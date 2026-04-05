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Кадры иранской атаки по нефтяным объектам в Кувейте и Бахрейне. ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых видно, как Иран нанес удары по зданию компании "Kuwait Petroleum Corporation", где также располагается Министерство нефти Кувейта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, также нанесены удары по нефтеперерабатывающему заводу Bapco в Бахрейне.
В результате атаки один из ударов пришелся по резервуару с нефтепродуктами.
В обоих местах попаданий возникли сильные пожары.
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