на припинення вогню, - Reuters

Іран відмовився від пропозиції щодо припинення війни, в рамках якої Тегеран мав би розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

США та Іран отримали основу плану щодо припинення конфлікту, водночас Тегеран відкинув можливість відкриття Ормузької протоки.

План, узгоджений за посередництва Пакистану, виник в результаті інтенсивних контактів і пропонує негайне припинення вогню, а потім переговори щодо ширшого врегулювання, які мають бути завершені протягом 15-20 днів, повідомило джерело, обізнане з пропозиціями.

За словами джерела, командувач армії Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір, був на зв'язку "всю ніч" з віцепрезидентом США Ді Венсом, спеціальним посланником Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Високопоставлений іранський чиновник заявив Reuters, що Іран не відкриє протоку в рамках тимчасового припинення вогню, а також не погодиться на терміни чи тиск для досягнення угоди.

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Що передувало?

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