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Новини Відносини РФ та США
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Новий раунд переговорів між РФ та США відбудеться в Москві

Посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що новий раунд переговорів РФ і США щодо "подразників" відбудеться в Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пропагандистське видання ТАСС.

"Можу підтвердити, що чергові переговори делегацій відбудуться найближчим часом у Москві", — заявив Дарчієв.

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Заява Дарчієва

Автор: 

росія (66125) США (23437)


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Шикарно.
Трамп тупо легітимізує тероризм.

А чому з ІДІЛ не вели переговори щодо подразників на території ІДІЛ?
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10.06.2025 23:42 Відповісти
Ну, це логічно, що срати краще у сральні.
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10.06.2025 23:42 Відповісти
Трампа родиною, мабуть возитимуть до осіб, на зустрічі, з його «медовими походеньками», за часів совдепії?? 20 років потому?!?!
Возитимуть, рилом по столу!! А у Трампа, і долоні мокрітимуть!
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10.06.2025 23:46 Відповісти
Якщо Європа не почне серйозно озброюватись- кранти всім
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11.06.2025 00:07 Відповісти
Любов до путіна передається через ліжко: доведено Дарреном Бітті
https://www.youtube.com/watch?v=zfa-pkJIdJA
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11.06.2025 00:08 Відповісти
 
 