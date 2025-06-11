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Новости Протесты в Лос-Анджелесе
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Суд отклонил просьбу губернатора Калифорнии Ньюсома о выводе войск из Лос-Анджелеса

Масштабные протесты в Лос-Анджелесе. Трамп направил Нацгвардию

Федеральный судья отклонил чрезвычайное заявление губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в котором он просил немедленно запретить президенту США Дональду Трампу использовать морскую пехоту и Национальную гвардию для проведения рейдов по иммиграции в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя это задерживает планы Ньюсома по выводу федеральных войск, это не снимает их с повестки дня. Вместо этого окружной судья США Чарльз Брейер назначил слушания на четверг после обеда, дав администрации Трампа время ответить на заявление Калифорнии", - говорится в сообщении.

Постановление Брейера также дает стороне Ньюсома возможность подать дополнительные аргументы.

Читайте: Новый раунд переговоров между РФ и США состоится в Москве

Ньюсом подал чрезвычайную петицию сегодня в рамках своего иска против администрации Трампа. Губернатор утверждает, что отправка федеральных войск в Лос-Анджелес незаконно узурпировала суверенитет Калифорнии, нарушив защищенные Конституцией права штатов.

Автор: 

протест (5869) США (27195)


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Топ комментарии
+21
Дивно що Трамп не сказав що подібна муйня при Трампі не трапилась би.
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11.06.2025 02:11 Ответить
+12
Мразота прокацапська трамп узурпував владу в США.
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11.06.2025 02:17 Ответить
+12
Ти не фанат того йолупа? Не бреши. Я не розумію, навіщо було посилати військових туди? Можливо треба було прислухатися до губернатора, який цю ситуацію не довів би до таких наслідків? Дуже прикро коли людина сміється та називає справжнього репортера жуналюгою.
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11.06.2025 03:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хлопці підстрелили ще одного журналюгу.

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11.06.2025 01:57 Ответить
Беркута подтянулись. Американцы, може поделиться опытом как правильно строить баррикады и кидать в мусоровозы коктейли Молотова.
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11.06.2025 03:49 Ответить
"молотов" наступної революції - дрон на оптоволокні.

.
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11.06.2025 05:09 Ответить
піди купи, мені шкода тищі гривень на мусора витрачати
коктейлю вистачить
та ще зброї там як гівна у людей на руках
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11.06.2025 06:33 Ответить
Американская полиция это не жалкие украинские мусора, которых каждый может заставить ползать на карачках. Не хвастайтесь в интернете, это так по детски.
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11.06.2025 11:23 Ответить
Беркут, между прочим, не резиновыми пулями стрелял, а боевыми. Так что это еще вопрос, кто кого бы и что заставил. Разводить гипотетику в Интернете - это так по-взрослому.
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11.06.2025 23:38 Ответить
Якщо чесно, це треба було робити ще при заворушеннях БЛМ. Але тоді демшиза засцяла.
Кажу зразу, я не фаната тромбона, він *****. Але тут...
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11.06.2025 02:00 Ответить
The Democrats totally embraced the George Floyd insanity and used it in the 2020 elections against Trump. They won then, just barely, riding that crazy wave, but this is also when they lost many millions of white middle-class voters, who got scared and extremely angry, although they could not say it out-loud back then. They did in 2024, and here we are.
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11.06.2025 02:29 Ответить
Ти не фанат того йолупа? Не бреши. Я не розумію, навіщо було посилати військових туди? Можливо треба було прислухатися до губернатора, який цю ситуацію не довів би до таких наслідків? Дуже прикро коли людина сміється та називає справжнього репортера жуналюгою.
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11.06.2025 03:49 Ответить
Навіщо військових щоб в крові втопити цей злочинний бунт, злочинців які виправдовують нелегалів
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11.06.2025 16:44 Ответить
ну і де зараз той БЛМ?
Діду мудро дав йому самому вигоріти і згнини

.
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11.06.2025 05:12 Ответить
Брехня. Демо нічого не робили тому що їм були потрібні їх голоси. І сама на цюму теж зіграв трамп
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11.06.2025 09:01 Ответить
Волю Каліфорнії!
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11.06.2025 06:54 Ответить
Киздуй в москву
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11.06.2025 09:00 Ответить
О, твій трампістський пердак рвонув! так тримати!
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11.06.2025 12:23 Ответить
It's totally understandable that people would want to flee from poverty and rampant crime into a richer and safer country. Their extreme unwillingness to be sent back is also completely understandable. But what is truly baffling is why in the world these people would wave the flag of the country they tried so hard to leave and are prepared to fight tooth and nail to avoid having to go back to.
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11.06.2025 02:10 Ответить
Також цілком зрозуміло небажання громадян США залишати у себе вдома громадянських окупантів, що за відсутністю законних підстав знаходитися там де вони є нічим не відрізняються від кацапів що понаїхали у Крим після окупації.
Особливо характерна реакція значної кількості, а можливо й більшості легальних та вже легалізованих мексиканців та й легальних іммігрантів у ширшому плані. Колись ми вклали багато часу та роботи щоб отримати право проживати і заробляти в Америці. А тепер будь який кримінальник вимагає цього права просто так, тому що хоче. Серйозно?
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11.06.2025 02:26 Ответить
А право заробляти і проживати хто вам дав? Індіанські вожді?
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11.06.2025 02:59 Ответить
У індіанських вождів не було держави, тож слова їм ніхто не давав.
А мені право жити та працювати надано народом Сполучених Штатів Америки, за контрактом між мною і Американською Державою. Мій вклад в контракт - розум, працьовитість, юність, добре виховання. Американський - дозвіл на проживання та потім права громадянина. Поки що контракт влаштовує обидві сторони.
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11.06.2025 03:17 Ответить
Забыл еще в список скромность добавить.
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11.06.2025 03:51 Ответить
Сам себе не продаси - ніхто тебе не продасть.
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11.06.2025 04:42 Ответить
я бачу скрепа урочисто надана т.зв. "американським народом" у тебе в голові міцно сидить.

.
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11.06.2025 05:18 Ответить
Алекс Мышкевич, Ви з ким намагаєтесь дискутувати? Він роками "був" (схоже, що щойно перевзувся у повітрі) трампістом і брехав на цьому сайті про свого улюбленця Дональда.
Абсолютно відірваний від реальності брехун не здатний визнавати власних помилок.
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11.06.2025 07:30 Ответить
Цитатку, вельминешановний, будь ласка.
Я ж, у свій захист, нарию на цензорі як мінімум з десяток випадків коли я закликав зберігати нейтральнісь щодо питання виборів, бо може так статися що треба буде мати справу з тим хто не дуже тойво.
Але мухи дрозофіли до трьох рахувати не вміють, їм або біле, або чорне.
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11.06.2025 07:44 Ответить
Ти сам віриш у свою маячню чи повидаляв старі повідомлення?
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11.06.2025 07:49 Ответить
Кацапи, тобі поплавило.
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11.06.2025 13:14 Ответить
той контракт нічого не коштує коли починається революція
дивись не плач потім, свіжа гуака-моль
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11.06.2025 06:35 Ответить
Колись ні в кого не було держави.
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11.06.2025 07:26 Ответить
@fresh guacamole
О, кого я бачу! Я маю такі самі права як і ти. Я хочу платити зі своїх податків за асиміляцію нелегалів. Не виступай від імені цілого народу.
Ти вже тут брехав про Трампа і Україну. Війну він зупинив? Так само, як і побудував паркан на кордоні за гроші Мексики.
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11.06.2025 07:22 Ответить
Якщо вам так хочеться - то проведіть закон через конгрес. А поки я всього лише вимагаю застосування чинного законодавства. І пардон, де я виступаю від імені всіх? Я роблю грунтоване на емпіричних дослідженнях припущення, всього лише. До речі, ось вам один nugget на якому моє припущення базується.
https://southsideweekly.com/everyone-is-mad-at-the-wrong-people-black-organizers-call-for-focus-and-nuance-in-the-affordable-housing-blame-game/ Everyone Is Mad at the Wrong People
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11.06.2025 07:41 Ответить
Мені не потрібно нічого проводити через конгрес, в Сполучених Штатах де-факто є процедура набуття легального статусу нелегалами.
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11.06.2025 07:52 Ответить
Для тех кто не знал истории - Калифорния была частью Мексиканской империи. И после поражения в войне Мексики США отжало эту территорию у Мексики, а население осталось.

Больше читайте здесь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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11.06.2025 03:55 Ответить
Калифорния вообще забавный штат потому что на юге штата граница с Мексикой чисто формальная, так как с обеих сторон находятся крупные города - Тихуана(Мексика - 1.2 миллиона) и Сан-Диего(США - 2.8 миллиона агломерация). По сути это один город, разделенный границей.
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11.06.2025 04:00 Ответить
Я в свое время изучал историю Мексики, так как она у нас в школе не освещается. Мексика была огромной империей, но очень неорганизованной и бедной. Оттого в стране бушевали постоянно какие-то конфликты, революции и прочее и под шумок США отхряпало себе кусок.
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11.06.2025 04:04 Ответить
Мексика в момент своего объявления независимости в 1821 году от Испании.
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11.06.2025 04:06 Ответить
Так как главные мигранты в США( в том числе нелегальные) это латиносы, то по процентному отношению латиносы сейчас составляют 20 процентов всего населения США. И прогнозируют что к концу века они будут составлять большинство.
Тоесть, это такой реванш от латиносов за проигрыш в войне 200 летней давности.
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11.06.2025 04:22 Ответить
якщо білі їх не повбивають після тих заворушень
все можливо зараз, білих значно більше
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11.06.2025 06:37 Ответить
Их 60 миллионов по всей стране. Кто их поубивает. Они живут не только в Калифорнии как бы, а по всему югу и вообще США. В том же Техасе есть целые города, где живут одни мексиканцы и там все говорят на испанском.
Калифорния еще враг Конфедератов, так как они не были частью Конфедерации, так как они отказались от рабства когда США их присоединило. Одним из условием входа в США было то, что Калифорния будет свободным штатом в отличии от других присоединенных штатов. Тоесть, они с того времени считались предателями южных штатов. Так что там все очень сложно исторически.

Вот Трампа поддерживают бывшие штаты-конфедераты, которые до сих пор злы, что их победили. А Калифорния их предала тогда.
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11.06.2025 06:48 Ответить
Именно либеральные законы Калифорнии, тот факт что её граница с Мексикой это по сути дыра и привели к тому, что в штат стекались люди со всего США и Мексики. Не нравится рабовладельческий штат - сбегаешь в Калифорнию, ты из места где там правят религиозные фанатики - тоже самое, низкий уровень жизни в Мексике - тоже в Калифорнию. Плюс климат хороший. Оттого они самый крупный штат по населению сейчас, так как они более лояльны к жителям чем остальные были.
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11.06.2025 06:53 Ответить
пиши українською якщо хочеш спілкуватись
ти ж не кацап?

мексів я навіть поважаю, бо працелюбні та добрі люди (окрім бандосів звісно), я пошуткував, без мексів у штатах срака буде бо ВАСПИ працювати вже не хочуть ніде крім офісів
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11.06.2025 06:55 Ответить
Basil Cook, Чого ти приперся на український сайт зі своєю англомовною нісенітницею? В мене український прапор на будинку у Сполучених Штатах тому, что я живу у вільний країні і не тобі мені розповідати який прапор вішати і з яким прапором ходити.
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11.06.2025 07:40 Ответить
Дивно що Трамп не сказав що подібна муйня при Трампі не трапилась би.
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11.06.2025 02:11 Ответить
ТРАМП В ТЕЛЕФОННІЙ РОЗМОВІ ПОПРОСИВ НЕТАНЬЯГУ ЗУПИНИТИ ВІЙСЬКОВУ ОПЕРАЦІЮ В ГАЗІ - ЗМІ

11 червня, 2025, 01:33

Трамп також вимагав, щоб Нетаньяху зняв удар по Ірану з порядку денного.

Американський президент Дональд Трамп у телефонній розмові, яка відбулася кілька днів тому, висунув вимогу прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу зупинити військову операцію в Секторі Гази. Про це https://www.mako.co.il/news-diplomatic/2025_q2/Article-84fb558c37a5791027.htm?pId=173113802 передає ізраїльський телеканал N12 з посиланням на джерела.

«Я хочу, щоб ти закінчив війну. Завершення війни допоможе переговорам як з Іраном, так і з саудитами», - сказав Трамп.

https://zn.ua/ukr/WORLD/v-the-hill-rozpovili-chomu-tramp-bilshe-ne-slukhaje-netanjahu-.html В The Hill розповіли, чому Трамп більше не слухає Нетаньягу

Він також висунув вимогу прибрати з порядку денного обговорення можливої атаки Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти, заявивши, що має надію на переговори з Іраном.

"Я вірю, що зможу домогтися угоди зрештою, зараз потрібно зняти напад із порядку денного...Твої висловлювання про напад на Іран не допомагають. Ми працюємо над угодою", - наголосив американський лідер.

У відповідь Нетаньяху спробував переконати президента США в тому, що переговори з Іраном марні.

«Іран грає з вами, і все, що вони намагаються зробити - це тягнути час», - сказав він.
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11.06.2025 03:07 Ответить
ми це вже чули десь - аааа КУкраїні не треба ображати Ху коли йдуть перемовини ???
Ізраїльці тепер повинні дякувати євреям США))... Сама має купу таких знайомих спасьонних от совковава коммунорєжіма , а проголосували про шанувальника Гітлера
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11.06.2025 03:10 Ответить
У мене, на жаль, повно американсько-українських знайомих євреїв, що бігли голосувати за трумпа під девізом: "бо він єдиний, хто допомагав, допомагає і допоможе Ізраїлю! А Україна мене не цікавить - її вже майже немає!" І всі мої спроби пояснити, що трумп - кидала, що він продає Україну і так само продасть Ізраїль, якщо вороги запропонують йому більше, були марні. І їх таких було дійсно багато! Навіть розумних і талановитих! Як пошесть якась на людей напала...
Цікаво, що вони зараз собі кажуть?! "Дайте йому ще 100 днів"?!
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11.06.2025 10:27 Ответить
якщо щось таки трапилось з вини трампа то:
1. вали на Байдена
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11.06.2025 05:21 Ответить
Мразота прокацапська трамп узурпував владу в США.
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11.06.2025 02:17 Ответить
"Чечня-3" з каліфорнійським цукорком -

прямий шлях до узурпації влади
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11.06.2025 05:26 Ответить
Суд не відхилив, а відтермінував розгляд справи...
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11.06.2025 02:36 Ответить
Не відтермінував. Призначив розгляд справи без тимчасової призупинки наказа Трампа до її розгляду.
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11.06.2025 03:54 Ответить
то що,
суддя Вовк виїхав до США??
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11.06.2025 02:52 Ответить
шакалів кругом повно

.
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11.06.2025 05:27 Ответить
виїздна сесія печерського суду.
хоча це америка, після обрання трампа хай вони всі там хоч повиздихають, плювати.
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11.06.2025 03:04 Ответить
Трампу майже гарантовано підріжуть крильця через півтора року, і попросять на вихід через три з половиною. А разом з ним і тих неадекватів що їх він привів з собою. І шо тоді? Теж хай повиздихають?
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11.06.2025 03:20 Ответить
чи доживе Америка з 51-м гнаним українським штатом до того часу ?

.
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11.06.2025 05:28 Ответить
Доживе, не мрій. Вона і не такі дрібниці переживала.
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11.06.2025 13:22 Ответить
А ти вже перевзувся у повітрі? Вже не трампіст?
Ти ж на сторінках цього сайту його підтримував ще до минулорічних виборів.
Вибрав? Подобається?
Це ще початок. Їж не заляпайся.
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11.06.2025 07:25 Ответить
У вас, схоже, з reading comprehension не все в порядку. Але не переймайтеся, ви з більшістю посполитих.
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11.06.2025 07:32 Ответить
Розумові здібності не дозволяють перекласти "reading comprehension" українською? Ти на цьому сайті підтримував Трампа! В тебе з пам'яттю проблеми?
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11.06.2025 07:44 Ответить
А нахіба, вам же зрозуміло?
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11.06.2025 07:46 Ответить
Ні, в мене reading comprehension deficit, якщо повірити твоїм брехливим повідомленням.
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11.06.2025 07:56 Ответить
А загалом, я сподівався, що ти хоча б псевдо тут заміниш, щоб перегорнути свою трампістську сторінку на даному ресурсі.
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11.06.2025 07:58 Ответить
Якщо він та його секта не узурпують владу та не відмінять вибори взагалі (як, до речі, трумп і пообіцяв своїм виборцям: "проголосуйте за мене, і більше вам голосувати не доведеться!").
Щось мені підказує, що оця мавпяча шобла вже зараз шукає способи залишитися у Білому Домі назавжди - від введення безстрокового воєнного стану (бо Каліфорнія не остання - незадоволення трумпом буде зростати і спалахувати по усій країні!) до коронації Донні Першого Великого та Жахливого.
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11.06.2025 10:34 Ответить
Менше звертайте уваги на те що він *******.
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11.06.2025 13:23 Ответить
пишуть що ви топили за трампа.
бачу, перевзулися.
ну, добре що хоч пізно але таки визнали що трамп зло.
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11.06.2025 11:02 Ответить
Знайдіть будь ласка один пост з форуму де я "топив за Трампа."
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11.06.2025 18:43 Ответить
Нужно было подавать в Печерский суд.
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11.06.2025 03:51 Ответить
если рыжая шлюха выкатит танки и начнет херачить по конгрессу США - то дальше уже можно ни чего не объяснять и доказывать
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11.06.2025 04:21 Ответить
на відміну від буйла у нього немає американського аналога КДБ

.
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11.06.2025 05:31 Ответить
ви впевнені? судячи з того, скільки кацапів в омериці)))
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11.06.2025 07:43 Ответить
А навіщо? Конгрес зараз в його руках. Обидві палати мають лише одне питання: "Чєго ізволітє, гаспадин?" Навіщо ж йому рубити гілку, на якій так зручно сидіти?!
Ось коли (і якщо) у Конгрес виберуть демократів, тоді так - будуть і танки, і гармати, і рогаті хлопці з сокирами...
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11.06.2025 10:39 Ответить
Не Конгресс, а лише респи. І то, контроль над речами він взяв завдяки грошам Маска.
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11.06.2025 13:24 Ответить
Так, але зараз респів більшість і в Палаті представників (а це значить, що жодна пропозиція не буде взагалі поставлена на голосування і проголосована у першому ешелоні, якщо це не захоче трумп, - пам'ятаєте оті 60 мільярдів допомоги?!), і в Сенаті (а це значить, що те, що не провалили у першому ешелоні, провалять у другому - обидва імпічмента трумпа пам'ятаєте: їх зарізали саме там!). Тобто ось вам і Конгрес...
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11.06.2025 21:47 Ответить
Там скоро вибори до конгресу. Це раз, від дій Трампа в **** навіть респи
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11.06.2025 22:31 Ответить
А що це за прапор з яким проводять фотосесію? Схожий на мексиканський...
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11.06.2025 06:33 Ответить
я тримають його не тільки мігранти. там повнісінко кацапських провокаторів
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11.06.2025 09:25 Ответить
На тромба треба дивитись з позиції його повної залежності від пуйла. Колись пуйло дав тромбу грошей, щоб врятувати його від банкрутства. Тромб не вніс ці гроші в декларацію, тобто уникнув податків, а це важкий злочин за мірками законодавства Штатів, що гарантувало йому довгих років ув'язнення. Коли він обравсь у прези, то тільки посилив цей злочин, бо став маріонеткою пуйла. А за це вже електричний стілець. Тому тромб все і робить на шкоду Америці - найбільшого ворога паРаші. Бо жити ж хочеться
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11.06.2025 07:14 Ответить
А докази будуть. Не требу шукати злу змову там, де все можна пояснити звичайною тупістю.
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11.06.2025 13:26 Ответить
Хитрий НЕДОУМОК трампло спровокував та затіяв свою потасовку, відійшовши від теми ПЕРЕГОВОРІВ! Воно здало нашу Україну ВБИВЦЕВІ пуйлові задля знищення, ось тому нас так активно добивають!!!
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11.06.2025 07:21 Ответить
Все ж просто, віддайте Каліфорнію емігрантами, досить вже битися у пісочниці
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11.06.2025 08:12 Ответить
а гнидюча моль
під цей шумок
точить Україну щодня.
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11.06.2025 08:26 Ответить
Пора вернути Каліфорнію Мексиці а Аляску Росії !
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11.06.2025 08:26 Ответить
А Мексику Іспанії повернемо?
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11.06.2025 13:27 Ответить
США хоче капітуляції України то тоді пісець Європі а Китай піде на Тайвань.
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11.06.2025 08:30 Ответить
Україна слабне і стікаючи кровью довго при таких діях США не витримає. Слили тають і дальше третя світова війна яку США допомагаючи росії розпалює.
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11.06.2025 08:33 Ответить
маломєкси захотіли створити Новомєксію, бо це історчні мексиканскі землі?
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11.06.2025 09:48 Ответить
Історичні землі Мексики, це землі ацтеків, причому ацтеки це теж понаїхало, до них там були ольмеки і тольтеки.
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11.06.2025 13:29 Ответить
 
 