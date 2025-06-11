Суд отклонил просьбу губернатора Калифорнии Ньюсома о выводе войск из Лос-Анджелеса
Федеральный судья отклонил чрезвычайное заявление губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в котором он просил немедленно запретить президенту США Дональду Трампу использовать морскую пехоту и Национальную гвардию для проведения рейдов по иммиграции в Лос-Анджелесе.
Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Хотя это задерживает планы Ньюсома по выводу федеральных войск, это не снимает их с повестки дня. Вместо этого окружной судья США Чарльз Брейер назначил слушания на четверг после обеда, дав администрации Трампа время ответить на заявление Калифорнии", - говорится в сообщении.
Постановление Брейера также дает стороне Ньюсома возможность подать дополнительные аргументы.
Ньюсом подал чрезвычайную петицию сегодня в рамках своего иска против администрации Трампа. Губернатор утверждает, что отправка федеральных войск в Лос-Анджелес незаконно узурпировала суверенитет Калифорнии, нарушив защищенные Конституцией права штатов.
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коктейлю вистачить
та ще зброї там як гівна у людей на руках
Кажу зразу, я не фаната тромбона, він *****. Але тут...
Діду мудро дав йому самому вигоріти і згнини
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Особливо характерна реакція значної кількості, а можливо й більшості легальних та вже легалізованих мексиканців та й легальних іммігрантів у ширшому плані. Колись ми вклали багато часу та роботи щоб отримати право проживати і заробляти в Америці. А тепер будь який кримінальник вимагає цього права просто так, тому що хоче. Серйозно?
А мені право жити та працювати надано народом Сполучених Штатів Америки, за контрактом між мною і Американською Державою. Мій вклад в контракт - розум, працьовитість, юність, добре виховання. Американський - дозвіл на проживання та потім права громадянина. Поки що контракт влаштовує обидві сторони.
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Абсолютно відірваний від реальності брехун не здатний визнавати власних помилок.
Я ж, у свій захист, нарию на цензорі як мінімум з десяток випадків коли я закликав зберігати нейтральнісь щодо питання виборів, бо може так статися що треба буде мати справу з тим хто не дуже тойво.
Але мухи дрозофіли до трьох рахувати не вміють, їм або біле, або чорне.
дивись не плач потім, свіжа гуака-моль
О, кого я бачу! Я маю такі самі права як і ти. Я хочу платити зі своїх податків за асиміляцію нелегалів. Не виступай від імені цілого народу.
Ти вже тут брехав про Трампа і Україну. Війну він зупинив? Так само, як і побудував паркан на кордоні за гроші Мексики.
https://southsideweekly.com/everyone-is-mad-at-the-wrong-people-black-organizers-call-for-focus-and-nuance-in-the-affordable-housing-blame-game/ Everyone Is Mad at the Wrong People
Больше читайте здесь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Тоесть, это такой реванш от латиносов за проигрыш в войне 200 летней давности.
все можливо зараз, білих значно більше
Калифорния еще враг Конфедератов, так как они не были частью Конфедерации, так как они отказались от рабства когда США их присоединило. Одним из условием входа в США было то, что Калифорния будет свободным штатом в отличии от других присоединенных штатов. Тоесть, они с того времени считались предателями южных штатов. Так что там все очень сложно исторически.
Вот Трампа поддерживают бывшие штаты-конфедераты, которые до сих пор злы, что их победили. А Калифорния их предала тогда.
ти ж не кацап?
мексів я навіть поважаю, бо працелюбні та добрі люди (окрім бандосів звісно), я пошуткував, без мексів у штатах срака буде бо ВАСПИ працювати вже не хочуть ніде крім офісів
11 червня, 2025, 01:33
Трамп також вимагав, щоб Нетаньяху зняв удар по Ірану з порядку денного.
Американський президент Дональд Трамп у телефонній розмові, яка відбулася кілька днів тому, висунув вимогу прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу зупинити військову операцію в Секторі Гази. Про це https://www.mako.co.il/news-diplomatic/2025_q2/Article-84fb558c37a5791027.htm?pId=173113802 передає ізраїльський телеканал N12 з посиланням на джерела.
«Я хочу, щоб ти закінчив війну. Завершення війни допоможе переговорам як з Іраном, так і з саудитами», - сказав Трамп.
https://zn.ua/ukr/WORLD/v-the-hill-rozpovili-chomu-tramp-bilshe-ne-slukhaje-netanjahu-.html В The Hill розповіли, чому Трамп більше не слухає Нетаньягу
Він також висунув вимогу прибрати з порядку денного обговорення можливої атаки Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти, заявивши, що має надію на переговори з Іраном.
"Я вірю, що зможу домогтися угоди зрештою, зараз потрібно зняти напад із порядку денного...Твої висловлювання про напад на Іран не допомагають. Ми працюємо над угодою", - наголосив американський лідер.
У відповідь Нетаньяху спробував переконати президента США в тому, що переговори з Іраном марні.
«Іран грає з вами, і все, що вони намагаються зробити - це тягнути час», - сказав він.
Ізраїльці тепер повинні дякувати євреям США))... Сама має купу таких знайомих спасьонних от совковава коммунорєжіма , а проголосували про шанувальника Гітлера
Цікаво, що вони зараз собі кажуть?! "Дайте йому ще 100 днів"?!
1. вали на Байдена
прямий шлях до узурпації влади
суддя Вовк виїхав до США??
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хоча це америка, після обрання трампа хай вони всі там хоч повиздихають, плювати.
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Ти ж на сторінках цього сайту його підтримував ще до минулорічних виборів.
Вибрав? Подобається?
Це ще початок. Їж не заляпайся.
Щось мені підказує, що оця мавпяча шобла вже зараз шукає способи залишитися у Білому Домі назавжди - від введення безстрокового воєнного стану (бо Каліфорнія не остання - незадоволення трумпом буде зростати і спалахувати по усій країні!) до коронації Донні Першого Великого та Жахливого.
бачу, перевзулися.
ну, добре що хоч пізно але таки визнали що трамп зло.
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Ось коли (і якщо) у Конгрес виберуть демократів, тоді так - будуть і танки, і гармати, і рогаті хлопці з сокирами...
під цей шумок
точить Україну щодня.