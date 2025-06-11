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Новини Протести в Лос-Анджелесі
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Суд відхилив прохання губернатора Каліфорнії Ньюсома щодо виведення військ з Лос-Анджелеса

Масштабні протести в Лос-Анджелесі. Трамп направив Нацгвардію

Федеральний суддя відхилив надзвичайну заяву губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, в якій він просив негайно заборонити президенту США Дональду Трампу використовувати морську піхоту та Національну гвардію для проведення рейдів з імміграції в Лос-Анджелесі.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча це затримує плани Ньюсома щодо виведення федеральних військ, це не знімає їх з порядку денного. Натомість окружний суддя США Чарльз Брейер призначив слухання на четвер після обіду, давши адміністрації Трампа час відповісти на заяву Каліфорнії", - йдеться в повідомленні.

Постанова Брейера також дає стороні Ньюсома можливість подати додаткові аргументи.

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Ньюсом подав надзвичайну петицію сьогодні в рамках свого позову проти адміністрації Трампа. Губернатор стверджує, що відправлення федеральних військ до Лос-Анджелеса незаконно узурпувало суверенітет Каліфорнії, порушивши захищені Конституцією права штатів.

Автор: 

протест (2407) США (23437)


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Топ коментарі
+3
Мразота прокацапська трамп узурпував владу в США.
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11.06.2025 02:17 Відповісти
+2
Якщо чесно, це треба було робити ще при заворушеннях БЛМ. Але тоді демшиза засцяла.
Кажу зразу, я не фаната тромбона, він *****. Але тут...
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11.06.2025 02:00 Відповісти
+1
It's totally understandable that people would want to flee from poverty and rampant crime into a richer and safer country. Their extreme unwillingness to be sent back is also completely understandable. But what is truly baffling is why in the world these people would wave the flag of the country they tried so hard to leave and are prepared to fight tooth and nail to avoid having to go back to.
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11.06.2025 02:10 Відповісти
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Хлопці підстрелили ще одного журналюгу.

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11.06.2025 01:57 Відповісти
Якщо чесно, це треба було робити ще при заворушеннях БЛМ. Але тоді демшиза засцяла.
Кажу зразу, я не фаната тромбона, він *****. Але тут...
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11.06.2025 02:00 Відповісти
The Democrats totally embraced the George Floyd insanity and used it in the 2020 elections against Trump. They won then, just barely, riding that crazy wave, but this is also when they lost many millions of white middle-class voters, who got scared and extremely angry, although they could not say it out-loud back then. They did in 2024, and here we are.
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11.06.2025 02:29 Відповісти
It's totally understandable that people would want to flee from poverty and rampant crime into a richer and safer country. Their extreme unwillingness to be sent back is also completely understandable. But what is truly baffling is why in the world these people would wave the flag of the country they tried so hard to leave and are prepared to fight tooth and nail to avoid having to go back to.
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11.06.2025 02:10 Відповісти
Також цілком зрозуміло небажання громадян США залишати у себе вдома громадянських окупантів, що за відсутністю законних підстав знаходитися там де вони є нічим не відрізняються від кацапів що понаїхали у Крим після окупації.
Особливо характерна реакція значної кількості, а можливо й більшості легальних та вже легалізованих мексиканців та й легальних іммігрантів у ширшому плані. Колись ми вклали багато часу та роботи щоб отримати право проживати і заробляти в Америці. А тепер будь який кримінальник вимагає цього права просто так, тому що хоче. Серйозно?
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11.06.2025 02:26 Відповісти
А право заробляти і проживати хто вам дав? Індіанські вожді?
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11.06.2025 02:59 Відповісти
У індіанських вождів не було держави, тож слова їм ніхто не давав.
А мені право жити та працювати надано народом Сполучених Штатів Америки, за контрактом між мною і Американською Державою. Мій вклад в контракт - розум, працьовитість, юність, добре виховання. Американський - дозвіл на проживання та потім права громадянина. Поки що контракт влаштовує обидві сторони.
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11.06.2025 03:17 Відповісти
Дивно що Трамп не сказав що подібна муйня при Трампі не трапилась би.
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11.06.2025 02:11 Відповісти
ТРАМП В ТЕЛЕФОННІЙ РОЗМОВІ ПОПРОСИВ НЕТАНЬЯГУ ЗУПИНИТИ ВІЙСЬКОВУ ОПЕРАЦІЮ В ГАЗІ - ЗМІ

11 червня, 2025, 01:33

Трамп також вимагав, щоб Нетаньяху зняв удар по Ірану з порядку денного.

Американський президент Дональд Трамп у телефонній розмові, яка відбулася кілька днів тому, висунув вимогу прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу зупинити військову операцію в Секторі Гази. Про це https://www.mako.co.il/news-diplomatic/2025_q2/Article-84fb558c37a5791027.htm?pId=173113802 передає ізраїльський телеканал N12 з посиланням на джерела.

«Я хочу, щоб ти закінчив війну. Завершення війни допоможе переговорам як з Іраном, так і з саудитами», - сказав Трамп.

https://zn.ua/ukr/WORLD/v-the-hill-rozpovili-chomu-tramp-bilshe-ne-slukhaje-netanjahu-.html В The Hill розповіли, чому Трамп більше не слухає Нетаньягу

Він також висунув вимогу прибрати з порядку денного обговорення можливої атаки Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти, заявивши, що має надію на переговори з Іраном.

"Я вірю, що зможу домогтися угоди зрештою, зараз потрібно зняти напад із порядку денного...Твої висловлювання про напад на Іран не допомагають. Ми працюємо над угодою", - наголосив американський лідер.

У відповідь Нетаньяху спробував переконати президента США в тому, що переговори з Іраном марні.

«Іран грає з вами, і все, що вони намагаються зробити - це тягнути час», - сказав він.
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11.06.2025 03:07 Відповісти
ми це вже чули десь - аааа КУкраїні не треба ображати Ху коли йдуть перемовини ???
Ізраїльці тепер повинні дякувати євреям США))... Сама має купу таких знайомих спасьонних от совковава коммунорєжіма , а проголосували про шанувальника Гітлера
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11.06.2025 03:10 Відповісти
Мразота прокацапська трамп узурпував владу в США.
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11.06.2025 02:17 Відповісти
Суд не відхилив, а відтермінував розгляд справи...
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11.06.2025 02:36 Відповісти
то що,
суддя Вовк виїхав до США??
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11.06.2025 02:52 Відповісти
виїздна сесія печерського суду.
хоча це америка, після обрання трампа хай вони всі там хоч повиздихають, плювати.
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11.06.2025 03:04 Відповісти
Трампу майже гарантовано підріжуть крильця через півтора року, і попросять на вихід через три з половиною. А разом з ним і тих неадекватів що їх він привів з собою. І шо тоді? Теж хай повиздихають?
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11.06.2025 03:20 Відповісти
 
 