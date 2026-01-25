Федеральні імміграційні агенти США застрелили чоловіка у Міннеаполісі: посилились протести, Трамп відреагував

протест у США
Фото: Reuters

У суботу, 24 січня, у Міннеаполісі штату Міннесота у США, федеральні агенти застрелили чоловіка. Це вже другий смертельний випадок у місті впродовж місяця на тлі посилення імміграційного контролю.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на місцевих та федеральних посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі інциденту

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, чоловік, особу якого не розголошують, був озброєний пістолетом і мав із собою два магазини. Він нібито чинив опір, коли офіцери намагалися його роззброїти, тому агент вистрілив у нього з метою самооборони.

Місцеві ЗМІ пишуть, що чоловік, якого вбили - 37-річний Алекс Претті. Він жив у Міннеаполісі та працював медбратом.

Шеф поліції Міннеаполіса Браян О'Хара заявив, що чоловік, убитий у суботу, був законним власником зброї та не мав жодних судимостей.

Протести

На тлі вищезгаданого інциденту у Міннеаполісі знову відбулися протести проти дій Імміграційної та митної служби США (ICE). Проти учасників маршів застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Реакція місцевої влади

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей та губернатор Міннесоти Тім Волз закликали президента Дональда Трампа вивести ICE з Міннеаполіса.

"Скільки ще жителів, скільки ще американців повинні померти або отримати серйозні травми, щоб ця операція була припинена?", - сказав Фрей.

Що заявив Трамп

У своїй соцмережі Truth Social глава Білого дому відреагував на суботній інцидент в Міннеаполісі. Він опублікував фото пістолета, який, ймовірно, належав застреленому чоловіку.

"Це пістолет стрілка, заряджений (з двома додатковими повними магазинами!) і готовий до стрілянини – що це взагалі таке? Де місцева поліція? Чому їм не дозволили захищати співробітників ICE? Мер і губернатор відкликали їх?", - написав Трамп.

Він також заявив, що мер міста та губернатор штату підбурюють до протестів своєю "помпезною, небезпечною та зарозумілою риторикою".

"Дозвольте нашим патріотам з ICE робити свою роботу! 12 000 нелегальних злочинців-іноземців, багато з яких вчинили насильницькі дії, були заарештовані та вивезені з Міннесоти. Якби вони все ще були там, ви б побачили щось набагато гірше, ніж те, що ви спостерігаєте сьогодні!", - заявив президент США.

допис Трампа

Топ коментарі
+27
Так, Трамп зупинив вісім війн і навіть більше. Але за що вбили цю людину?
25.01.2026 03:01 Відповісти
+27
трамп це конфлікт, хаос та руйнація, від НАТО до громадянського миру всередені США.

він нічого не створив, він тільки нищить

.
25.01.2026 05:41 Відповісти
+26
вони вбили не мігранта, а громадянина сша. Як вас так уб'ють (якщо ви таки звідти), хтось напише "Трамп абсолютно правий".
25.01.2026 03:09 Відповісти
норм. ********* нарколигу. А не то шо дрочілі сідєлі на яуого флійда
25.01.2026 07:35 Відповісти
це його застрелили
25.01.2026 07:45 Відповісти
https://www.bbc.com/news/live/cjd0vl1d9vrt відео з ВВС
25.01.2026 07:50 Відповісти
повний бєспрєдєл ідіотів !

штовхають жінку і валять хлопця, який хоче її захистити, не чинячи спротив поліції.

альо, Америка, що, так можна ?

здається, так НЕ можна, Міннесотчину і Америку це відео підірве !
25.01.2026 08:13 Відповісти
застрелили тому що не поголився з ранку
25.01.2026 07:52 Відповісти
тому що знімав бєспрєдєл імігрантської поліції на смартфон

це дійсно, як "не поголився" - за ніщо

.
25.01.2026 08:01 Відповісти
догрався клоун
25.01.2026 07:46 Відповісти
ще не вечір - порве руде падло і НАТО, і Америку.

.
25.01.2026 08:02 Відповісти
І кому твоє НАТО потрібно
25.01.2026 17:52 Відповісти
Прокуратура Міннесоти звинуватила адміністрацію Трампа в перешкоджанні розслідуванню вбивства
25.01.2026 08:13 Відповісти
що, вже ?

а руде чого лізе ?
25.01.2026 08:15 Відповісти
"Наша прокуратура має юрисдикцію розглянути цю справу на предмет можливої злочинної поведінки федеральних агентів, які брали в ній участь, і ми це зробимо", - заявила прокурор округу Хеннепін Мері Моріарті.
25.01.2026 08:15 Відповісти
Таке враження що Трамп до осінніх виборів не досидить. З таким лайном.
25.01.2026 08:54 Відповісти
Америка має зрозуміти, що таке "Довбо(ОЙ)б з повноваженнями" і зробити свої висновки...
25.01.2026 09:11 Відповісти
Мав розмову з людиною з Мінеаполіса за півгодини після вбивства Гуд: вони знаєте як «відрегували»? Ну вот чисті білоруси: почіпляли собі свистки на шию, а на руки повдягали силіконові браслєти з номерами адвокатів. Типу - свисток шоп свистіти, якшо на них нападає ІСЕ, і номер телефону, якшо повʼяжуть. Оце вся їхня боротьба
25.01.2026 09:20 Відповісти
Трамп побачив, що міграційна політика Європи її вбиває, тому вирішив не повторювати помилок європейців. В Україні теж потрібно зменшити кількість емігрантів-інородців. ЯК ПРИКЛАД АРАХАМІЯ ЗА КІЛЬКА РОКІВ ОТРИМАВ ПРОТИЗАКОННО МАНДАТ НАРОДНОГО ДИПУТАТА.
25.01.2026 10:18 Відповісти
Різниця між емігрантом та іммігрантом полягає у точці зору: емігрант - це людина, яка виїжджає з своєї країни ("екзит"), а іммігрант - це людина, яка в'їжджає до іншої країни ("ін"). Одна й та сама особа є емігрантом для країни виїзду та іммігрантом для країни в'їзду одночасно, а їх об'єднує загальний термін "мігрант".
Емігрант (Emigrant):
Виїжджає з батьківщини (звідси "-е-" від латинського emigro - переселятися).Приклад: Українець, який переїхав до Польщі - для України він емігрант.Ключове слово: З країни (наприклад, емігрувати з України).
Іммігрант (Immigrant):
В'їжджає в іншу країну (звідси "-і-" від латинського immigro - вселятися).Приклад: Українець, який приїхав до Польщі - для Польщі він іммігрант.Ключове слово: В країну (наприклад, іммігрувати в Польщу).

Підсумок: Це два боки одного процесу переїзду. Для однієї й тієї ж людини ці ролі змінюються залежно від того, з якої країни ми на це дивимось.
26.01.2026 08:36 Відповісти
громадянська війна буде?
25.01.2026 10:30 Відповісти
А ще на фото є шнур USB - певно хотів когось задавити.
Трампунь таки доведе до повстання Штатів.
25.01.2026 10:59 Відповісти
Убитий був законним власником зброї та не мав жодних судимостей. Саме для таких людей були створені закони США про зброю.
А не для підарасі-ковбоїв в яких вдома по кілька гвинтівок, які стрілють співгромадян на вулиці і виправдовуються тим, що співгромадянини був законопослушним, мав зброю, тому і пристрелили
25.01.2026 11:17 Відповісти
Шляться по городу со стволом в кармане и двумя магазинами - это нужно иметь мотивацию и странное мышление,однозначно хлоп был потенциально опасен.
25.01.2026 11:28 Відповісти
Цього 37-ми річного лікаря десятьма пострілами впритул вбивали 8 агентів, коли він лежав на асфальті вниз лицем і нікому не ніс ніякої загрози. Так в нього вилучили законно зареєстрований на нього пістолет, але в руках в нього був тільки телефон, на камеру якого він проводив відеофіксацію порушень зі сторони так званих агентів.
https://youtu.be/FBq9-NvjyDc?si=b4O1KsW2DC-QayPO
7 МИНУТ НАЗАД! НОВОЕ УБИЙСТВО В МИННЕАПОЛИСЕ! УБИТ МЕДИК, 37 ЛЕТ, АЛЕКС ПРЕТИ, КАДРЫ ВЗРЫВАЮТ СТРАНУ.
25.01.2026 14:14 Відповісти
Іллінойські Енгельс і Маркс
25.01.2026 12:41 Відповісти
Краснов робить свою роботу. Все для Громадянської війни в США. Вже навіть пророчий фільм зробили під такою назвою.
25.01.2026 17:45 Відповісти
казалось би, і при чому тут війна в Україні?
25.01.2026 19:07 Відповісти
