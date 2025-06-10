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Новости Отношения РФ и США
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Новый раунд переговоров между РФ и США состоится в Москве

Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что новый раунд переговоров РФ и США по "раздражителям" состоится в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.

"Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в ближайшее время в Москве", - заявил Дарчиев.

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Заявление Дарчиева

Автор: 

россия (96231) США (27174)


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Шикарно.
Трамп тупо легітимізує тероризм.

А чому з ІДІЛ не вели переговори щодо подразників на території ІДІЛ?
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10.06.2025 23:42 Ответить
аХУтельная новасть ! Ялта без Черчилля но с Гитлером
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11.06.2025 00:23 Ответить
Це все, що можна сказати про інших рішучих і не дуже "подразників" у Європі ...
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11.06.2025 00:26 Ответить
Ну, це логічно, що срати краще у сральні.
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10.06.2025 23:42 Ответить
Трампа родиною, мабуть возитимуть до осіб, на зустрічі, з його «медовими походеньками», за часів совдепії?? 20 років потому?!?!
Возитимуть, рилом по столу!! А у Трампа, і долоні мокрітимуть!
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10.06.2025 23:46 Ответить
Якщо Європа не почне серйозно озброюватись- кранти всім
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11.06.2025 00:07 Ответить
Любов до путіна передається через ліжко: доведено Дарреном Бітті
https://www.youtube.com/watch?v=zfa-pkJIdJA
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11.06.2025 00:08 Ответить
А чому тут дивуватись? Єдине слово переговори не сумісне з дійсністью. Має бути - Трамп прибуде в Москву для вислуховування наказу.
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11.06.2025 00:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********

Протести розширюються - вже спалахи у Нью-Йорку, Вашингтоні , Сан-Франциско... Це щодо відʼїзду до мацкви
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11.06.2025 01:06 Ответить
 
 