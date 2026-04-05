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Кадри Іранської атаки по нафтових об’єктах в Кувейті і Бахрейні. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри, на яких Іран завдав ударів по будівлі компанії "Kuwait Petroleum Corporation", де також розташоване Міністерство нафти Кувейту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, також ураження нанесено по нафтопереробному заводу Bapco в Бахрейні.
В результаті атаки один з ударів прийшовся по резервуару з нафтопродуктами.
В обох місцях влучань виникли сильні пожежі.
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