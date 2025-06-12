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Новини Фото Політика США щодо мігрантів Міграційні протести у США
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Міграційні протести у США: в Лос-Анджелесі понад 80 арештів, а в Техасі розгорнули 5 тис. нацгвардійців. ФОТОрепортаж

Упродовж 12 червня по всій території США продовжилися протести проти імміграційної політики президента Дональда Трампа. Так, у Лос-Анджелесі було заарештовано понад 80 протестувальників, а в Техасі для підтримання правопорядку було розгорнуто 5000 підрозділів Національної гвардії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та AP.

Зокрема, після початку акцій протесту в Лос-Анджелесі вони поширилися на Нью-Йорк, Сіетл, Чикаго, Остін, Лас-Вегас тощо.

У Лос-Анджелесі поліція заарештувала понад 80 протестувальників. За даними правоохоронних органів, сім з цих арештів були здійснені за порушення раніше введеного комендантського часу, два — за напад на поліцію з використанням зброї, а один — за опір під час арешту.

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Протести в США 12 червня: що відбувається у штатах
Протести в США 12 червня: що відбувається у штатах
Протести в США 12 червня: що відбувається у штатах

Також у департаменті стверджують: правоохоронці під час розгону натовпу використовували "численні менш смертоносні боєприпаси".

Натомість у Техасі розгорнули 5 тис. солдатів національної гвардії та ще 2 тис. військових Департаменту громадської безпеки, щоб "допомогти місцевим правоохоронним органам у реагуванні" на протести та "підтримці закону й правопорядку".

"Мирні протести є частиною нашої нації, але Техас не потерпить беззаконня, яке ми бачили в Лос-Анджелесі у відповідь на застосування президентом Дональдом Трампом імміграційного законодавства. Будь-хто, хто бере участь в актах насильства або пошкоджує майно, буде заарештований і притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону", - заявив губернатор штату Ґреґ Ебботт.

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Протести в США 12 червня: що відбувається у штатах

Також міський голова Чикаго Брендон Джонсон закликав населення до "мирного опору" для забезпечення конституційних прав.

"Ми не можемо дозволити Дональду Трампу охарактеризувати ці протести інакше, ніж вони є –– мирними демонстраціями. Будь-яка ескалація протесту просто спровокує федеральний уряд робити те, що він і робив - залякувати, завдавати шкоди й розколювати нашу країну", - додав він.

У суботу, 14 червня, у США заплановано кілька протестів "Без королів" (No Kings).

Також читайте: Указ Трампа про заборону в’їзду до США громадянам з 12 країн набув чинності

Протести в США 12 червня: що відбувається у штатах
Протести в США 12 червня: що відбувається у штатах
Протести в США 12 червня: що відбувається у штатах

Автор: 

Каліфорнія (28) мігранти (1123) протест (2408) США (23465)


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Якісь неправильні гіляки на пальмах...Навіть кацапа не повісиш...
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12.06.2025 22:52 Відповісти
Висилайте Єрмака з печивом.
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12.06.2025 22:54 Відповісти
Ще трохи трампло погосподарює і почнуть іноагентів саджати та бабусь з дітьми гамселити, все як у друга вови на болотах.
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12.06.2025 22:56 Відповісти
"Fuck Trump" -- хороша футболка. 👍
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12.06.2025 22:57 Відповісти
Насолоджуюсь українською журналістикою.
Арешт за опір під час арешту. Це прекрасно клянусь Б-гом...
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12.06.2025 22:58 Відповісти
Серце округу Лос-Анджелес, місто Лос-Анджелес, яке знаходиться в центрі антиімміграційних протестів, є домом для майже 3,9 мільйона людей, більше 35 відсотків з яких народилися за межами Сполучених Штатів, згідно з даними перепису.
У ньому проживає майже 900,000 документально незахищених іммігрантів, багато з яких живуть у Сполучених Штатах понад десятиліття, відповідно до дослідження 2020 року, проведеного Університетом Південної Каліфорнії Дорнсайф.
Майже один з п'яти людей у Лос-Анджелесі живе в домогосподарствах з різним статусом, де принаймні один член сім'ї не має документів.
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12.06.2025 22:59 Відповісти
Напевно Трамп теж помилує затриманих протестуючих, як він помилував тих, хто вдерся в Конгрес в 2021? Як гадаєте, їх чекатиме помилування, чи Гуантанамо?
Насправді відповідаючи на це риторичне питання, варто замислитись - а якби демократи влаштували щось подібне до того, що зараз робить Трамп? Можна лише уявити, до чого б це призвело.
Черговий доказ, що скільки не волай "ліваки", але в них куди більше людяності, адекватності та розуму, ніж в правих. Але події в США, це ще один доказ того, що кожному суспільству, чомусь періодично хочеться треша, хаосу та безмуства.
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12.06.2025 23:00 Відповісти
Плакат -
Ніхто не легальний на вкраденій землі.
Отак..
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12.06.2025 23:03 Відповісти
 
 