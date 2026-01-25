Федеральні імміграційні агенти США застрелили чоловіка у Міннеаполісі: посилились протести, Трамп відреагував

У суботу, 24 січня, у Міннеаполісі штату Міннесота у США, федеральні агенти застрелили чоловіка. Це вже другий смертельний випадок у місті впродовж місяця на тлі посилення імміграційного контролю.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на місцевих та федеральних посадовців.

Деталі інциденту

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, чоловік, особу якого не розголошують, був озброєний пістолетом і мав із собою два магазини. Він нібито чинив опір, коли офіцери намагалися його роззброїти, тому агент вистрілив у нього з метою самооборони.

Місцеві ЗМІ пишуть, що чоловік, якого вбили - 37-річний Алекс Претті. Він жив у Міннеаполісі та працював медбратом.

Шеф поліції Міннеаполіса Браян О'Хара заявив, що чоловік, убитий у суботу, був законним власником зброї та не мав жодних судимостей.

Протести

На тлі вищезгаданого інциденту у Міннеаполісі знову відбулися протести проти дій Імміграційної та митної служби США (ICE). Проти учасників маршів застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Реакція місцевої влади

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей та губернатор Міннесоти Тім Волз закликали президента Дональда Трампа вивести ICE з Міннеаполіса.

"Скільки ще жителів, скільки ще американців повинні померти або отримати серйозні травми, щоб ця операція була припинена?", - сказав Фрей.

Що заявив Трамп

У своїй соцмережі Truth Social глава Білого дому відреагував на суботній інцидент в Міннеаполісі. Він опублікував фото пістолета, який, ймовірно, належав застреленому чоловіку.

"Це пістолет стрілка, заряджений (з двома додатковими повними магазинами!) і готовий до стрілянини – що це взагалі таке? Де місцева поліція? Чому їм не дозволили захищати співробітників ICE? Мер і губернатор відкликали їх?", - написав Трамп.

Він також заявив, що мер міста та губернатор штату підбурюють до протестів своєю "помпезною, небезпечною та зарозумілою риторикою".

"Дозвольте нашим патріотам з ICE робити свою роботу! 12 000 нелегальних злочинців-іноземців, багато з яких вчинили насильницькі дії, були заарештовані та вивезені з Міннесоти. Якби вони все ще були там, ви б побачили щось набагато гірше, ніж те, що ви спостерігаєте сьогодні!", - заявив президент США.

