США и Иран обсуждают условия 45-дневного перемирия, - Axios

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному прекращению войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Axios со ссылкой на четыре источника среди американских, израильских и региональных представителей.

Подробности

"Источники заявили, что шансы на достижение частичного соглашения в течение следующих 48 часов невелики. Но эта последняя отчаянная попытка — единственный шанс предотвратить резкую эскалацию войны, которая будет предполагать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные удары по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива", — говорится в материале.

Axios напоминает, что 10-дневный срок, установленный Трампом в отношении Ирана, должен был истечь в понедельник вечером. Но в воскресенье лидер США продлил этот срок на 20 часов и опубликовал в Truth Social новый срок — вторник — в 20:00 по восточному времени.

Читайте: Бумажный тигр: Трамп снова резко высказался о слабости НАТО

"Есть неплохой шанс, но если они не заключат соглашение, я взорву там все", — сказал Трамп.

Источники издания отметили, что план масштабной американо-израильской воздушной операции против энергообъектов Ирана уже готов к реализации. В то же время они подчеркнули, что отсрочка конечного срока Трампом является "последним шансом" для достижения соглашения.

Переговоры

Четыре источника рассказали, что переговоры проходят через пакистанских, египетских и турецких посредников, а также путем обмена текстовыми сообщениями между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Смотрите: Кадры иранской атаки по нефтяным объектам в Кувейте и Бахрейне. ВИДЕО

"Американский чиновник заявил, что администрация Трампа в последние дни предоставила Ирану несколько предложений, но до сих пор иранские чиновники их не приняли.

Источники сообщили, что посредники обсуждают со сторонами условия двухэтапного соглашения; первый этап предусматривает потенциальное 45-дневное прекращение огня, в течение которого будет достигнуто окончательное прекращение войны.

По словам одного из источников, прекращение огня может быть продлено, если для переговоров понадобится больше времени. Вторым этапом должно стать соглашение о прекращении войны", — говорится в материале.

Axios пишет, что ключевыми рычагами влияния Ирана на переговорах остаются контроль над Ормузским проливом и запасы высокообогащенного урана. Тегеран не готов уступить их в обмен на лишь временное прекращение огня.

Читайте также: В Тегеране назвали заявления Трампа преступными

"Посредники хотят увидеть, сможет ли Иран сделать частичные шаги по обоим вопросам на первом этапе соглашения. Они также работают над шагами, которые администрация Трампа могла бы предпринять, чтобы дать Ирану гарантии того, что прекращение огня не будет временным и что война не возобновится", - отмечает Axios.

Иранские чиновники дали понять посредникам, что не хотят оказаться в ситуации, подобной той, что в Секторе Газа или в Ливане, когда на бумаге существует перемирие, но "США и Израиль смогут атаковать снова, когда захотят".

Также посредники разрабатывают дополнительные меры по укреплению доверия, которые "США могли бы принять, чтобы удовлетворить некоторые требования Ирана".

Читайте: "Символическое увеличение": страны ОПЕК+ согласились повысить добычу нефти из-за конфликта в Иране