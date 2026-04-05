РФ надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, - Зеленський
Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, загалом про близько 50–53 об’єктів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для AP передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, президент наголосив, що Росія допомагає Ірану завдавати ударів по Ізраїлю. Ідеться про цивільну інфраструктуру без будь-якого військового призначення.
РФ передає досвід Ірану
Зеленський зауважив, що це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії, коли вони б'ють по українській електромережі чи системах водопостачання.
"Звісно, увесь досвід, якого Росія набула під час війни проти України, передається Ірану. Так було з "шахедами" – такими самими дронами, як у росіян, тільки під іншою назвою та вдосконаленими до нових моделей", - розповів він.
Що передувало?
- Стало відомо, що Росія розширює обмін розвідданими та військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану атакувати американські війська на Близькому Сході.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснює супутникову зйомку військових й енергетичних об'єктів США та країн Близького Сходу в інтересах Ірану.
- Також у МЗС Німеччини звинуватили Росію у допомозі Ірану визначати потенційні цілі для ударів.
Навряд. Вони би Зелю на чолі держави точно не ставили
У,відповідь,кремль половину вивів з ладу і далі не припиняючи.