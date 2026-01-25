Федеральные агенты США застрелили мужчину в Миннеаполисе: усилились протесты, Трамп отреагировал

Фото: Reuters

В субботу, 24 января, в Миннеаполисе штата Миннесота в США федеральные агенты застрелили мужчину. Это уже второй смертельный случай в городе за месяц на фоне усиления иммиграционного контроля.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местных и федеральных чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали инцидента

По данным Министерства внутренней безопасности США, мужчина, личность которого не разглашается, был вооружен пистолетом и имел при себе два магазина. Он якобы сопротивлялся, когда офицеры пытались его разоружить, поэтому агент выстрелил в него в целях самообороны.

Местные СМИ пишут, что убитый мужчина - 37-летний Алекс Претти. Он жил в Миннеаполисе и работал медбратом.

Шеф полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара заявил, что мужчина, убитый в субботу, был законным владельцем оружия и не имел судимостей.

Читайте также: США требуют от Google и Apple удалить приложения, которые отслеживают федеральных агентов

Протесты

На фоне вышеупомянутого инцидента в Миннеаполисе снова прошли протесты против действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Против участников маршей применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Реакция местных властей

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и губернатор Миннесоты Тим Волз призвали президента Дональда Трампа вывести ICE из Миннеаполиса.

"Сколько еще жителей, сколько еще американцев должны умереть или получить серьезные травмы, чтобы эта операция была прекращена?", - сказал Фрей.

Читайте также: США ужесточают правила въезда после атаки в Вашингтоне

Что заявил Трамп

В своей соцсети Truth Social глава Белого дома отреагировал на субботний инцидент в Миннеаполисе. Он опубликовал фото пистолета, который, вероятно, принадлежал застреленному мужчине.

"Это пистолет стрелка, заряженный (с двумя дополнительными полными магазинами!) и готовый к стрельбе – что это вообще такое? Где местная полиция? Почему им не позволили защищать сотрудников ICE? Мэр и губернатор отозвали их?", - написал Трамп.

Он также заявил, что мэр города и губернатор штата подстрекают к протестам своей "помпезной, опасной и высокомерной риторикой".

"Позвольте нашим патриотам из ICE делать свою работу! 12 000 нелегальных преступников-иностранцев, многие из которых совершили насильственные действия, были арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они все еще были там, вы бы увидели нечто гораздо худшее, чем то, что вы наблюдаете сегодня!", - заявил президент США.

Смотрите также: Миграционные протесты в США: в Лос-Анджелесе более 80 арестов, а в Техасе развернули 5 тыс. нацгвардейцев. ФОТОрепортаж