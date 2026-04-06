Іран відмовився відкрити Ормузьку протоку в обмін на припинення вогню, - Reuters
Іран відмовився від пропозиції щодо припинення війни, в рамках якої Тегеран мав би розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
США та Іран отримали основу плану щодо припинення конфлікту, водночас Тегеран відкинув можливість відкриття Ормузької протоки.
План, узгоджений за посередництва Пакистану, виник в результаті інтенсивних контактів і пропонує негайне припинення вогню, а потім переговори щодо ширшого врегулювання, які мають бути завершені протягом 15-20 днів, повідомило джерело, обізнане з пропозиціями.
За словами джерела, командувач армії Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір, був на зв'язку "всю ніч" з віцепрезидентом США Ді Венсом, спеціальним посланником Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.
Високопоставлений іранський чиновник заявив Reuters, що Іран не відкриє протоку в рамках тимчасового припинення вогню, а також не погодиться на терміни чи тиск для досягнення угоди.
Що передувало?
- Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.
- Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.
- 4 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося два дні, щоб укласти угоду зі США.
- Своєю чергою увідповідь на погрози президента США Дональда Трампа військові Ірану попередили США та Ізраїль про можливе "пекельне" покарання у разі розширення конфлікту.
- 5 квітня лідер США продовжив свій термін на 20 годин і опублікував у Truth Social новий термін – вівторок – о 20:00 за східним часом.
- За даними ЗМІ, Іран та США обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, що може призвести до остаточного припинення війни.
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