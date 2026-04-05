Кадри Іранської атаки по нафтових об’єктах в Кувейті і Бахрейні. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких Іран завдав ударів по будівлі компанії "Kuwait Petroleum Corporation", де також розташоване Міністерство нафти Кувейту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, також ураження нанесено по нафтопереробному заводу Bapco в Бахрейні.

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В результаті атаки один з ударів прийшовся по резервуару з нафтопродуктами.

В обох місцях влучань виникли сильні пожежі.

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