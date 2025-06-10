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Новий раунд переговорів між РФ та США відбудеться в Москві
Посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що новий раунд переговорів РФ і США щодо "подразників" відбудеться в Москві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пропагандистське видання ТАСС.
"Можу підтвердити, що чергові переговори делегацій відбудуться найближчим часом у Москві", — заявив Дарчієв.
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Трамп тупо легітимізує тероризм.
А чому з ІДІЛ не вели переговори щодо подразників на території ІДІЛ?
Возитимуть, рилом по столу!! А у Трампа, і долоні мокрітимуть!
https://www.youtube.com/watch?v=zfa-pkJIdJA