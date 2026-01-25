Федеральные агенты США застрелили мужчину в Миннеаполисе: усилились протесты, Трамп отреагировал
В субботу, 24 января, в Миннеаполисе штата Миннесота в США федеральные агенты застрелили мужчину. Это уже второй смертельный случай в городе за месяц на фоне усиления иммиграционного контроля.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местных и федеральных чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
Детали инцидента
По данным Министерства внутренней безопасности США, мужчина, личность которого не разглашается, был вооружен пистолетом и имел при себе два магазина. Он якобы сопротивлялся, когда офицеры пытались его разоружить, поэтому агент выстрелил в него в целях самообороны.
Местные СМИ пишут, что убитый мужчина - 37-летний Алекс Претти. Он жил в Миннеаполисе и работал медбратом.
Шеф полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара заявил, что мужчина, убитый в субботу, был законным владельцем оружия и не имел судимостей.
Протесты
На фоне вышеупомянутого инцидента в Миннеаполисе снова прошли протесты против действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Против участников маршей применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Реакция местных властей
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и губернатор Миннесоты Тим Волз призвали президента Дональда Трампа вывести ICE из Миннеаполиса.
"Сколько еще жителей, сколько еще американцев должны умереть или получить серьезные травмы, чтобы эта операция была прекращена?", - сказал Фрей.
Что заявил Трамп
В своей соцсети Truth Social глава Белого дома отреагировал на субботний инцидент в Миннеаполисе. Он опубликовал фото пистолета, который, вероятно, принадлежал застреленному мужчине.
"Это пистолет стрелка, заряженный (с двумя дополнительными полными магазинами!) и готовый к стрельбе – что это вообще такое? Где местная полиция? Почему им не позволили защищать сотрудников ICE? Мэр и губернатор отозвали их?", - написал Трамп.
Он также заявил, что мэр города и губернатор штата подстрекают к протестам своей "помпезной, опасной и высокомерной риторикой".
"Позвольте нашим патриотам из ICE делать свою работу! 12 000 нелегальных преступников-иностранцев, многие из которых совершили насильственные действия, были арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они все еще были там, вы бы увидели нечто гораздо худшее, чем то, что вы наблюдаете сегодня!", - заявил президент США.
штовхають жінку і валять хлопця, який хоче її захистити, не чинячи спротив поліції.
альо, Америка, що, так можна ?
здається, так НЕ можна, Міннесотчину і Америку це відео підірве !
це дійсно, як "не поголився" - за ніщо
а руде чого лізе ?
Емігрант (Emigrant):
Виїжджає з батьківщини (звідси "-е-" від латинського emigro - переселятися).Приклад: Українець, який переїхав до Польщі - для України він емігрант.Ключове слово: З країни (наприклад, емігрувати з України).
Іммігрант (Immigrant):
В'їжджає в іншу країну (звідси "-і-" від латинського immigro - вселятися).Приклад: Українець, який приїхав до Польщі - для Польщі він іммігрант.Ключове слово: В країну (наприклад, іммігрувати в Польщу).
Підсумок: Це два боки одного процесу переїзду. Для однієї й тієї ж людини ці ролі змінюються залежно від того, з якої країни ми на це дивимось.
Трампунь таки доведе до повстання Штатів.
А не для підарасі-ковбоїв в яких вдома по кілька гвинтівок, які стрілють співгромадян на вулиці і виправдовуються тим, що співгромадянини був законопослушним, мав зброю, тому і пристрелили
