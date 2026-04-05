РФ надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, - Зеленський

Зеленський: РФ передала Ірану дані про енергосистему Ізраїлю

Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, загалом про близько 50–53 об’єктів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для AP передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Так, президент наголосив, що Росія допомагає Ірану завдавати ударів по Ізраїлю. Ідеться про цивільну інфраструктуру без будь-якого військового призначення.

РФ передає досвід Ірану

Зеленський зауважив, що це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії, коли вони б'ють по українській електромережі чи системах водопостачання.

"Звісно, увесь досвід, якого Росія набула під час війни проти України, передається Ірану. Так було з "шахедами" – такими самими дронами, як у росіян, тільки під іншою назвою та вдосконаленими до нових моделей", - розповів він.

Що передувало?

  • Стало відомо, що Росія розширює обмін розвідданими та військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану атакувати американські війська на Близькому Сході.
  • Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснює супутникову зйомку військових й енергетичних об'єктів США та країн Близького Сходу в інтересах Ірану.
  • Також у МЗС Німеччини звинуватили Росію у допомозі Ірану визначати потенційні цілі для ударів.

потвора зелена ,думай про Україну !!!...Йди у відставку !!!...
05.04.2026 12:26 Відповісти
Він як і *****,розумію,що тоді в народу руки довгі.
05.04.2026 12:31 Відповісти
Сам не піде, бо втратить недоторканність і доведеться відповідати. Посадити його у президентське крісло, не так вже й важко було, а от витягти з того крісла- це дуже велике питання.)
05.04.2026 12:40 Відповісти
Ця потвора багатьох влаштовує,тому і при владі
05.04.2026 13:00 Відповісти
Розкажи це Нетаньяху - бо Трампу такі новини пох
05.04.2026 12:27 Відповісти
питання, а звіди він знає, що кацапія передала?
05.04.2026 19:49 Відповісти
Важко хвора на нарцисизм істота з інтелектом неандертальця !!!
05.04.2026 12:29 Відповісти
Просто він ніяк не зрозумів,що просрав стільки часу під час Байдена,і дочекався до рудого покидька(
05.04.2026 12:30 Відповісти
Ізраїль й без тебе знає ,й тому користається підтримкою штатів рівняє той режим з землею.Тільки не кажіть ,що режим не постраждав чи не впаде)Навіть як і залишиться режимом,то буде на рівні єменських хустів)
05.04.2026 12:29 Відповісти
Дебіли трампон та хегсет сказали що їх це не турбує.
05.04.2026 12:32 Відповісти
То нам починати за Ізраїль переживати?
Навряд. Вони би Зелю на чолі держави точно не ставили
05.04.2026 12:34 Відповісти
Дебілко, США це вже давно знають! Неясно навіщо ти туди свою небриту морду сунеш?
05.04.2026 12:34 Відповісти
Бібі і Піпа союзничкі разом з портретами дідов і колорадською ленточкой хороводи колись вели. Тепер хай получають
05.04.2026 12:40 Відповісти
Він,так само,передав кремлю дані про важливі енергообєкти країни,пояснюючи,типу,ось вони найважливіші,які ви не повинні нищити.
У,відповідь,кремль половину вивів з ладу і далі не припиняючи.
05.04.2026 12:44 Відповісти
Зєля, запускай бусіки, щоб наловити українців для війни в Ірані.
05.04.2026 12:44 Відповісти
Ой вэй,у Миндича отключат электрику,это недопустимо.
05.04.2026 12:44 Відповісти
Потужний розвідун
05.04.2026 12:46 Відповісти
Очень важную информацию сообщил миру Зеленский. Без иронии. Нетаньяху и прочее руководство Израиля должны знать, каково реальное участие россии в этой войне. Тогда они, израильтяне, смогут составить к этому адекватное отношение и давить по такому случаю на руководство Штатов
05.04.2026 12:49 Відповісти
От бляха. Тут только недавно за Оман и Дубай переживал, а тут ещё и за Израиль нужно. Столько дел, как успеть?(
05.04.2026 13:00 Відповісти
И если израильский народ это узнает, то никакой Биби не сможет проигнорировать, люди его, что назывпется "активно не поймут" да и пожалуй, сковырнут с высокого кресла
05.04.2026 13:03 Відповісти
05.04.2026 13:09 Відповісти
У Ізраїля за спиною стоять США. А хто у тебе, блазню, ху#ло?
05.04.2026 14:24 Відповісти
Трамп сказав, що допомога росіян Ірану така незначна, що нехай собі. Ізраїлю і США пох...й. то чому так переживає президент України?
05.04.2026 16:36 Відповісти
 
 