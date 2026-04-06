Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на прекращение огня, - Reuters

Иран отклонил предложение о прекращении войны, в рамках которого Тегеран должен был бы разблокировать Ормузский пролив в обмен на прекращение огня.

США и Иран получили основу плана по прекращению конфликта, однако Тегеран отверг возможность открытия Ормузского пролива.

План, согласованный при посредничестве Пакистана, возник в результате интенсивных контактов и предлагает немедленное прекращение огня, а затем переговоры о более широком урегулировании, которые должны быть завершены в течение 15-20 дней, сообщил источник, знакомый с предложениями.

По словам источника, командующий армией Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир, был на связи "всю ночь" с вице-президентом США Ди Венсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил Reuters, что Иран не откроет пролив в рамках временного прекращения огня, а также не согласится на сроки или давление для достижения соглашения.

Читайте также: Никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом, — Зеленский

Читайте: США потеряли как минимум семь самолетов в войне против Ирана, — CNN