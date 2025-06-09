Трамп про протести в Каліфорнії: Направити війська для придушення насильства було "правильним рішенням"
Президент США Дональд Трамп вважає "правильним рішенням" направлення військ Нацгвардії для придушення "насильницьких та спровокованих" протестів у Каліфорнії, зокрема в Лос-Анджелесі.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми ухвалили правильне рішення, направивши Національну гвардію для придушення насильницьких, спровокованих заворушень у Каліфорнії. Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був би повністю знищений", - вважає Трамп.
За його словами, "дуже некомпетентний" губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом і мер Карен Басс мали б подякувати йому та сказати: "Ми ніщо без вас, сер".
"Натомість вони вирішили збрехати народу Каліфорнії та Америки, сказавши, що наша допомога була не потрібна, й що це "мирні протести". Достатньо одного погляду на фото та відео з насильством та руйнуваннями, щоб усе зрозуміти. Ми завжди будемо робити все необхідне, щоб захистити наших громадян, щоб разом ми могли знову зробити Америку великою!" - резюмував американський президент.
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії США третій день поспіль тривають протести проти імміграційних рейдів. Мітинги переросли в сутички протестувальників із військами Національної гвардії, які туди відправив президент Дональд Трамп.
Протести почалися 6 червня — під час рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE) вулицями Лос-Анджелеса, де понад 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки.
Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що подає в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через рішення "незаконного" розгортання військ Національної гвардії для придушення протестів у Лос-Анджелесі.
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Тобто в час ікс є на кого все це лайно повісити. хитрий дядько.
Трамп, що з тобою не так? Чому в тебе подвійні ганебні антилюдяні стандарти?
Згадай, що США не союз нерушимий республік свободних, а КОНФЕДЕРАЦІЯ ШТАТІВ ЗІ СВОЇМИ ЗАКОНАМИ, КНРІВНИМИ ОРГАНАМИ І ПРАВОМ САМОСТІЙНО ВИРІШУВАТИ СВОЇ ВНУТРІШНІ ПИТАННЯ АЖ ДО ВИХОДУ ЗІ СКЛАДУ США.
треба віддати наказ, відкрити вогонь з важкої артилерії жилим кварталам лос анжелеса!
та ввести абрамси в центр міста!
Нікому нічого ЦЕ не нагадує?
Десь я вже таке бачив... І не раз...
не здивуюся якщо з'ясується що він сам ці заколоти і інспірував проти себе, зручна можливість показати себе як лідера а не як андон для путіна.
Знайшовся вчитель. Ця гнида ненавидить усіх, своїх у тому числі
Ну от не розумію, що означає "підтримка нелегальних мігрантів". Чим тоді вони відрізняються від легальних? Це що, в Штатах така національна забава, хто якось, незаконно проліз у країну....бінго - чипати не можна, дати житло, їжу... і все це за рахунок американців, добропорядних платників податків? А вони з цим згодні?
Так навіщо вам взагалі кордони, повідкривайте та насолоджуйтесь демократією
во фрaнции и особенно в пaриже, мaшины пaлят и людей убивaют с фрaнцузскими флaгaми. это нормaльно. к этому привыкли кaк в постоять в очереди в любимую булaнжери нa обеденном перерыве.
a вот когдa риотеры с флaгaми другой стрaны ... мы же это уже видели нa Дебилобaмбaссе.
протестеры могут быть прaвы, но для обществa они должны себя идентифицровaть кaк свои, a не кaк чужие.
1) жорстке регулювання документів
2) випровадження латиносів
Навіщо?
Щоб не було "путен введі войська" (але мова про демократів).
Не забувайте що всі війни спровокували/нав'язали саме демоси
А що було якби "
рускіє(москалі)" сиділи в себе за поребриком?
непогано було б підсилити тезу прикладами, бо я щось забув, як саме демократи спровокували, ну хоча б того ж гітлера?
І ось геніальний спасітель США дід -Альцгеймер Трапм робить Америку знову велікой!
Адже до цього вона була маленька.