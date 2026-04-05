Зеленский прогнозирует сокращение поставок ракет для Patriot из-за войны в Иране: Сегодня мы не являемся приоритетом

Президент Владимир Зеленский

Затяжной конфликт США и Израиля с Ираном может еще больше ослабить американскую поддержку Киева.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил глава государства, Украина сейчас остро нуждается в дополнительных американских системах Patriot, чтобы противостоять ежедневным российским ударам. Он подчеркнул, что эффективной альтернативы этим системам для перехвата баллистических ракет у Киева до сих пор нет.

Зеленский признал, что на фоне новой войны на Ближнем Востоке Украина уже не находится в центре международного внимания. Именно поэтому, по его словам, в Киеве опасаются, что затяжной конфликт вокруг Ирана приведет к дальнейшему сокращению поддержки со стороны США.

Читайте также: "Самый короткий путь" к завершению войны – прекращение поставок оружия Украине со стороны США, – МИД РФ

Мы должны признать, что сегодня мы не являемся приоритетом. Поэтому я опасаюсь, что длительная война (в Иране. - Ред.) приведет к уменьшению поддержки для нас", - подчеркнул он.

Президент также подчеркнул, что с самого начала Украине передавали недостаточное количество систем Patriot и соответствующих ракет. Он отметил, что если боевые действия против Ирана будут длиться долго, даже нынешний, не слишком большой пакет помощи может со временем сокращаться.

"Вот почему, конечно, мы боимся", - подытожил Зеленский.

Читайте также: Трамп угрожал прекратить поставки оружия Украине, если Европа не поможет разблокировать Ормузский пролив, – FT

Бубочка, а где наши ракеты Сапсан (Гром-2)? Под асфальтом? А ты хоть понимаешь своим пронюханным мозгом, что даже 1 ракета Сапсан на мааацкву даст результатов больше, чем 100 ракет Пэтриот под Киевом??? А даже 200 ракет Сапсан (которые были запланированы к выпуску в 2019-2021 г. и которые ты ЛИЧНО просрал по команде }{уйла) привели бы к тому, что параша вообще бы зассала нападать в 2022 г., опасаясь смертельного ответного удара???
05.04.2026 10:59 Ответить
Та ти шо?😱 А де "Кільчень",вова?
05.04.2026 10:48 Ответить
цар у відповідь посилить мобілізацію кріпаків
05.04.2026 10:58 Ответить
Та ти шо?😱 А де "Кільчень",вова?
05.04.2026 10:48 Ответить
Те , що Трамп керує США - чиста іллюзія. США керує Ізраїль і американські єврейські організації США. Воно й зрозуміло євреї- найбагатші люди в США, досить глянути в список ФОРБС. Жоден політик США не займе будь-яку посаду без схвалення єврейського лобі. Для цього створений потужний фонд з сотнями мільйонів долларів. Трамп -це стопроцентна маріонетка єврейського лобі США. Події в Ірані яскраво це підкреслюють. Тому і спілкуватися , вести переговори треба не з холуєм Трампом, а з його господарями. Здавалося б , Вові ********** легше домовитися зі своїми соплемінниками в США, але , на жаль, вони вважають його за шлемазла, Щодо Трампа, то встановити дурень він, чи ні могли б психіатри,комісія з незаленних експертів в психіатриї, але при ******** законах в США це неможливо, бо він їх не допускає до себе. Хоча такі голоси авторитетних людей в США про необхідність цього уже лунають.
05.04.2026 14:32 Ответить
Чому з таким ресурсом Батьківщина цих перерахованих людей постійно під загрозою від муслімів? Десятиліттями. З моменту створення Ізраїлію. Це вони так розважаються?
05.04.2026 14:36 Ответить
Це вони так розважаються?
Це така політика,тримати Близький Схід в постійному підпалі,щоб в любий момент запалити ще більше багаття,бо той район-енергетичне сердце землі,і можна в ручному режимі створювати потрібні кризи з енергетикою,та цінами на неї.Іран,щоб ви знали,тех повноправний актор у цієї вистави.Тільки рядовим акторам(людям) виписують білет в один кінець.
05.04.2026 17:08 Ответить
не *****, Сибіга сказав, що такого не буде: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що отримав запевнення від державного секретаря США Марка Рубіо про відсутність планів https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/postavki-zbroji-ssha-dlya-ukrajini-za-programoyu-purl-chi-ye-zagroza-cherez-viynu-proti-iranu-50596047.html перенаправляти американську зброю, закуплену для України, на Близький Схід.
05.04.2026 10:52 Ответить
США озброюють Ізраїль за свій рахунок до зубів з року в рік безперервно і тому загроза з боку слабо озброєних арабів мінімальна.
05.04.2026 16:31 Ответить
Швидко зрозумів, всього лиш місяць знадобилосяя.
05.04.2026 10:53 Ответить
Ого! Ванга відпочиває!
05.04.2026 10:54 Ответить
Тут не спішить хаяти оманського віслючка, це американське видання, а ковбойці народ простий, кажешь все ОК, то ніфіга тобі не дадуть і думати про це не будуть. Тому коли наш діяч скаржиться западним виданням. так і потрібно робити. Бо коли ти оптіміст, то вони теж з оптімізмом посилають тебе нахер.
05.04.2026 10:54 Ответить
І це, панове, буде повна жопа. Балістику вже зараз збивати нема чим. Остання ракетна атака це наочно продемонструвала. 10 ракет запущено, 0 збито.

Отже на нас очікують "веселі" часи...
05.04.2026 10:56 Ответить
цар у відповідь посилить мобілізацію кріпаків
05.04.2026 10:58 Ответить
Збивання балістики - то про Київ виключно. Для інших нічого не зміниться.
05.04.2026 14:24 Ответить
Відкрив Америку
05.04.2026 10:58 Ответить
Ше недавно казав шо Європа підшаманить САМП - Ті і передасть нам- будем валити балістику шо дурні
05.04.2026 11:22 Ответить
Сам, патріот - це захист 40 квадратних км. Або щось біля того. То скільки їх треба, щоб захистити хоча б найважливіші об'єкти? Тисячі?
05.04.2026 14:27 Ответить
Бубочка, а где наши ракеты Сапсан (Гром-2)? Под асфальтом? А ты хоть понимаешь своим пронюханным мозгом, что даже 1 ракета Сапсан на мааацкву даст результатов больше, чем 100 ракет Пэтриот под Киевом??? А даже 200 ракет Сапсан (которые были запланированы к выпуску в 2019-2021 г. и которые ты ЛИЧНО просрал по команде }{уйла) привели бы к тому, что параша вообще бы зассала нападать в 2022 г., опасаясь смертельного ответного удара???
05.04.2026 10:59 Ответить
наскільки я пам`ятаю...хтось казав ПРАВДУ: "я ваш ВИРОК...."

все-по плану.... по - оманському плану....
05.04.2026 11:59 Ответить
"...додатково ослабити..." - тобто до твоїх старань ще додався Ізраїль який майстерно втянув США у війну проти свого ворога.
А зеля, звичайно, ні в чом, ні в чом нівінаватий.
05.04.2026 11:00 Ответить
На рахунок "майстерно" я б так не говорив. Втягнув тупо , "топорно", купивши собі президента Трампа з тельбухами.
05.04.2026 14:36 Ответить
Проблематика фільму "Слуга народу" в світі дійсно не є пріоритетом.
І чому уряд роздає гроші на інвертори і генератори, в не готує Київ до тривалої зупинки ТЕЦ під час зими?
05.04.2026 11:05 Ответить
Шаман, биляд, аднака.
05.04.2026 11:08 Ответить
Це потужна промова чи ні?
05.04.2026 11:10 Ответить
Ні, це він зачитав сценарій для нового фільму де він буде грати головну роль
05.04.2026 11:18 Ответить
Тому ти більш двох сотень спеціалістів ППО відправив на Близькій Схід, потужник?
Гуляти так гуляти?.
05.04.2026 11:11 Ответить
Так вони ж пісюнами балістику все рівно не зіб'ють. Навіщо вони нам тут?
05.04.2026 11:41 Ответить
Мудрий Байден , щось знав ще 4 роки тому... бо казав дурбицалу-митарю, стосовно дай менi ракети, щоби той замiсть cвого хрипатого "дай"(поки Байден давав грошi) засукував рукава , та негайно почав створювати свое... ЗЫ... а так i трапилось... Прийшов трам.ездол пустив байденiвськi грошi для Украiни в своi оборутки, всерединi Штатiв, ще й звинуватив нас, бачиш, Украiна тi грошi розiкрала.
05.04.2026 11:11 Ответить
Пора піти,так як сам вже для всіх став не пріоритетом.
05.04.2026 11:12 Ответить
Так гундос з самого початку був нiкому нiчого не винен. Це одоробло, як ото не приший до тринди рукав... Воно шо е, шо його немае... Наперекор йому, Украiна якось ще й виживае.
05.04.2026 11:16 Ответить
"Воно шо є"-то в стократ гірше,бо в його руках підпис і печатка,чим на всі сто користується агенткозирь.
05.04.2026 11:21 Ответить
наскільки я пам`ятаю...хтось казав ПРАВДУ: "я ваш ВИРОК...."
за то "па-пріколу".....
05.04.2026 12:07 Ответить
А я пам'ятаю,як казав-ви всі президенти.
"Я ваш вирок"-певно,стосувалось всіх тих президентів...
05.04.2026 12:27 Ответить
Також Зеленський прогнозує: сонячне літо, осінні дощі та холодну зиму.
А що там з курсом валют?
05.04.2026 11:14 Ответить
В Киеве стоит как у волка на морозе.
Вас не интересует курс сушенной воблы (таранки)?
От 350 - 2022 год
К 1500 - весна 2026 год.
Вот в чем нужно было активы держать. Доходность по курсу доллара и военным облигациям - так, жене на булавки
05.04.2026 11:32 Ответить
Різницю між *купити* й *продати* січеш? Продай ту срану воблу по 1500.
05.04.2026 14:30 Ответить
Если вы не ихтиолог, то сообщаю (невдаваясь в подробности) что плотва вульгарис (обыкновенная) обитающая в бассейна Каспийского моря называется воблой, и у нас её быть не болжно.
Эта плотва рек азовско-черноморского бассейна называется таранью, таранкой или на одесский манер таранькой. Это наша.
Полагаю что это связано с разрушением плотины Каховской ГЭС и ограничением мест её обитания.
Судак сильно сухой, лещ, наоборот, сильно жирный. Тарань по цене осетра. Приходится давиться сёмгой. Филе по 700-800. А шо делать?
P.S. только ради любопытства взвешивали сушеного леща. 40% чистится, в мусор идёт
05.04.2026 21:36 Ответить
Ще скажи де особливо не вистачає, щоб ху....лостан даремно ракети не витрачав. Менше треба було займатися туризмом, а більше працювати для того, щоб ми не стали другим планом
05.04.2026 11:15 Ответить
Не для того запускали проект сн,"щоб ми не стали другим планом".
05.04.2026 11:17 Ответить
Пане , то в такий кшталт хрипатий, з самого початку, розпочав передвиборчу кампанiю. Та бачу , що вiйськовi його винесуть.
05.04.2026 11:21 Ответить
Хтось то писав тут,що серіал сн списаний(вкрадений сюжет) з якоїсь книги,в якій головного героя,прообраз голобородька, арештують військові.
05.04.2026 11:44 Ответить
Сирський?...
05.04.2026 11:50 Ответить
Угу, сырого самого за жопу брать надо.
05.04.2026 12:24 Ответить
Або,до Віктора Федоровича подасться.
05.04.2026 12:29 Ответить
Знайшов по темі:
"Серіал "Слуга народу" має схожість із книгою Василя Рудика під назвою "Слуга народу", яка була написана в 1992 році і видана у 2002 році. За інформацією, у 2005 році за цією книгою було знято серіал, а у 2019 році головного героя цього серіалу обрали президентом. Існували дискусії та підозри щодо можливого плагіату сюжету серіалу "Слуга народу" від студії "Квартал-95" з книги Василя Рудика.
Отже, серіал "Слуга народу" пов'язують із книгою Василя Рудика "Слуга народу" 1992 року".
05.04.2026 12:35 Ответить
Великий провидець .
05.04.2026 11:21 Ответить
Сцарт ти гребаний 🤡, торчок!!! Йди у відставку !!! ...
05.04.2026 11:27 Ответить
Криворізька дипломатія дає свої смердючі плоди
05.04.2026 11:29 Ответить
Ніби країна колись була пріоритетом для когось. Кожен през дбає про добробут власного народу. На жаль України це не стосується. Чого забажаєте панове прези інших держав? ЯЗ, танки, авіацію розпиляти - будьласка. А ще віддати корисні копалини? Запросто....Очистити землю від українців - завжди готові!
05.04.2026 11:29 Ответить
Чого забажаєте панове прези інших держав? Подолати корупцію? нема проблем!
показать весь комментарий
Мінімальна кількість ракет до Патріотів має бути постійно в НЗ, щоби у разі цілеспрямованої атаки пітьми на мости через Дніпро і дамбу Київського водосховища, захистити їх від руйнування. Що було б катастрофою.
05.04.2026 11:35 Ответить
По мосту російськими балістичними ракетами складно влучити, щоб йому сильно нашкодити, вони б'ють ракетами по ТЕЦ. Б'ють цілеспрямовано.Це - їх основна ціль у Києві.
05.04.2026 15:30 Ответить
Йдеться про рашистський ультиматум ядерних ударів ТЯЗ по цих об'єктах.
05.04.2026 17:38 Ответить
Тобі, Вава, може теж в шпиталь до Додіка, будете там один в одного карти з рук тягати..
05.04.2026 11:36 Ответить
А де ж ракети великих украінських вчених - міндича, братів цукерманів, штілермана та курви - інженерки ірини терех ?
05.04.2026 11:36 Ответить
шифіри з баканаФФими та різними єрмачками "креслять" плани....
05.04.2026 12:10 Ответить
Де наше ППО? Власне виробництво де??? Програми ППО над яким працювали КБ Луч та Південмаш були згорнуті у 2019, тоді навіть клістрони познімали зі старих радянських комплексів ППО. А тепер "ми не в приорітеті, це все плахой Запад вінават", да Вован??? ****** ти брехлива курва підмоскальська...
05.04.2026 11:45 Ответить
Так він спеціально закрив і познімав по вказівкою фсб , це і дурному видно було, в багато покидьків його ще й облизують
05.04.2026 11:47 Ответить
все-по плану.... по - оманському плану...
05.04.2026 12:12 Ответить
Озвучте план, будь ласка.
05.04.2026 14:32 Ответить
це не до мене... а в ОПу...або до баканаФФих з шифірами та татаравими з єрмачками...

також п. Подоляк може надати деяку інформацію...
безугла та дубінскій з бужанскіми також інвольвовані...
а взагалі, це ВСЕ видно по діях "високих чинів"...
06.04.2026 12:09 Ответить
Это он заранее хочет подчеркнуть важность своих действий. Если ракеты появятся это значит это заслуга. А если уменьшится то скажет , я знал и предупреждал. Слава Украине!
05.04.2026 11:46 Ответить
Цього зеленого бовдура потрібно усувати від влади, він вже наробив багато біди, але адептів "хужє не будіт" ще дуже багато.
05.04.2026 11:46 Ответить
Скільки вже можна насравдамусити?
05.04.2026 11:51 Ответить
Цей рік, навіть наступні пів року будуть майже вирішальними у геополітиці, а саме адміністрація Трампа має довести тепер світу, що нафта х2 це необхідний крок в безпеці світу, а не його підігравання росії та задоволення потреб Ізраілю, та й очевидно, що Трамп хоче нафту по 200 доларів за бочку і він це робить, бо він агент кремля... тут жодного сумніву. Тому буде сухопутня операція проти Ірану і можливі недовольства в середині США, бо поїдуть гроби додому. Світ знову у політиці скажених і не факт що не дійде до зброї массового знищення, яку як відомо США вже застосовували.
05.04.2026 11:56 Ответить
У цього клоуна все дуже чудово, але не у нас. Він не піде на жодні поступки, краще до останнього українця, ніж мир ,бездарна стратегія війни . Він увійшов у роль без сценарію.
05.04.2026 11:59 Ответить
А на які поступки росіі ми, по твоєму, мали би піти?
05.04.2026 12:10 Ответить
Я написав для тупого, і ти туди, тут зрозуміло і так ЗЕ потрібна влада, ні куди і нікому він не поступиться. Не невже не ясно.
05.04.2026 12:27 Ответить
Ви ж поступки пов'язали з встановленням миру. То ж про які поступки і кому йдеться?
05.04.2026 13:11 Ответить
Методичка про це мовчить.
05.04.2026 14:34 Ответить
Прогнозисты пусть в лотерею играют,а глава государства должен обеспечивать безопасность граждан,а если не справляется,то вернуться в шоу-бизнес ему никто не запрещает.
05.04.2026 12:17 Ответить
Фанати кацапсько-жидовського блазня,а куди поділися ракетні програми баригі-алігарха Порошенко?Чи замість мозгу-відосікі?А руки заточені на лайкі і і маструбацію на гаджетах?
05.04.2026 12:26 Ответить
Внизапна.
05.04.2026 12:56 Ответить
О, а як же кожна домогосподарка може керувати Рейнметалл - шо так складно на колінах їм зібрати ракетки для вовки.
05.04.2026 14:11 Ответить
05.04.2026 14:17 Ответить
Ти ж влажности систему по в 23 поці обіцяв, голова занюхана. Вже 26 как успєхі?
05.04.2026 14:19 Ответить
Кричи еще громче об этом, чтобы пуйло услышал и дал тебе пряник
05.04.2026 14:28 Ответить
Шостий рік цей організм має абсолютну владу - успіхів нуль, всі навколо винні, країна в ситуації цугцванг. Але рейтинг завжди потужний
05.04.2026 16:23 Ответить
Та дадуть поки що, може, не петріоти, але парабелуми і снаряди дадуть. Вони ж самі сказали, повоюйте ще півтора-два роки. Такого цинізму ще не було. Триває геноцид українського народу, жахлива змова, війна не закінчиться, бо вигідна всім - хапугам, що в нас засіли у владі, вічно красти і знущатись із народу, кремлю, шоб теж коїти що завгодно, створивши образ зовнішнього ворога, Європі, для якої ми живий щит, не дивлячись на те, що путін вимагає від всього НАТО відкату до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми, коли нас навіть туди не беруть, і гарантії обіцяли нам, коли змушували відмовитись від ядерної зброї, а не навпаки,, Китаю, бізнес пожвавився на дронах і купі інших товарів, мільйонам наших втікачів, що хочуть вічної війни задля соціалки і зловтішання і плюють на присягу в Європі і Америці і т.д. Тільки оці 200 тис. добровольців з 22-го і хворих непридатних, яких нахапали зараз, за всіх віддуваються.
05.04.2026 17:36 Ответить
геннетика у зеленського🤡 погана ...постарів , перенюхів багато ...
05.04.2026 17:58 Ответить
Ну Ванга просто відпочиває. Містер очевидність нанюхався коксу і просто в ударі..
05.04.2026 18:47 Ответить
погані справи
06.04.2026 02:29 Ответить
 
 