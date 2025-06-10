Посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що новий раунд переговорів РФ і США щодо "подразників" відбудеться в Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пропагандистське видання ТАСС.

"Можу підтвердити, що чергові переговори делегацій відбудуться найближчим часом у Москві", — заявив Дарчієв.

Читайте: Зеленський: Путін викликає більше роздратування у Білого дому, ніж я