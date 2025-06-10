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Новый раунд переговоров между РФ и США состоится в Москве
Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что новый раунд переговоров РФ и США по "раздражителям" состоится в Москве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.
"Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в ближайшее время в Москве", - заявил Дарчиев.
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Трамп тупо легітимізує тероризм.
А чому з ІДІЛ не вели переговори щодо подразників на території ІДІЛ?
Возитимуть, рилом по столу!! А у Трампа, і долоні мокрітимуть!
https://www.youtube.com/watch?v=zfa-pkJIdJA
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