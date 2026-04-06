Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на прекращение огня, - Reuters

Иран отклонил предложение о прекращении войны, в рамках которого Тегеран должен был бы разблокировать Ормузский пролив в обмен на прекращение огня.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

США и Иран получили основу плана по прекращению конфликта, однако Тегеран отверг возможность открытия Ормузского пролива.

План, согласованный при посредничестве Пакистана, возник в результате интенсивных контактов и предлагает немедленное прекращение огня, а затем переговоры о более широком урегулировании, которые должны быть завершены в течение 15-20 дней, сообщил источник, знакомый с предложениями.

По словам источника, командующий армией Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир, был на связи "всю ночь" с вице-президентом США Ди Венсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил Reuters, что Иран не откроет пролив в рамках временного прекращения огня, а также не согласится на сроки или давление для достижения соглашения.

Читайте також: Никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом, — Зеленский

Что предшествовало?

Читайте: США потеряли как минимум семь самолетов в войне против Ирана, — CNN

Трампонутого відкрито посилають, та ще і США принижують.
Може він ще ху...лу поскаржиться
06.04.2026 14:03 Ответить
Потужними коментаторами з Данії ...🇩🇰
06.04.2026 14:07 Ответить
Ким?
06.04.2026 14:04 Ответить
Квір і басідж будуть знищені.
06.04.2026 14:01 Ответить
Ким?
06.04.2026 14:04 Ответить
Потужними коментаторами з Данії ...🇩🇰
06.04.2026 14:07 Ответить
06.04.2026 14:52 Ответить
Это называеться ...WPN 😂🤣
06.04.2026 15:22 Ответить
і де ?
в Ірані ?
в країні, як втричі більша за Україну з гірським рельєфом і 100 млн. мусульман ?

.
06.04.2026 14:07 Ответить
Ядерною зброєю. Це ж панацея. У кого ядерка, той і на коні.
Упс...
06.04.2026 14:18 Ответить
Там буде ядерний удар.
06.04.2026 14:25 Ответить
Інфа сотка.
06.04.2026 14:28 Ответить
Два...
06.04.2026 14:33 Ответить
Диванні експерди намалювали вже картину ядерного апокаліпсису, накупили поп-корну і приготувалися до видовищ
06.04.2026 14:54 Ответить
Іранський режим звичайно покидьки та упирі, але ніхто їх зараз не знищить. Немає у Дональда карт, як виявилось.
Те, що він зробив, виглядає як спроба атакувати "кубло шершнів", озброївшись водяним пістолетом..
06.04.2026 14:17 Ответить
Нітаньяху тримає трампа на компроматі. Тому той зробить буквально все щоб добити режим аятолл. Для початку їм винесуть всю електрику, потім мости, потім водогони. Якщо не подіє - ядерний удар.
06.04.2026 14:29 Ответить
Не буде цього
06.04.2026 14:43 Ответить
Якщо не буде, то побачимо відео трампа з дітьми.
06.04.2026 14:47 Ответить
Вы знаете, кроме вас и тампона с бибиком ещё в начале войны было понятно, что ничего не выйдет. Хотя нет, совершить ещё преступления всегда можно.
06.04.2026 14:43 Ответить
Трумпа за яйця тримає *****! Компроматом, добутим Епштейном
06.04.2026 14:55 Ответить
06.04.2026 14:59 Ответить
У Трампа є й інший варіант - відправити того, хто вчепився за яйця до Епштейна.
06.04.2026 15:15 Ответить
Потрібно дати їм ще 2-3 тижні😂🤣🤣
06.04.2026 14:01 Ответить
Тепер дії Рижого Додіка?
06.04.2026 14:02 Ответить
він вже в больнічкє на коєчкє....

схоже, що саме в Персидскому заливі живе та сама 🐸 жаба, яка дасть додіку цицьки

.
06.04.2026 14:10 Ответить
Є шанс на порятунок taco-мена, - поцілунок принца!
Але є нюанс 🤣🤣🤣
06.04.2026 14:35 Ответить
Трампонутого відкрито посилають, та ще і США принижують.
Може він ще ху...лу поскаржиться
06.04.2026 14:03 Ответить
він скаже, що Україна винна, нехай іде на поступки...
06.04.2026 14:19 Ответить
Аятолла сказал, что вертел Трампа с его перемирием на своём обрезанном..
06.04.2026 14:05 Ответить
оббанаа !!!!

шо щас будет ?
шо щас будет !
а ніфіга не будет !
Іран бомбардуванням не візьмеш

.
06.04.2026 14:05 Ответить
"Ми вас не вбиваємо, а ви робите що ми скажем" - коротко це називається капітуляція.
Тільки у Доні це називають "угодою".
06.04.2026 14:10 Ответить
додік до піс діл ся

.
06.04.2026 14:12 Ответить
Трамп ніяк не визначиться, хто кого благає про перемовини.
06.04.2026 14:13 Ответить
"я отримав прекрасну відмову!" ))
06.04.2026 14:14 Ответить
"велика, красива, відмова","найкраща в історії"
06.04.2026 14:19 Ответить
вони так чудово просили
06.04.2026 14:25 Ответить
пісділка паламалась.
06.04.2026 14:18 Ответить
48 годин бібізянівського ультиматуму вже пройшли?
06.04.2026 14:18 Ответить
Еще 5 минут и я засуну бананы в уши.
06.04.2026 15:08 Ответить
Так це ж ота сама незламність, з якої тут издеваются, бо так положєно, а по відношенню до Ірана - восторгаются. Головне - не переплутати, але з цим проблем - немає.
06.04.2026 14:20 Ответить
Бо в нас лише народ незламний, а лідори з трусів вискакують щоб дагаваріцца пасєрєдінє. Тому так, нам в якійсь мірі заздрісно, що в іранських лідерів міцні яйця, а не бовтуни, і що їхні лідери таки іранці та чесніші в своїх діях перед своїм народом, ніж наші неукраїнські брехуни - декларують одне, а роблять навпаки. Варто визнати, що в міжнародному просторі на фоні брехливості і підлості Трампа, Путіна й Нетаньяху аятоли виглядають як еталон чеснот.
06.04.2026 15:06 Ответить
Еталон чеснот, які торгує своїми жінками в ОАЕ і розстрілює молодь за те, що вона не хоче жити так, як їм призначено, і чиї родичі військових живуть в США. Вони просто дрочені ісламом фанатики.
06.04.2026 15:10 Ответить
Цей Іран мене вже підзаїбав - зроблю їм день світла і мостів - Трамп
06.04.2026 14:26 Ответить
Десантирование на кишках из вертолета лично Дональдом но еще не Даком?
06.04.2026 15:09 Ответить
Я там і думав. Сьогодні, або завтра США і Ізраїль застосують кнут для заохочення розблокувати протоку. Від пряника Іран відмовився.
06.04.2026 14:29 Ответить
І нам треба вчитись. Ніяких переговорів до повного припинення вогню.
06.04.2026 14:38 Ответить
Якщо угрози не подіють-рижий додік лічно куем по лбу нанесе удар самому собі Це його остання головна карта і козирь
06.04.2026 14:39 Ответить
Аятоллские крейзи бастерсы желают ощутить гнев великолепного Донни,действуй Трамп,Украина с тобой.
06.04.2026 15:51 Ответить
 
 