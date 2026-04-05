РФ предоставила Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля, - Зеленский

Россия предоставила Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля, в общей сложности о примерно 50-53 объектах.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью AP, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, президент подчеркнул, что Россия помогает Ирану наносить удары по Израилю. Речь идет о гражданской инфраструктуре без какого-либо военного назначения.

РФ передает опыт Ирану

Зеленский отметил, что это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов со стороны России, когда они бьют по украинской электросети или системам водоснабжения.

"Конечно, весь опыт, который Россия приобрела во время войны против Украины, передается Ирану. Так было с "шахедами" - такими же дронами, как у россиян, только под другим названием и усовершенствованными до новых моделей", - рассказал он.

Что предшествовало?

  • Стало известно, что Россия расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану атаковать американские войска на Ближнем Востоке.
  • Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.
  • Также в МИД Германии обвинили Россию в помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов.

Топ комментарии
+23
потвора зелена ,думай про Україну !!!...Йди у відставку !!!...
05.04.2026 12:26 Ответить
+14
Сам не піде, бо втратить недоторканність і доведеться відповідати. Посадити його у президентське крісло, не так вже й важко було, а от витягти з того крісла- це дуже велике питання.)
05.04.2026 12:40 Ответить
+13
Бібі і Піпа союзничкі разом з портретами дідов і колорадською ленточкой хороводи колись вели. Тепер хай получають
05.04.2026 12:40 Ответить
05.04.2026 12:26 Ответить
Він як і *****,розумію,що тоді в народу руки довгі.
05.04.2026 12:31 Ответить
05.04.2026 12:40 Ответить
Ця потвора багатьох влаштовує,тому і при владі
05.04.2026 13:00 Ответить
Розкажи це Нетаньяху - бо Трампу такі новини пох
05.04.2026 12:27 Ответить
питання, а звіди він знає, що кацапія передала?
05.04.2026 19:49 Ответить
Важко хвора на нарцисизм істота з інтелектом неандертальця !!!
05.04.2026 12:29 Ответить
Просто він ніяк не зрозумів,що просрав стільки часу під час Байдена,і дочекався до рудого покидька(
05.04.2026 12:30 Ответить
Ізраїль й без тебе знає ,й тому користається підтримкою штатів рівняє той режим з землею.Тільки не кажіть ,що режим не постраждав чи не впаде)Навіть як і залишиться режимом,то буде на рівні єменських хустів)
05.04.2026 12:29 Ответить
Дебіли трампон та хегсет сказали що їх це не турбує.
05.04.2026 12:32 Ответить
То нам починати за Ізраїль переживати?
Навряд. Вони би Зелю на чолі держави точно не ставили
05.04.2026 12:34 Ответить
Дебілко, США це вже давно знають! Неясно навіщо ти туди свою небриту морду сунеш?
05.04.2026 12:34 Ответить
Бібі і Піпа союзничкі разом з портретами дідов і колорадською ленточкой хороводи колись вели. Тепер хай получають
05.04.2026 12:40 Ответить
Він,так само,передав кремлю дані про важливі енергообєкти країни,пояснюючи,типу,ось вони найважливіші,які ви не повинні нищити.
У,відповідь,кремль половину вивів з ладу і далі не припиняючи.
05.04.2026 12:44 Ответить
Зєля, запускай бусіки, щоб наловити українців для війни в Ірані.
05.04.2026 12:44 Ответить
Ой вэй,у Миндича отключат электрику,это недопустимо.
05.04.2026 12:44 Ответить
Потужний розвідун
05.04.2026 12:46 Ответить
Очень важную информацию сообщил миру Зеленский. Без иронии. Нетаньяху и прочее руководство Израиля должны знать, каково реальное участие россии в этой войне. Тогда они, израильтяне, смогут составить к этому адекватное отношение и давить по такому случаю на руководство Штатов
05.04.2026 12:49 Ответить
От бляха. Тут только недавно за Оман и Дубай переживал, а тут ещё и за Израиль нужно. Столько дел, как успеть?(
05.04.2026 13:00 Ответить
И если израильский народ это узнает, то никакой Биби не сможет проигнорировать, люди его, что назывпется "активно не поймут" да и пожалуй, сковырнут с высокого кресла
05.04.2026 13:03 Ответить
05.04.2026 13:09 Ответить
У Ізраїля за спиною стоять США. А хто у тебе, блазню, ху#ло?
05.04.2026 14:24 Ответить
Трамп сказав, що допомога росіян Ірану така незначна, що нехай собі. Ізраїлю і США пох...й. то чому так переживає президент України?
05.04.2026 16:36 Ответить
 
 