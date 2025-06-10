Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что новый раунд переговоров РФ и США по "раздражителям" состоится в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.

"Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в ближайшее время в Москве", - заявил Дарчиев.

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