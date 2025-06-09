Трамп про протести в Каліфорнії: Направити війська для придушення насильства було "правильним рішенням"

Президент США Дональд Трамп вважає "правильним рішенням" направлення військ Нацгвардії для придушення "насильницьких та спровокованих" протестів у Каліфорнії, зокрема в Лос-Анджелесі.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалили правильне рішення, направивши Національну гвардію для придушення насильницьких, спровокованих заворушень у Каліфорнії. Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був би повністю знищений", - вважає Трамп.

За його словами, "дуже некомпетентний" губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом і мер Карен Басс мали б подякувати йому та сказати: "Ми ніщо без вас, сер".

"Натомість вони вирішили збрехати народу Каліфорнії та Америки, сказавши, що наша допомога була не потрібна, й що це "мирні протести". Достатньо одного погляду на фото та відео з насильством та руйнуваннями, щоб усе зрозуміти. Ми завжди будемо робити все необхідне, щоб захистити наших громадян, щоб разом ми могли знову зробити Америку великою!" - резюмував американський президент.

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Нагадаємо, у Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії США третій день поспіль тривають протести проти імміграційних рейдів. Мітинги переросли в сутички протестувальників із військами Національної гвардії, які туди відправив президент Дональд Трамп.

Протести почалися 6 червня — під час рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE) вулицями Лос-Анджелеса, де понад 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки.

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що подає в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через рішення "незаконного" розгортання військ Національної гвардії для придушення протестів у Лос-Анджелесі.

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