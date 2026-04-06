США и Иран обсуждают условия 45-дневного перемирия, - Axios

США и Иран ведут переговоры: известны подробности

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному прекращению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios со ссылкой на четыре источника среди американских, израильских и региональных представителей.

Подробности

"Источники заявили, что шансы на достижение частичного соглашения в течение следующих 48 часов невелики. Но эта последняя отчаянная попытка — единственный шанс предотвратить резкую эскалацию войны, которая будет предполагать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные удары по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива", — говорится в материале.

Axios напоминает, что 10-дневный срок, установленный Трампом в отношении Ирана, должен был истечь в понедельник вечером. Но в воскресенье лидер США продлил этот срок на 20 часов и опубликовал в Truth Social новый срок — вторник — в 20:00 по восточному времени.

"Есть неплохой шанс, но если они не заключат соглашение, я взорву там все", — сказал Трамп.

Источники издания отметили, что план масштабной американо-израильской воздушной операции против энергообъектов Ирана уже готов к реализации. В то же время они подчеркнули, что отсрочка конечного срока Трампом является "последним шансом" для достижения соглашения.

Переговоры

Четыре источника рассказали, что переговоры проходят через пакистанских, египетских и турецких посредников, а также путем обмена текстовыми сообщениями между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

"Американский чиновник заявил, что администрация Трампа в последние дни предоставила Ирану несколько предложений, но до сих пор иранские чиновники их не приняли.

Источники сообщили, что посредники обсуждают со сторонами условия двухэтапного соглашения; первый этап предусматривает потенциальное 45-дневное прекращение огня, в течение которого будет достигнуто окончательное прекращение войны.

По словам одного из источников, прекращение огня может быть продлено, если для переговоров понадобится больше времени. Вторым этапом должно стать соглашение о прекращении войны", — говорится в материале.

Axios пишет, что ключевыми рычагами влияния Ирана на переговорах остаются контроль над Ормузским проливом и запасы высокообогащенного урана. Тегеран не готов уступить их в обмен на лишь временное прекращение огня.

"Посредники хотят увидеть, сможет ли Иран сделать частичные шаги по обоим вопросам на первом этапе соглашения. Они также работают над шагами, которые администрация Трампа могла бы предпринять, чтобы дать Ирану гарантии того, что прекращение огня не будет временным и что война не возобновится", - отмечает Axios.

Иранские чиновники дали понять посредникам, что не хотят оказаться в ситуации, подобной той, что в Секторе Газа или в Ливане, когда на бумаге существует перемирие, но "США и Израиль смогут атаковать снова, когда захотят".

Также посредники разрабатывают дополнительные меры по укреплению доверия, которые "США могли бы принять, чтобы удовлетворить некоторые требования Ирана".

Топ комментарии
МЕМ - "Останнє китайське попередження", нарешті отримав гідного суперника.
Новий МЕМ - "24 години Дональда Трампа".
06.04.2026 11:05 Ответить
Репутація США, яку нароблялась десятками папєрєднікі, спущена в унітаз одним альтернативно обдарованим наступником, якого вибрав мудрий мериканський нарід...
06.04.2026 11:35 Ответить
Іран каже шо з ніяким ***** ми не розмовляєм - туман війни
06.04.2026 11:01 Ответить
Обидві сторони використають для підтягування ресурсів.Слабо я вірю ,що рудий покидьок відправить котиків назад,ну а аятоли не полізуть до однодумців за зброєю та розвідданими для подальшого шантажу світу.
06.04.2026 10:59 Ответить
Іран каже шо з ніяким ***** ми не розмовляєм - туман війни
06.04.2026 11:01 Ответить
Навіть ШІ відповідає на питання, чи трамп - лох, що є над чим подумати.
06.04.2026 11:03 Ответить
МЕМ - "Останнє китайське попередження", нарешті отримав гідного суперника.
Новий МЕМ - "24 години Дональда Трампа".
06.04.2026 11:05 Ответить
Капітуляція рудого бандита.
06.04.2026 11:05 Ответить
Абкакунялись США, будучи підштовхнутими Ізраїлем до цієї війни. Хоча Іран і наш ворог, бо друг кацапів і поставляв та поставляє їм шахеди та ракети, але цією війною виграє виключно росія, до якої мільярдами пливуть долари США, а програє весь світ, особливо Україна. І тут випливає некомпетентність Голобородька і його антимайданної команди. Бо жаждучи отримати оплески в Україні від своїх прихильників, Голобородько запоров всі відносини із США - командою Трампа. Він його просто ненавидить і робить назло, а страждає вся Україна.
06.04.2026 11:08 Ответить
Зеленський поставив на Камалу. Зробив багато помилок. Горе-радники повірили продажним ЗМІ. Навіть на цьому сайті "американці" сміялися. Писали що у Харріс ніяких шансів. Тепер пізно лизати дупу Трампу.
06.04.2026 11:16 Ответить
Трамп = путін. Підтримувати трампа = підтримувати путіна. А якщо ви до цього закликаєте, то навіщо взагалі ця війна?
06.04.2026 11:23 Ответить
Зараз Зеленський бігає за Трампом як школярка намагаючись йому сподобатися. Яка була йому різниця коли лягати під нього.
06.04.2026 11:27 Ответить
Європа це говорящее дерево. Єдиний хто може допомогти це Америка. Що йому ще робити.
06.04.2026 11:31 Ответить
Америка може допомогти лише рашці. І ніякі республіканці рейганівські крила цьому не стануть на заваді, як показали ці останні 2 роки.
06.04.2026 13:18 Ответить
Зеленський поставив на міндічів, коломойського і андрія деркача. А українці 73% поставили на простого паренька, який постійно обливав брудом Україну, прославляв російську мову та культуру і весь час, поки українці з 2014 року захищали Україну, проводив гастролі на московії, знімав там фільми і давав концерти сепарні в Горлівці. Поруч наші вороги розрізали живіт депутату Рибаку за український правор.
06.04.2026 12:15 Ответить
73% розуміли, що військовим шляхом Україна не здатна диктувати рашці свої вимоги. Короткостроково можливо, але довгострокову війну Україна не витягне. Вони розуміли, що треба домовлятися і повертати дружні відносини з рашкою. Тому і вибрали клоуна, який нібито був готовий до цього. Але по факту він всіх на*бав.
06.04.2026 13:23 Ответить
За цей час сподіваються що, або трампонутий здохне, або забуде про Іран бо почне десь нову війну. А в цієї він вже об'явив себе переможцем
06.04.2026 11:20 Ответить
"... я підірву там усе"
Тут своє слово уже повинні сказати психіатри
06.04.2026 11:24 Ответить
Не тільки словом а вже діяти з допомогою гамівної сорочки.
06.04.2026 11:41 Ответить
миротворець знову обісрався
06.04.2026 11:24 Ответить
Иди послов еще поубивай, будут на твоей семейке монголы вечерять
06.04.2026 11:28 Ответить
За 45 днів навчать малюків стріляти та запускати ракети безпілотники, дороблять атомну зброю та ракети й по новій жахнуть.
06.04.2026 11:28 Ответить
Черговий пердь в калюжу рудого дебіла, блазня Донні.

А з другої сторони хочеться, щоб США наваляли бормолеям, але коли на чолі найбільшої потуги в світі стоїть клінічний ідіот, то всі його висери і ломаного гроша не варті.
06.04.2026 11:29 Ответить
Рижа паперова качка яка обісралася вже просить міру? А потрібно було всього навсього вчасно підтримати іранських протестувальників зброєю і ударами по поліційних відділках. Тепер якщо Тромб капітулює і піде з ірану то іранський режим стане на порядок могутнішим і наглішим ніж був до цього. Тромб може розказувати скільки завгодно що він все розбомбив, але світ бачить що США обісралися і режим переміг.
06.04.2026 11:29 Ответить
Близький Схід
У Тегерані було вбито страчено керівника розвідки KSIR Маджида Хадемі Кожна подібна ліквідація, як зазначається, зменшує можливості KSIRa.

Це по Вашему називаєтся "обісрався" .
Чи може вдалий порятунок першого пілота й ліквідацією іранских захоплювачив сотнями .
06.04.2026 13:09 Ответить
Треба перемир'я на 450 днів! Щоб встигли росіяни підвезти ПВО та північні корейці підтягнути своїх....Ще запросити Аятолу до Анкоріджу,щоб дух Анкоріджу їх благословив..Можливо ще Байдена та Обама заарештувати та депортувати....в Іран....Нобеля перепоховати в США...
06.04.2026 11:30 Ответить
Репутація США, яку нароблялась десятками папєрєднікі, спущена в унітаз одним альтернативно обдарованим наступником, якого вибрав мудрий мериканський нарід...
06.04.2026 11:35 Ответить
Репутація Америка залишилася якою була. Всіх вбити, повісити, палицю в зад. Нічого не змінилося. Зате всі бояться світового мента. Його швабри.
06.04.2026 11:40 Ответить
06.04.2026 11:48 Ответить
Америка вже витратила стільки ракет та бомб, що фактично роззброїлася. Трамп в істериці, бо не може примусити Іран до здачі. А нафта тримається вище $100, що для респів - вирок за півроку до виборів. Трамп не тільки ухайдокав Америку, але і Республіканську партію разом з нею. Ірану можна зачекати ще 1-2 тижні, поки запаси амерів не дійдуть до критичного рівня, а потім вже мулли будуть розказувати рижему педофілу, які вони хочуть умови, коли нафта буде вже за 150. Амери навіть Талібану в афганістані програли, які в тапках бігали, а тут майже 100 млн населення і країна з газом і нафтою.
06.04.2026 14:50 Ответить
Нууууу, їм ще довго обговорювати... Після другого року обговорень, може, щось і вилізе реальне на поверхню. А у нашій віні з каспами - досі нічого реального не промацується.
06.04.2026 15:32 Ответить
 
 