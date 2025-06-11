Суд відхилив прохання губернатора Каліфорнії Ньюсома щодо виведення військ з Лос-Анджелеса
Федеральний суддя відхилив надзвичайну заяву губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, в якій він просив негайно заборонити президенту США Дональду Трампу використовувати морську піхоту та Національну гвардію для проведення рейдів з імміграції в Лос-Анджелесі.
Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.
"Хоча це затримує плани Ньюсома щодо виведення федеральних військ, це не знімає їх з порядку денного. Натомість окружний суддя США Чарльз Брейер призначив слухання на четвер після обіду, давши адміністрації Трампа час відповісти на заяву Каліфорнії", - йдеться в повідомленні.
Постанова Брейера також дає стороні Ньюсома можливість подати додаткові аргументи.
Ньюсом подав надзвичайну петицію сьогодні в рамках свого позову проти адміністрації Трампа. Губернатор стверджує, що відправлення федеральних військ до Лос-Анджелеса незаконно узурпувало суверенітет Каліфорнії, порушивши захищені Конституцією права штатів.
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Кажу зразу, я не фаната тромбона, він *****. Але тут...
Особливо характерна реакція значної кількості, а можливо й більшості легальних та вже легалізованих мексиканців та й легальних іммігрантів у ширшому плані. Колись ми вклали багато часу та роботи щоб отримати право проживати і заробляти в Америці. А тепер будь який кримінальник вимагає цього права просто так, тому що хоче. Серйозно?
А мені право жити та працювати надано народом Сполучених Штатів Америки, за контрактом між мною і Американською Державою. Мій вклад в контракт - розум, працьовитість, юність, добре виховання. Американський - дозвіл на проживання та потім права громадянина. Поки що контракт влаштовує обидві сторони.
11 червня, 2025, 01:33
Трамп також вимагав, щоб Нетаньяху зняв удар по Ірану з порядку денного.
Американський президент Дональд Трамп у телефонній розмові, яка відбулася кілька днів тому, висунув вимогу прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу зупинити військову операцію в Секторі Гази. Про це https://www.mako.co.il/news-diplomatic/2025_q2/Article-84fb558c37a5791027.htm?pId=173113802 передає ізраїльський телеканал N12 з посиланням на джерела.
«Я хочу, щоб ти закінчив війну. Завершення війни допоможе переговорам як з Іраном, так і з саудитами», - сказав Трамп.
https://zn.ua/ukr/WORLD/v-the-hill-rozpovili-chomu-tramp-bilshe-ne-slukhaje-netanjahu-.html В The Hill розповіли, чому Трамп більше не слухає Нетаньягу
Він також висунув вимогу прибрати з порядку денного обговорення можливої атаки Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти, заявивши, що має надію на переговори з Іраном.
"Я вірю, що зможу домогтися угоди зрештою, зараз потрібно зняти напад із порядку денного...Твої висловлювання про напад на Іран не допомагають. Ми працюємо над угодою", - наголосив американський лідер.
У відповідь Нетаньяху спробував переконати президента США в тому, що переговори з Іраном марні.
«Іран грає з вами, і все, що вони намагаються зробити - це тягнути час», - сказав він.
Ізраїльці тепер повинні дякувати євреям США))... Сама має купу таких знайомих спасьонних от совковава коммунорєжіма , а проголосували про шанувальника Гітлера
суддя Вовк виїхав до США??
хоча це америка, після обрання трампа хай вони всі там хоч повиздихають, плювати.