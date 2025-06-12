Миграционные протесты в США: в Лос-Анджелесе более 80 арестов, а в Техасе развернули 5 тыс. нацгвардейцев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течениеВ частности, в Лос-Анджелесе были арестованы более 80 протестующих, а в Техасе для поддержания правопорядка было развернуто 5000 подразделений Национальной гвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и AP.

В частности, после начала акций протеста в Лос-Анджелесе они распространились на Нью-Йорк, Сиэтл, Чикаго, Остин, Лас-Вегас и др.

В Лос-Анджелесе полиция арестовала более 80 протестующих. По данным правоохранительных органов, семь из этих арестов были осуществлены за нарушение ранее введенного комендантского времени, два - за нападение на полицию с использованием оружия, а один - за сопротивление во время ареста.

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Также в департаменте утверждают: правоохранители во время разгона толпы использовали "многочисленные менее смертоносные боеприпасы".

Зато в Техасе развернули 5 тыс. солдат национальной гвардии и еще 2 тыс. военных Департамента общественной безопасности, чтобы "помочь местным правоохранительным органам в реагировании" на протесты и "поддержании закона и правопорядка".

"Мирные протесты являются частью нашей нации, но Техас не потерпит беззакония, которое мы видели в Лос-Анджелесе в ответ на применение президентом Дональдом Трампом иммиграционного законодательства. Любой, кто участвует в актах насилия или повреждает имущество, будет арестован и привлечен к ответственности по всей строгости закона", - заявил губернатор штата Грег Эбботт.

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Также городской голова Чикаго Брэндон Джонсон призвал население к "мирному сопротивлению" для обеспечения конституционных прав.

"Мы не можем позволить Дональду Трампу охарактеризовать эти протесты иначе, чем они есть - мирными демонстрациями. Любая эскалация протеста просто спровоцирует федеральное правительство делать то, что оно и делало - запугивать, наносить вред и раскалывать нашу страну", - добавил он.

В субботу, 14 июня, в США запланировано несколько протестов "Без королей" (No Kings).

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