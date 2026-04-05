Зеленский прогнозирует сокращение поставок ракет для Patriot из-за войны в Иране: Сегодня мы не являемся приоритетом

Затяжной конфликт США и Израиля с Ираном может еще больше ослабить американскую поддержку Киева.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил глава государства, Украина сейчас остро нуждается в дополнительных американских системах Patriot, чтобы противостоять ежедневным российским ударам. Он подчеркнул, что эффективной альтернативы этим системам для перехвата баллистических ракет у Киева до сих пор нет.

Зеленский признал, что на фоне новой войны на Ближнем Востоке Украина уже не находится в центре международного внимания. Именно поэтому, по его словам, в Киеве опасаются, что затяжной конфликт вокруг Ирана приведет к дальнейшему сокращению поддержки со стороны США.

Мы должны признать, что сегодня мы не являемся приоритетом. Поэтому я опасаюсь, что длительная война (в Иране. - Ред.) приведет к уменьшению поддержки для нас", - подчеркнул он.

Президент также подчеркнул, что с самого начала Украине передавали недостаточное количество систем Patriot и соответствующих ракет. Он отметил, что если боевые действия против Ирана будут длиться долго, даже нынешний, не слишком большой пакет помощи может со временем сокращаться.

"Вот почему, конечно, мы боимся", - подытожил Зеленский.

