Родичів іранського генерала Сулеймані взяли під варту у США, - Reuters

У Сполучених Штатах затримали родичів загиблого іранського генерала Касема Сулеймані після анулювання їхніх грін-карт.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, федеральні агенти США взяли під варту племінницю та внучату племінницю іранського військового командира Касема Сулеймані - Хаміде Сулеймані Афшар та її доньку. Це сталося після того, як державний секретар Марко Рубіо анулював їхній статус законних постійних жителів США.

"Хаміде Сулеймані Афшар та її донька зараз перебувають під вартою Імміграційної та митної служби США", - йдеться у заяві Державного департаменту.

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Як повідомили в Держдепі, Афшар підтримує іранський уряд та бере участь у його пропаганді. Також зазначається, що чоловікові Афшар офіційно заборонено в'їзд до США.

Зазначається, що затримання відбулося на тлі того, як американо-ізраїльська війна проти Ірану триває шостий тиждень.

Також повідомляється, що раніше цього місяця Рубіо припинив легальний статус доньки іранського політика Алі Ларіджані - Фатеме Ардешир-Ларіджані та її чоловіка. За даними Державного департаменту, вони більше не перебувають у США і їм заборонено в'їзд у майбутньому.

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Міграційна політика

Адміністрація президента США Дональда Трампа під час свого другого терміну посилила спроби депортації іммігрантів, яких вважають загрозою національній безпеці.

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Убивство Касема Сулеймані