Суд отклонил просьбу губернатора Калифорнии Ньюсома о выводе войск из Лос-Анджелеса

Федеральный судья отклонил чрезвычайное заявление губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в котором он просил немедленно запретить президенту США Дональду Трампу использовать морскую пехоту и Национальную гвардию для проведения рейдов по иммиграции в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя это задерживает планы Ньюсома по выводу федеральных войск, это не снимает их с повестки дня. Вместо этого окружной судья США Чарльз Брейер назначил слушания на четверг после обеда, дав администрации Трампа время ответить на заявление Калифорнии", - говорится в сообщении.

Постановление Брейера также дает стороне Ньюсома возможность подать дополнительные аргументы.

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Ньюсом подал чрезвычайную петицию сегодня в рамках своего иска против администрации Трампа. Губернатор утверждает, что отправка федеральных войск в Лос-Анджелес незаконно узурпировала суверенитет Калифорнии, нарушив защищенные Конституцией права штатов.