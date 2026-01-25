Федеральные агенты США застрелили мужчину в Миннеаполисе: усилились протесты, Трамп отреагировал

Фото: Reuters

В субботу, 24 января, в Миннеаполисе штата Миннесота в США федеральные агенты застрелили мужчину. Это уже второй смертельный случай в городе за месяц на фоне усиления иммиграционного контроля.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местных и федеральных чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

По данным Министерства внутренней безопасности США, мужчина, личность которого не разглашается, был вооружен пистолетом и имел при себе два магазина. Он якобы сопротивлялся, когда офицеры пытались его разоружить, поэтому агент выстрелил в него в целях самообороны.

Местные СМИ пишут, что убитый мужчина - 37-летний Алекс Претти. Он жил в Миннеаполисе и работал медбратом.

Шеф полиции Миннеаполиса Брайан О'Хара заявил, что мужчина, убитый в субботу, был законным владельцем оружия и не имел судимостей.

Протесты

На фоне вышеупомянутого инцидента в Миннеаполисе снова прошли протесты против действий Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Против участников маршей применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Реакция местных властей

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и губернатор Миннесоты Тим Волз призвали президента Дональда Трампа вывести ICE из Миннеаполиса.

"Сколько еще жителей, сколько еще американцев должны умереть или получить серьезные травмы, чтобы эта операция была прекращена?", - сказал Фрей.

Что заявил Трамп

В своей соцсети Truth Social глава Белого дома отреагировал на субботний инцидент в Миннеаполисе. Он опубликовал фото пистолета, который, вероятно, принадлежал застреленному мужчине.

"Это пистолет стрелка, заряженный (с двумя дополнительными полными магазинами!) и готовый к стрельбе – что это вообще такое? Где местная полиция? Почему им не позволили защищать сотрудников ICE? Мэр и губернатор отозвали их?", - написал Трамп.

Он также заявил, что мэр города и губернатор штата подстрекают к протестам своей "помпезной, опасной и высокомерной риторикой".

"Позвольте нашим патриотам из ICE делать свою работу! 12 000 нелегальных преступников-иностранцев, многие из которых совершили насильственные действия, были арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они все еще были там, вы бы увидели нечто гораздо худшее, чем то, что вы наблюдаете сегодня!", - заявил президент США.

сообщение Трампа

Топ комментарии
Так, Трамп зупинив вісім війн і навіть більше. Але за що вбили цю людину?
25.01.2026 03:01 Ответить
трамп це конфлікт, хаос та руйнація, від НАТО до громадянського миру всередені США.

він нічого не створив, він тільки нищить

25.01.2026 05:41 Ответить
вони вбили не мігранта, а громадянина сша. Як вас так уб'ють (якщо ви таки звідти), хтось напише "Трамп абсолютно правий".
25.01.2026 03:09 Ответить
норм. ********* нарколигу. А не то шо дрочілі сідєлі на яуого флійда
25.01.2026 07:35 Ответить
це його застрелили
25.01.2026 07:45 Ответить
https://www.bbc.com/news/live/cjd0vl1d9vrt відео з ВВС
25.01.2026 07:50 Ответить
повний бєспрєдєл ідіотів !

штовхають жінку і валять хлопця, який хоче її захистити, не чинячи спротив поліції.

альо, Америка, що, так можна ?

здається, так НЕ можна, Міннесотчину і Америку це відео підірве !
25.01.2026 08:13 Ответить
застрелили тому що не поголився з ранку
25.01.2026 07:52 Ответить
тому що знімав бєспрєдєл імігрантської поліції на смартфон

це дійсно, як "не поголився" - за ніщо

25.01.2026 08:01 Ответить
догрався клоун
25.01.2026 07:46 Ответить
ще не вечір - порве руде падло і НАТО, і Америку.

25.01.2026 08:02 Ответить
І кому твоє НАТО потрібно
25.01.2026 17:52 Ответить
Прокуратура Міннесоти звинуватила адміністрацію Трампа в перешкоджанні розслідуванню вбивства
25.01.2026 08:13 Ответить
що, вже ?

а руде чого лізе ?
25.01.2026 08:15 Ответить
"Наша прокуратура має юрисдикцію розглянути цю справу на предмет можливої злочинної поведінки федеральних агентів, які брали в ній участь, і ми це зробимо", - заявила прокурор округу Хеннепін Мері Моріарті.
25.01.2026 08:15 Ответить
Таке враження що Трамп до осінніх виборів не досидить. З таким лайном.
25.01.2026 08:54 Ответить
Америка має зрозуміти, що таке "Довбо(ОЙ)б з повноваженнями" і зробити свої висновки...
25.01.2026 09:11 Ответить
Мав розмову з людиною з Мінеаполіса за півгодини після вбивства Гуд: вони знаєте як «відрегували»? Ну вот чисті білоруси: почіпляли собі свистки на шию, а на руки повдягали силіконові браслєти з номерами адвокатів. Типу - свисток шоп свистіти, якшо на них нападає ІСЕ, і номер телефону, якшо повʼяжуть. Оце вся їхня боротьба
25.01.2026 09:20 Ответить
Трамп побачив, що міграційна політика Європи її вбиває, тому вирішив не повторювати помилок європейців. В Україні теж потрібно зменшити кількість емігрантів-інородців. ЯК ПРИКЛАД АРАХАМІЯ ЗА КІЛЬКА РОКІВ ОТРИМАВ ПРОТИЗАКОННО МАНДАТ НАРОДНОГО ДИПУТАТА.
25.01.2026 10:18 Ответить
Різниця між емігрантом та іммігрантом полягає у точці зору: емігрант - це людина, яка виїжджає з своєї країни ("екзит"), а іммігрант - це людина, яка в'їжджає до іншої країни ("ін"). Одна й та сама особа є емігрантом для країни виїзду та іммігрантом для країни в'їзду одночасно, а їх об'єднує загальний термін "мігрант".
Емігрант (Emigrant):
Виїжджає з батьківщини (звідси "-е-" від латинського emigro - переселятися).Приклад: Українець, який переїхав до Польщі - для України він емігрант.Ключове слово: З країни (наприклад, емігрувати з України).
Іммігрант (Immigrant):
В'їжджає в іншу країну (звідси "-і-" від латинського immigro - вселятися).Приклад: Українець, який приїхав до Польщі - для Польщі він іммігрант.Ключове слово: В країну (наприклад, іммігрувати в Польщу).

Підсумок: Це два боки одного процесу переїзду. Для однієї й тієї ж людини ці ролі змінюються залежно від того, з якої країни ми на це дивимось.
26.01.2026 08:36 Ответить
громадянська війна буде?
25.01.2026 10:30 Ответить
А ще на фото є шнур USB - певно хотів когось задавити.
Трампунь таки доведе до повстання Штатів.
25.01.2026 10:59 Ответить
Убитий був законним власником зброї та не мав жодних судимостей. Саме для таких людей були створені закони США про зброю.
А не для підарасі-ковбоїв в яких вдома по кілька гвинтівок, які стрілють співгромадян на вулиці і виправдовуються тим, що співгромадянини був законопослушним, мав зброю, тому і пристрелили
25.01.2026 11:17 Ответить
Шляться по городу со стволом в кармане и двумя магазинами - это нужно иметь мотивацию и странное мышление,однозначно хлоп был потенциально опасен.
25.01.2026 11:28 Ответить
Цього 37-ми річного лікаря десятьма пострілами впритул вбивали 8 агентів, коли він лежав на асфальті вниз лицем і нікому не ніс ніякої загрози. Так в нього вилучили законно зареєстрований на нього пістолет, але в руках в нього був тільки телефон, на камеру якого він проводив відеофіксацію порушень зі сторони так званих агентів.
https://youtu.be/FBq9-NvjyDc?si=b4O1KsW2DC-QayPO
7 МИНУТ НАЗАД! НОВОЕ УБИЙСТВО В МИННЕАПОЛИСЕ! УБИТ МЕДИК, 37 ЛЕТ, АЛЕКС ПРЕТИ, КАДРЫ ВЗРЫВАЮТ СТРАНУ.
25.01.2026 14:14 Ответить
Іллінойські Енгельс і Маркс
25.01.2026 12:41 Ответить
Краснов робить свою роботу. Все для Громадянської війни в США. Вже навіть пророчий фільм зробили під такою назвою.
25.01.2026 17:45 Ответить
казалось би, і при чому тут війна в Україні?
25.01.2026 19:07 Ответить
