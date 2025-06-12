Міграційні протести у США: в Лос-Анджелесі понад 80 арештів, а в Техасі розгорнули 5 тис. нацгвардійців. ФОТОрепортаж

Упродовж 12 червня по всій території США продовжилися протести проти імміграційної політики президента Дональда Трампа. Так, у Лос-Анджелесі було заарештовано понад 80 протестувальників, а в Техасі для підтримання правопорядку було розгорнуто 5000 підрозділів Національної гвардії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та AP.

Зокрема, після початку акцій протесту в Лос-Анджелесі вони поширилися на Нью-Йорк, Сіетл, Чикаго, Остін, Лас-Вегас тощо.

У Лос-Анджелесі поліція заарештувала понад 80 протестувальників. За даними правоохоронних органів, сім з цих арештів були здійснені за порушення раніше введеного комендантського часу, два — за напад на поліцію з використанням зброї, а один — за опір під час арешту.

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Також у департаменті стверджують: правоохоронці під час розгону натовпу використовували "численні менш смертоносні боєприпаси".

Натомість у Техасі розгорнули 5 тис. солдатів національної гвардії та ще 2 тис. військових Департаменту громадської безпеки, щоб "допомогти місцевим правоохоронним органам у реагуванні" на протести та "підтримці закону й правопорядку".

"Мирні протести є частиною нашої нації, але Техас не потерпить беззаконня, яке ми бачили в Лос-Анджелесі у відповідь на застосування президентом Дональдом Трампом імміграційного законодавства. Будь-хто, хто бере участь в актах насильства або пошкоджує майно, буде заарештований і притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону", - заявив губернатор штату Ґреґ Ебботт.

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Також міський голова Чикаго Брендон Джонсон закликав населення до "мирного опору" для забезпечення конституційних прав.

"Ми не можемо дозволити Дональду Трампу охарактеризувати ці протести інакше, ніж вони є –– мирними демонстраціями. Будь-яка ескалація протесту просто спровокує федеральний уряд робити те, що він і робив - залякувати, завдавати шкоди й розколювати нашу країну", - додав він.

У суботу, 14 червня, у США заплановано кілька протестів "Без королів" (No Kings).

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