Міграційні протести у США: в Лос-Анджелесі понад 80 арештів, а в Техасі розгорнули 5 тис. нацгвардійців. ФОТОрепортаж
Упродовж 12 червня по всій території США продовжилися протести проти імміграційної політики президента Дональда Трампа. Так, у Лос-Анджелесі було заарештовано понад 80 протестувальників, а в Техасі для підтримання правопорядку було розгорнуто 5000 підрозділів Національної гвардії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та AP.
Зокрема, після початку акцій протесту в Лос-Анджелесі вони поширилися на Нью-Йорк, Сіетл, Чикаго, Остін, Лас-Вегас тощо.
У Лос-Анджелесі поліція заарештувала понад 80 протестувальників. За даними правоохоронних органів, сім з цих арештів були здійснені за порушення раніше введеного комендантського часу, два — за напад на поліцію з використанням зброї, а один — за опір під час арешту.
Також у департаменті стверджують: правоохоронці під час розгону натовпу використовували "численні менш смертоносні боєприпаси".
Натомість у Техасі розгорнули 5 тис. солдатів національної гвардії та ще 2 тис. військових Департаменту громадської безпеки, щоб "допомогти місцевим правоохоронним органам у реагуванні" на протести та "підтримці закону й правопорядку".
"Мирні протести є частиною нашої нації, але Техас не потерпить беззаконня, яке ми бачили в Лос-Анджелесі у відповідь на застосування президентом Дональдом Трампом імміграційного законодавства. Будь-хто, хто бере участь в актах насильства або пошкоджує майно, буде заарештований і притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону", - заявив губернатор штату Ґреґ Ебботт.
Також міський голова Чикаго Брендон Джонсон закликав населення до "мирного опору" для забезпечення конституційних прав.
"Ми не можемо дозволити Дональду Трампу охарактеризувати ці протести інакше, ніж вони є –– мирними демонстраціями. Будь-яка ескалація протесту просто спровокує федеральний уряд робити те, що він і робив - залякувати, завдавати шкоди й розколювати нашу країну", - додав він.
У суботу, 14 червня, у США заплановано кілька протестів "Без королів" (No Kings).
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Арешт за опір під час арешту. Це прекрасно клянусь Б-гом...
У ньому проживає майже 900,000 документально незахищених іммігрантів, багато з яких живуть у Сполучених Штатах понад десятиліття, відповідно до дослідження 2020 року, проведеного Університетом Південної Каліфорнії Дорнсайф.
Майже один з п'яти людей у Лос-Анджелесі живе в домогосподарствах з різним статусом, де принаймні один член сім'ї не має документів.
Насправді відповідаючи на це риторичне питання, варто замислитись - а якби демократи влаштували щось подібне до того, що зараз робить Трамп? Можна лише уявити, до чого б це призвело.
Черговий доказ, що скільки не волай "ліваки", але в них куди більше людяності, адекватності та розуму, ніж в правих. Але події в США, це ще один доказ того, що кожному суспільству, чомусь періодично хочеться треша, хаосу та безмуства.
Ніхто не легальний на вкраденій землі.
Отак..