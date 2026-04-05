Зеленський прогнозує скорочення поставок ракет для Patriot через війну в Ірані: Сьогодні ми не є пріоритетом

Затяжний конфлікт США та Ізраїлю з Іраном може додатково ослабити американську підтримку Києва.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

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Україна гостро потребує додаткових систем Patriot

Як зауважив глава держави, Україна наразі гостро потребує додаткових американських систем Patriot, щоб протидіяти щоденним російським ударам. Він наголосив, що ефективної альтернативи цим системам для перехоплення балістичних ракет Київ досі не має.

Зеленський визнав, що на тлі нової війни на Близькому Сході Україна вже не перебуває в центрі міжнародної уваги. Саме тому, за його словами, у Києві побоюються, що затяжний конфлікт навколо Ірану призведе до подальшого зменшення підтримки з боку США.

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Ми маємо визнати, що сьогодні ми не є пріоритетом. Тому я побоююся, що тривала війна (в Ірані. - Ред.) призведе до зменшення підтримки для нас", - наголосив він.

Які є побоювання?

Президент також підкреслив, що від самого початку Україні передавали недостатню кількість систем Patriot та відповідних ракет. Він зауважив, що якщо бойові дії проти Ірану триватимуть довго, навіть нинішній, не надто великий пакет допомоги може з часом зменшуватися.

"Ось чому, звичайно, ми боїмося", - підсумував Зеленський.

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