УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11012 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удари Ірану по Кувейту
9 181 4

Кадри Іранської атаки по нафтових об’єктах в Кувейті і Бахрейні. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких Іран завдав ударів по будівлі компанії "Kuwait Petroleum Corporation", де також розташоване Міністерство нафти Кувейту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, також ураження нанесено по нафтопереробному заводу Bapco в Бахрейні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

В результаті атаки один з ударів прийшовся по резервуару з нафтопродуктами.

В обох місцях влучань виникли сильні пожежі.

Читайте також: РФ надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, - Зеленський

Читайте також: Зеленський прогнозує скорочення поставок ракет для Patriot через війну в Ірані: Сьогодні ми не є пріоритетом

Автор: 

Бахрейн (21) Іран (3586) Кувейт (67) НПЗ (1105) атака (1803)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 