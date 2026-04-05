РФ предоставила Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля, - Зеленский
Россия предоставила Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля, в общей сложности о примерно 50-53 объектах.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью AP, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, президент подчеркнул, что Россия помогает Ирану наносить удары по Израилю. Речь идет о гражданской инфраструктуре без какого-либо военного назначения.
РФ передает опыт Ирану
Зеленский отметил, что это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов со стороны России, когда они бьют по украинской электросети или системам водоснабжения.
"Конечно, весь опыт, который Россия приобрела во время войны против Украины, передается Ирану. Так было с "шахедами" - такими же дронами, как у россиян, только под другим названием и усовершенствованными до новых моделей", - рассказал он.
Что предшествовало?
- Стало известно, что Россия расширяет обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану атаковать американские войска на Ближнем Востоке.
- Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.
- Также в МИД Германии обвинили Россию в помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов.
Навряд. Вони би Зелю на чолі держави точно не ставили
У,відповідь,кремль половину вивів з ладу і далі не припиняючи.