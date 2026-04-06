США та Іран обговорюють умови 45-денного перемир’я, - Axios

США, Іран та група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, що може призвести до остаточного припинення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Axios із посиланням на чотири джерела серед американських, ізраїльських та регіональних представників.

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Подробиці

"Джерела заявили, що шанси на досягнення часткової угоди протягом наступних 48 годин невеликі. Але ця остання відчайдушна спроба - єдиний шанс запобігти різкій ескалації війни, яка передбачатиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та удари у відповідь по енергетичних та водних об'єктах у країнах Перської затоки", - йдеться в матеріалі.

Axios нагадує, що 10-денний термін, встановлений Трампом щодо Ірану, мав закінчитися в понеділок увечері. Але в неділю лідер США продовжив свій термін на 20 годин і опублікував у Truth Social новий термін – вівторок – о 20:00 за східним часом.

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"Є непоганий шанс, але якщо вони не укладуть угоду, я підірву там усе", - сказав Трамп.

Джерела видання зазначили, що план масштабної американсько-ізраїльської повітряної операції проти енергооб'єктів Ірану вже готовий до реалізації. Водночас вони наголосили, що відтермінування кінцевого терміну Трампом є "останнім шансом" для досягнення угоди.

Перемовини

Чотири джерела розповіли, що переговори відбуваються через пакистанських, єгипетських та турецьких посередників, а також шляхом обміну текстовими повідомленнями між посланцем Трампа Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

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"Американський чиновник заявив, що адміністрація Трампа останніми днями надала Ірану кілька пропозицій, але досі іранські чиновники їх не прийняли.

Джерела повідомили, що посередники обговорюють зі сторонами умови двоетапної угоди; перший етап передбачає потенційне 45-денне припинення вогню, протягом якого буде досягнуто остаточного припинення війни.

За словами одного з джерел, припинення вогню може бути продовжене, якщо для переговорів знадобиться більше часу. Другим етапом мала б бути угода про припинення війни", - йдеться в матеріалі.

Axios пише, що ключовими важелями впливу Ірану на переговорах залишаються контроль над Ормузькою протокою та запаси високозбагаченого урану. Тегеран не готовий поступитися ними в обмін на лише тимчасове припинення вогню.

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"Посередники хочуть побачити, чи зможе Іран зробити часткові кроки з обох питань на першому етапі угоди. Вони також працюють над кроками, які адміністрація Трампа могла б зробити, щоб дати Ірану гарантії того, що припинення вогню не буде тимчасовим і що війна не відновиться", - зазначає Axios.

Іранські посадовці дали зрозуміти посередникам, що не хочуть опинитися в ситуації, подібній до тієї, що у Секторі Гази чи в Лівані, коли на папері існує перемир'я, але "США та Ізраїль зможуть атакувати знову, коли захочуть".

Також посередники розробляють додаткові кроки для зміцнення довіри, які "США могли б вжити, щоб задовольнити деякі вимоги Ірану".

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