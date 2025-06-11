Суд відхилив прохання губернатора Каліфорнії Ньюсома щодо виведення військ з Лос-Анджелеса

Федеральний суддя відхилив надзвичайну заяву губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, в якій він просив негайно заборонити президенту США Дональду Трампу використовувати морську піхоту та Національну гвардію для проведення рейдів з імміграції в Лос-Анджелесі.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Хоча це затримує плани Ньюсома щодо виведення федеральних військ, це не знімає їх з порядку денного. Натомість окружний суддя США Чарльз Брейер призначив слухання на четвер після обіду, давши адміністрації Трампа час відповісти на заяву Каліфорнії", - йдеться в повідомленні.

Постанова Брейера також дає стороні Ньюсома можливість подати додаткові аргументи.

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Ньюсом подав надзвичайну петицію сьогодні в рамках свого позову проти адміністрації Трампа. Губернатор стверджує, що відправлення федеральних військ до Лос-Анджелеса незаконно узурпувало суверенітет Каліфорнії, порушивши захищені Конституцією права штатів.