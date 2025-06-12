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Новости Фото Политика США о гражданстве Миграционные протесты в США
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Миграционные протесты в США: в Лос-Анджелесе более 80 арестов, а в Техасе развернули 5 тыс. нацгвардейцев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течениеВ частности, в Лос-Анджелесе были арестованы более 80 протестующих, а в Техасе для поддержания правопорядка было развернуто 5000 подразделений Национальной гвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и AP.

В частности, после начала акций протеста в Лос-Анджелесе они распространились на Нью-Йорк, Сиэтл, Чикаго, Остин, Лас-Вегас и др.

В Лос-Анджелесе полиция арестовала более 80 протестующих. По данным правоохранительных органов, семь из этих арестов были осуществлены за нарушение ранее введенного комендантского времени, два - за нападение на полицию с использованием оружия, а один - за сопротивление во время ареста.

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Протесты в США 12 июня: что происходит в штатах
Протесты в США 12 июня: что происходит в штатах
Протесты в США 12 июня: что происходит в штатах

Также в департаменте утверждают: правоохранители во время разгона толпы использовали "многочисленные менее смертоносные боеприпасы".

Зато в Техасе развернули 5 тыс. солдат национальной гвардии и еще 2 тыс. военных Департамента общественной безопасности, чтобы "помочь местным правоохранительным органам в реагировании" на протесты и "поддержании закона и правопорядка".

"Мирные протесты являются частью нашей нации, но Техас не потерпит беззакония, которое мы видели в Лос-Анджелесе в ответ на применение президентом Дональдом Трампом иммиграционного законодательства. Любой, кто участвует в актах насилия или повреждает имущество, будет арестован и привлечен к ответственности по всей строгости закона", - заявил губернатор штата Грег Эбботт.

Также читайте: Трамп о протестах в Калифорнии: Направить войска для подавления насилия было "правильным решением"

Протесты в США 12 июня: что происходит в штатах

Также городской голова Чикаго Брэндон Джонсон призвал население к "мирному сопротивлению" для обеспечения конституционных прав.

"Мы не можем позволить Дональду Трампу охарактеризовать эти протесты иначе, чем они есть - мирными демонстрациями. Любая эскалация протеста просто спровоцирует федеральное правительство делать то, что оно и делало - запугивать, наносить вред и раскалывать нашу страну", - добавил он.

В субботу, 14 июня, в США запланировано несколько протестов "Без королей" (No Kings).

Также читайте: Указ Трампа о запрете въезда в США гражданам из 12 стран вступил в силу

Протесты в США 12 июня: что происходит в штатах
Протесты в США 12 июня: что происходит в штатах
Протесты в США 12 июня: что происходит в штатах

Автор: 

Калифорния (33) мигранты (990) протест (5868) США (27195)


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Топ комментарии
+10
Якісь неправильні гіляки на пальмах...Навіть кацапа не повісиш...
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12.06.2025 22:52 Ответить
+9
"Fuck Trump" -- хороша футболка. 👍
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12.06.2025 22:57 Ответить
+7
Плакат -
Ніхто не легальний на вкраденій землі.
Отак..
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12.06.2025 23:03 Ответить
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Якісь неправильні гіляки на пальмах...Навіть кацапа не повісиш...
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12.06.2025 22:52 Ответить
Висилайте Єрмака з печивом.
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12.06.2025 22:54 Ответить
Ще трохи трампло погосподарює і почнуть іноагентів саджати та бабусь з дітьми гамселити, все як у друга вови на болотах.
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12.06.2025 22:56 Ответить
Ну нарешті у нього хоча б щось ПАЛУЧІЛАСЬ - Хйло точно похвалить
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12.06.2025 23:32 Ответить
"Fuck Trump" -- хороша футболка. 👍
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12.06.2025 22:57 Ответить
Насолоджуюсь українською журналістикою.
Арешт за опір під час арешту. Це прекрасно клянусь Б-гом...
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12.06.2025 22:58 Ответить
хоч ти і м..дак, але з цього я теж посміявся.
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12.06.2025 23:09 Ответить
макдак
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12.06.2025 23:10 Ответить
Серце округу Лос-Анджелес, місто Лос-Анджелес, яке знаходиться в центрі антиімміграційних протестів, є домом для майже 3,9 мільйона людей, більше 35 відсотків з яких народилися за межами Сполучених Штатів, згідно з даними перепису.
У ньому проживає майже 900,000 документально незахищених іммігрантів, багато з яких живуть у Сполучених Штатах понад десятиліття, відповідно до дослідження 2020 року, проведеного Університетом Південної Каліфорнії Дорнсайф.
Майже один з п'яти людей у Лос-Анджелесі живе в домогосподарствах з різним статусом, де принаймні один член сім'ї не має документів.
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12.06.2025 22:59 Ответить
Напевно Трамп теж помилує затриманих протестуючих, як він помилував тих, хто вдерся в Конгрес в 2021? Як гадаєте, їх чекатиме помилування, чи Гуантанамо?
Насправді відповідаючи на це риторичне питання, варто замислитись - а якби демократи влаштували щось подібне до того, що зараз робить Трамп? Можна лише уявити, до чого б це призвело.
Черговий доказ, що скільки не волай "ліваки", але в них куди більше людяності, адекватності та розуму, ніж в правих. Але події в США, це ще один доказ того, що кожному суспільству, чомусь періодично хочеться треша, хаосу та безмуства.
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12.06.2025 23:00 Ответить
Плакат -
Ніхто не легальний на вкраденій землі.
Отак..
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12.06.2025 23:03 Ответить
Ходять чутки, що Трампон знає про те , що на цих емігрантах місцеві бізнесмени не#уйово заробляють - ( він теж хоче підзоробити) , і саме тому почав там кошмарити за допомогою мусарів (як це завжди робиться),👈
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12.06.2025 23:08 Ответить
ходять чутки, що в сша чорноробочих скоро замінять роботи з ШІ, і америці просто не буде потрібно стільки звільненої раб. сили. от і виганяють заздалегідь.
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12.06.2025 23:12 Ответить
Чутки рiзнi ходять. Но есть еще и реальность - депортируют не всех нелегалов (да это и невозможно, в принципе), а только тех, на ком висит уголовка. Но кому-то ужасно хочется массовых беспорядков в США, поэтому вдруг появились на руках у беснующейся толпы плакаты "Донбасс - это русская земля" "Калифорния - это Мексика" и красные тряпки в руках. Ну таке, видимо местным шахтерам и трактористам моделям и инфлюенцирам захотелось камни с неба и на родину.
Странно только, почему у некоторых украинцев все это ******** вызывает такой же восторг, как и у кацапов.
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12.06.2025 23:38 Ответить
Брехня. Депортують і людей з легальним статусом, ніхто ніяких зеків не шукає або не може знайти.
Депортують незаконно, без судів і адвокатів.
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12.06.2025 23:49 Ответить
Чутків багато. Ось ще така чутка: всіх емігрантів в сша, європі, чи в маскві завезли з завданням розвалити ці країни, в час "Х". А всі ці розмови про дешеву робочу силу, чи гуманізм - прикриття їхнього справжнього завдання ♧♧♧♧♧♧
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12.06.2025 23:41 Ответить
Це не чутка це реалність багато великих компаній уже тестують роботизацію, але поки це занадто дорого, мекси найближчі 5 років точно будуть дешевше роботів.
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12.06.2025 23:49 Ответить
Мабуть, Ви не дуже собі уявляєте чим саме займаються нелегальні мексиканці у Сполучених Штатах. Роботи-боботи будуть будівництвом через 5 років займатись? Чи під Хоум Діпотом стояти? Сміх тай годі!
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13.06.2025 00:21 Ответить
Ну вообще-то, это было его предвыборным обещанием - борьба с нелегальными мигрантами... Вот он и выполняет свое обещание, американцы за это и голосовали.
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12.06.2025 23:15 Ответить
Пройшло, лише 4 місяці, після інавгурації московського бовдура в США!!!
Фсб з прутіним, та китайці і чучхе, задоволені діями КРАСНОВА пожовклого!!!
Велич США, втоптана у московське лайно, за 100 днів!!
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12.06.2025 23:25 Ответить
В Чікаго теж з десяток лівачні заарештували. Той же самий міський відстій що й завжди.
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12.06.2025 23:54 Ответить
Трампіст! Судячи з твоєї ненависті до іммігрантів і брехні про твої власні заслуги перед Сполученими Штатами - життя в тебе тут поганеньке, але в цьому винен хтось інший.
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13.06.2025 00:05 Ответить
Що в тебе "відібрали" нелегали? Медікейд із Медікером? Фудстемпи чи квартиру у праджекті?
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13.06.2025 00:06 Ответить
Вони крадуть гроші з його держави, його економічні можливості, його час, його нерви, вони розповсіджують заразу і серуть в ту ж саму річку звідки всі воду п'ють. Цього замало?
І , до речі, не іммігранти, а нелегальні чужинці. А тобі чого так дупу це пече? Скоро додому?
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13.06.2025 00:59 Ответить
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12.06.2025 23:59 Ответить
СТАРИЧЁК БОРОВИЧЁК ТРАМПон ТЕБЯ И В ХРЕН НЕ СТАВЯТ!!!ДАВАЙ ДАВИ!!!ВСЕХ НА РОДИНУ!!!ДАЖЕ С ГРАЖДАНСТВОМ!!!А ВОПРОС ЧЬЯ АМЕРИКА!!!????ИНДЕЙЦОВ ВСЯ!!!!!!!!ДЫБИЛ ТЫ ТРАМП!!!!!
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13.06.2025 00:04 Ответить
Все правильно делаем
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13.06.2025 00:51 Ответить
 
 