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Новини Протести в Лос-Анджелесі
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Трамп про протести в Каліфорнії: Направити війська для придушення насильства було "правильним рішенням"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає "правильним рішенням" направлення військ Нацгвардії для придушення "насильницьких та спровокованих" протестів у Каліфорнії, зокрема в Лос-Анджелесі.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалили правильне рішення, направивши Національну гвардію для придушення насильницьких, спровокованих заворушень у Каліфорнії. Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був би повністю знищений", - вважає Трамп.

За його словами, "дуже некомпетентний" губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом і мер Карен Басс мали б подякувати йому та сказати: "Ми ніщо без вас, сер".

"Натомість вони вирішили збрехати народу Каліфорнії та Америки, сказавши, що наша допомога була не потрібна, й що це "мирні протести". Достатньо одного погляду на фото та відео з насильством та руйнуваннями, щоб усе зрозуміти. Ми завжди будемо робити все необхідне, щоб захистити наших громадян, щоб разом ми могли знову зробити Америку великою!" - резюмував американський президент. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протести у Лос-Анджелесі: губернатор Каліфорнії Ньюсом подає в суд на Трампа за розгортання Нацгвардії

Протести в Каліфорнії - Трамп вперше прокоментував

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії США третій день поспіль тривають протести проти імміграційних рейдів. Мітинги переросли в сутички протестувальників із військами Національної гвардії, які туди відправив президент Дональд Трамп.

Протести почалися 6 червня — під час рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE) вулицями Лос-Анджелеса, де понад 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки.

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що подає в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через рішення "незаконного" розгортання військ Національної гвардії для придушення протестів у Лос-Анджелесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після розмови між їхніми помічниками, - Politico

Автор: 

Каліфорнія (25) мігранти (1119) протест (2404) США (23417) Трамп Дональд (6133)


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Топ коментарі
+10
Да,да....если бы Трамп был президентом,гдето мы уже это слышали.
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09.06.2025 19:56 Відповісти
+9
Ростов не резиновый,ялинкович не дасть збрехати.
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09.06.2025 19:54 Відповісти
+8
В цьому світі є лише два рішення: одне Дональдове, а інше - неправильне.
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09.06.2025 19:55 Відповісти
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Мені одному це нагадуе 2014. Купа маргінального бидла з прапорами іншої держави?
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09.06.2025 19:51 Відповісти
І губернатор не такий, і мер не такий. А от Трампло душка.
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09.06.2025 20:01 Відповісти
А ви помітили, що вперше він написав«Ми прийняли рішення», а не єдиний і не повторний?
Тобто в час ікс є на кого все це лайно повісити. хитрий дядько.
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09.06.2025 20:36 Відповісти
Може і не 2014-й, але... Купа нелегальних мігрантів качає якісь права. Вони у них є, взагалі? Я думаю лише одне право - якнайшвидше забратись на батьківщину.
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09.06.2025 20:37 Відповісти
Молоток! - якби не Трамп - Лос - Анджелес накрився б мідним тазом
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09.06.2025 19:54 Відповісти
Да,да....если бы Трамп был президентом,гдето мы уже это слышали.
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09.06.2025 19:56 Відповісти
Якшо латиноси - то мабуть Ель - Пасо Сан - Дієго
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09.06.2025 20:05 Відповісти
🤣🤣🤣
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09.06.2025 19:59 Відповісти
Ростов не резиновый,ялинкович не дасть збрехати.
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09.06.2025 19:54 Відповісти
В цьому світі є лише два рішення: одне Дональдове, а інше - неправильне.
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09.06.2025 19:55 Відповісти
А поговорити? Мирне вирішення питання? Вони що ******** місто з людьми щоночі і цілий день, захоплюють чужі теріторії?
Трамп, що з тобою не так? Чому в тебе подвійні ганебні антилюдяні стандарти?
Згадай, що США не союз нерушимий республік свободних, а КОНФЕДЕРАЦІЯ ШТАТІВ ЗІ СВОЇМИ ЗАКОНАМИ, КНРІВНИМИ ОРГАНАМИ І ПРАВОМ САМОСТІЙНО ВИРІШУВАТИ СВОЇ ВНУТРІШНІ ПИТАННЯ АЖ ДО ВИХОДУ ЗІ СКЛАДУ США.
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09.06.2025 19:56 Відповісти
Визнаю. Але «США - федеративна президентська республіка, в якій владні повноваження розподіляються між федеральним урядом і урядами 50 штатів. Кожен із 50 штатів має свою конституцію, систему органів влади та управління»
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09.06.2025 20:10 Відповісти
🤣🤣🤣
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09.06.2025 20:00 Відповісти
А хто спровокував ці заворушення своїми дурними діями-хто же ета сдєлал...
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09.06.2025 19:57 Відповісти
Який недооцінений геній. Один погляд на фото і зрозуміло,що треба робити.
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09.06.2025 19:58 Відповісти
Воєнний стан і царювати до смерті, бо всякі нелегальні козли мішають нам тут жити
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09.06.2025 19:58 Відповісти
у нас тут буряты бегают за гражданскими. теперь и в сша бегают
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09.06.2025 20:05 Відповісти
А сам ти хто в чужій країні???
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09.06.2025 20:07 Відповісти
А ти легально у США?
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09.06.2025 20:15 Відповісти
Америка від Колумба країна нелегалів
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09.06.2025 20:23 Відповісти
Калифорнию в родную гавань!!!
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09.06.2025 19:59 Відповісти
Південні штати знову повстали? )
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09.06.2025 20:02 Відповісти
не допрацьовує рудий фрік.
треба віддати наказ, відкрити вогонь з важкої артилерії жилим кварталам лос анжелеса!
та ввести абрамси в центр міста!
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09.06.2025 20:03 Відповісти
Now imagine that rather than doing a raid against illegal immigrants in one city, the government is trying to enforce an unpopular policy nationwide, like a general mobilization in case of a major war. What kind of pushback can it generate in a country where guns outnumber people two to one? The lack of control over the population is the elephant in the room for national security not just of the US, but of any Western country. Why are they so cautious? That's one of the reasons why: things can get out of hand really quickly, and there is no real way to deal with it.
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09.06.2025 20:04 Відповісти
Vittu saatana, mä en tajuu englantii yhtään! Voisitko perkele kirjottaa suomeks tai ukrainaks niissä ukraina-sivuilla, et jengi ees ymmärtää mitä helvettiä sä selität?
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09.06.2025 20:44 Відповісти
Вже ніхто від Трампа не чекає що він щось закінчить чи війну чи протести.Усі тільки чекають коли він нарешті закінчить *******
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09.06.2025 20:04 Відповісти
RE-FE-REN_DUM
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09.06.2025 20:05 Відповісти
Путін введі войска
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09.06.2025 20:06 Відповісти
Подвійні стандарти, застосування сили під гаслами дотримання законності, перекидання відповідальності на інших...
Нікому нічого ЦЕ не нагадує?
Десь я вже таке бачив... І не раз...
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09.06.2025 20:06 Відповісти
Спочатку це насильство спровокував, а потім вирішив його придушити. Все за кремлівським сценарієм, включно з риторикою про проплачених протестуючих.
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09.06.2025 20:06 Відповісти
Янукович теж так думав.
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09.06.2025 20:07 Відповісти
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09.06.2025 20:08 Відповісти
Давно всі знають, що Трамп расист...
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09.06.2025 20:21 Відповісти
Думаю що це тільки початок...
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09.06.2025 20:13 Відповісти
трамп обгадився на всіх фронтах, йому конче була потрібна перемога.
не здивуюся якщо з'ясується що він сам ці заколоти і інспірував проти себе, зручна можливість показати себе як лідера а не як андон для путіна.
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09.06.2025 20:13 Відповісти
Хто спровокував і з якою метою? Цей балабол вже заслуговує на звання "Осел року".
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09.06.2025 20:15 Відповісти
Така чуйка що Рижий скоро буде жити в Ростові
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09.06.2025 20:17 Відповісти
Істині причини заворушень це те що протестантів МАГА довела до відчаю своїми діями які не дають ніякої надії на більш менш достойне існування і 100% якби Трамп не був президентом то цього б не було.
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09.06.2025 20:17 Відповісти
путін ще не такого навчить
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09.06.2025 20:17 Відповісти
Чому навчить? У цього ботоксного фюрера нарід стогне від засилля мігрантів з високорозвинених країн (Узбекистан, Таджикистан...), та й "свої" чеченці, даги... дають проср*тися - гвалтують, грабують, вбивають...
Знайшовся вчитель. Ця гнида ненавидить усіх, своїх у тому числі
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09.06.2025 20:30 Відповісти
Спочатку мирні акції на підтримку мігрантів згодом переросли в заворушення.

Ну от не розумію, що означає "підтримка нелегальних мігрантів". Чим тоді вони відрізняються від легальних? Це що, в Штатах така національна забава, хто якось, незаконно проліз у країну....бінго - чипати не можна, дати житло, їжу... і все це за рахунок американців, добропорядних платників податків? А вони з цим згодні?
Так навіщо вам взагалі кордони, повідкривайте та насолоджуйтесь демократією
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09.06.2025 20:23 Відповісти
дaвaйте честно, мне не интересно вaс обмaнывaть.

во фрaнции и особенно в пaриже, мaшины пaлят и людей убивaют с фрaнцузскими флaгaми. это нормaльно. к этому привыкли кaк в постоять в очереди в любимую булaнжери нa обеденном перерыве.

a вот когдa риотеры с флaгaми другой стрaны ... мы же это уже видели нa Дебилобaмбaссе.

протестеры могут быть прaвы, но для обществa они должны себя идентифицровaть кaк свои, a не кaк чужие.
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09.06.2025 20:24 Відповісти
Жодного коментаря по суті:
1) жорстке регулювання документів
2) випровадження латиносів
Навіщо?
Щоб не було "путен введі войська" (але мова про демократів).
Не забувайте що всі війни спровокували/нав'язали саме демоси

А що було якби "рускіє(москалі)" сиділи в себе за поребриком?
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09.06.2025 20:24 Відповісти
Не забувайте що всі війни спровокували/нав'язали саме демоси
непогано було б підсилити тезу прикладами, бо я щось забув, як саме демократи спровокували, ну хоча б того ж гітлера?
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09.06.2025 20:33 Відповісти
Доскачеться цей зайчик , як Гагарін долітався.
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09.06.2025 20:35 Відповісти
Трампону це і потрібно. Всунути писка, розпалити ще більше протест та військами подавити.
І ось геніальний спасітель США дід -Альцгеймер Трапм робить Америку знову велікой!
Адже до цього вона була маленька.
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09.06.2025 20:35 Відповісти
як насчьот жахнути по Каліфорнії ядерною збройою?
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09.06.2025 20:49 Відповісти
Американский Беркут стреляет по толпе огнестрелом. Обычные будни.
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09.06.2025 20:49 Відповісти
 
 