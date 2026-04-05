РФ надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, - Зеленський

Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, загалом про близько 50–53 об’єктів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для AP передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Так, президент наголосив, що Росія допомагає Ірану завдавати ударів по Ізраїлю. Ідеться про цивільну інфраструктуру без будь-якого військового призначення.

РФ передає досвід Ірану

Зеленський зауважив, що це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії, коли вони б'ють по українській електромережі чи системах водопостачання.

"Звісно, увесь досвід, якого Росія набула під час війни проти України, передається Ірану. Так було з "шахедами" – такими самими дронами, як у росіян, тільки під іншою назвою та вдосконаленими до нових моделей", - розповів він.

