Миграционные протесты в США: в Лос-Анджелесе более 80 арестов, а в Техасе развернули 5 тыс. нацгвардейцев. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течениеВ частности, в Лос-Анджелесе были арестованы более 80 протестующих, а в Техасе для поддержания правопорядка было развернуто 5000 подразделений Национальной гвардии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и AP.
В частности, после начала акций протеста в Лос-Анджелесе они распространились на Нью-Йорк, Сиэтл, Чикаго, Остин, Лас-Вегас и др.
В Лос-Анджелесе полиция арестовала более 80 протестующих. По данным правоохранительных органов, семь из этих арестов были осуществлены за нарушение ранее введенного комендантского времени, два - за нападение на полицию с использованием оружия, а один - за сопротивление во время ареста.
Также в департаменте утверждают: правоохранители во время разгона толпы использовали "многочисленные менее смертоносные боеприпасы".
Зато в Техасе развернули 5 тыс. солдат национальной гвардии и еще 2 тыс. военных Департамента общественной безопасности, чтобы "помочь местным правоохранительным органам в реагировании" на протесты и "поддержании закона и правопорядка".
"Мирные протесты являются частью нашей нации, но Техас не потерпит беззакония, которое мы видели в Лос-Анджелесе в ответ на применение президентом Дональдом Трампом иммиграционного законодательства. Любой, кто участвует в актах насилия или повреждает имущество, будет арестован и привлечен к ответственности по всей строгости закона", - заявил губернатор штата Грег Эбботт.
Также городской голова Чикаго Брэндон Джонсон призвал население к "мирному сопротивлению" для обеспечения конституционных прав.
"Мы не можем позволить Дональду Трампу охарактеризовать эти протесты иначе, чем они есть - мирными демонстрациями. Любая эскалация протеста просто спровоцирует федеральное правительство делать то, что оно и делало - запугивать, наносить вред и раскалывать нашу страну", - добавил он.
В субботу, 14 июня, в США запланировано несколько протестов "Без королей" (No Kings).
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Арешт за опір під час арешту. Це прекрасно клянусь Б-гом...
У ньому проживає майже 900,000 документально незахищених іммігрантів, багато з яких живуть у Сполучених Штатах понад десятиліття, відповідно до дослідження 2020 року, проведеного Університетом Південної Каліфорнії Дорнсайф.
Майже один з п'яти людей у Лос-Анджелесі живе в домогосподарствах з різним статусом, де принаймні один член сім'ї не має документів.
Насправді відповідаючи на це риторичне питання, варто замислитись - а якби демократи влаштували щось подібне до того, що зараз робить Трамп? Можна лише уявити, до чого б це призвело.
Черговий доказ, що скільки не волай "ліваки", але в них куди більше людяності, адекватності та розуму, ніж в правих. Але події в США, це ще один доказ того, що кожному суспільству, чомусь періодично хочеться треша, хаосу та безмуства.
Ніхто не легальний на вкраденій землі.
Отак..
"Донбасс - это русская земля""Калифорния - это Мексика" и красные тряпки в руках. Ну таке, видимо местным шахтерам и трактористаммоделям и инфлюенцирам захотелось камни с неба и на родину.
Странно только, почему у некоторых украинцев все это ******** вызывает такой же восторг, как и у кацапов.
Депортують незаконно, без судів і адвокатів.
Фсб з прутіним, та китайці і чучхе, задоволені діями КРАСНОВА пожовклого!!!
Велич США, втоптана у московське лайно, за 100 днів!!
І , до речі, не іммігранти, а нелегальні чужинці. А тобі чого так дупу це пече? Скоро додому?