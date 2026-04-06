Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на прекращение огня, - Reuters
Иран отклонил предложение о прекращении войны, в рамках которого Тегеран должен был бы разблокировать Ормузский пролив в обмен на прекращение огня.
Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
США и Иран получили основу плана по прекращению конфликта, однако Тегеран отверг возможность открытия Ормузского пролива.
План, согласованный при посредничестве Пакистана, возник в результате интенсивных контактов и предлагает немедленное прекращение огня, а затем переговоры о более широком урегулировании, которые должны быть завершены в течение 15-20 дней, сообщил источник, знакомый с предложениями.
По словам источника, командующий армией Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир, был на связи "всю ночь" с вице-президентом США Ди Венсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
Высокопоставленный иранский чиновник заявил Reuters, что Иран не откроет пролив в рамках временного прекращения огня, а также не согласится на сроки или давление для достижения соглашения.
Что предшествовало?
- Ранее президент Трамп заявил, что США планируют "чрезвычайно сильные удары" по Ирану в течение двух-трех недель.
- Также лидер США пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям.
- 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось два дня, чтобы заключить соглашение с США.
- В свою очередь, в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа военные Ирана предупредили США и Израиль о возможном "адском" наказании в случае расширения конфликта.
- 5 апреля лидер США продлил свой срок на 20 часов и опубликовал в Truth Social новый срок – вторник – в 20:00 по восточному времени.
- По данным СМИ, Иран и США обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному прекращению войны.
в Ірані ?
в країні, як втричі більша за Україну з гірським рельєфом і 100 млн. мусульман ?
Те, що він зробив, виглядає як спроба атакувати "кубло шершнів", озброївшись водяним пістолетом..
схоже, що саме в Персидскому заливі живе та сама 🐸 жаба, яка дасть додіку цицьки
Але є нюанс 🤣🤣🤣
Може він ще ху...лу поскаржиться
Іран бомбардуванням не візьмеш
Тільки у Доні це називають "угодою".
