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Новости Протесты в Лос-Анджелесе
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Трамп о протестах в Калифорнии: Направить войска для подавления насилия было "правильным решением"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает "правильным решением" направление войск Нацгвардии для подавления "насильственных и спровоцированных" протестов в Калифорнии, в частности в Лос-Анджелесе.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы приняли правильное решение, направив Национальную гвардию для подавления насильственных, спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен", - считает Трамп.

По его словам, "очень некомпетентный" губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и мэр Карен Басс должны были бы поблагодарить его и сказать: "Мы ничто без вас, сэр".

"Вместо этого они решили соврать народу Калифорнии и Америки, сказав, что наша помощь была не нужна, и что это "мирные протесты". Достаточно одного взгляда на фото и видео с насилием и разрушениями, чтобы все понять. Мы всегда будем делать всё необходимое, чтобы защитить наших граждан, чтобы вместе мы могли снова сделать Америку великой!" - резюмировал американский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Лос-Анджелесе: губернатор Калифорнии Ньюсом подает в суд на Трампа за развертывание Нацгвардии

Протесты в Калифорнии - Трамп впервые прокомментировал

Напомним, в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии США третий день подряд продолжаются протесты против иммиграционных рейдов. Митинги переросли в столкновения протестующих с войсками Национальной гвардии, которые туда отправил президент Дональд Трамп.

Протесты начались 6 июня - во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам Лос-Анджелеса, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что подает в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения "незаконного" развертывания войск Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Маск приостановили публичную вражду после разговора между их помощниками, - Politico

Автор: 

Калифорния (30) мигранты (989) протест (5862) США (27156) Трамп Дональд (5676)


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Топ комментарии
+16
Ростов не резиновый,ялинкович не дасть збрехати.
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09.06.2025 19:54 Ответить
+16
Да,да....если бы Трамп был президентом,гдето мы уже это слышали.
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09.06.2025 19:56 Ответить
+13
В цьому світі є лише два рішення: одне Дональдове, а інше - неправильне.
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09.06.2025 19:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Мені одному це нагадуе 2014. Купа маргінального бидла з прапорами іншої держави?
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09.06.2025 19:51 Ответить
І губернатор не такий, і мер не такий. А от Трампло душка.
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09.06.2025 20:01 Ответить
А ви помітили, що вперше він написав«Ми прийняли рішення», а не єдиний і не повторний?
Тобто в час ікс є на кого все це лайно повісити. хитрий дядько.
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09.06.2025 20:36 Ответить
"Ми" - з великої літери....

Король президент-сонце

.
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09.06.2025 21:13 Ответить
Йолку! Йолку! Йолку!

в Каліфорнії вже ставити пора, донні !
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09.06.2025 21:00 Ответить
Може і не 2014-й, але... Купа нелегальних мігрантів качає якісь права. Вони у них є, взагалі? Я думаю лише одне право - якнайшвидше забратись на батьківщину.
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09.06.2025 20:37 Ответить
кажуть, клятий Холлівуд зробив кіно-ужасов:

"США без мексиканців"

короткий зміст першої серії:
Америка в жопі

.
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09.06.2025 21:04 Ответить
Каліфорнія - пісєц паркеру в ростоффє !

скучно, дєвочкі вофка, вітька та донька!

.
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09.06.2025 20:59 Ответить
Молоток! - якби не Трамп - Лос - Анджелес накрився б мідним тазом
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09.06.2025 19:54 Ответить
Да,да....если бы Трамп был президентом,гдето мы уже это слышали.
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09.06.2025 19:56 Ответить
Якшо латиноси - то мабуть Ель - Пасо Сан - Дієго
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09.06.2025 20:05 Ответить
З язика зірвав)
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09.06.2025 21:32 Ответить
якби не Трамп, то т.зв. "Американська затока" досі залишалась би ..... Ужас !!!

Мексиканською Затокою

.
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09.06.2025 21:35 Ответить
🤣🤣🤣
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09.06.2025 19:59 Ответить
Ростов не резиновый,ялинкович не дасть збрехати.
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09.06.2025 19:54 Ответить
Трампу сподобалося діяти силою, хай американці чекають ще. Кремлівські методи тепер у них в сша, їстимуть повною ложкою.
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09.06.2025 21:36 Ответить
В цьому світі є лише два рішення: одне Дональдове, а інше - неправильне.
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09.06.2025 19:55 Ответить
А поговорити? Мирне вирішення питання? Вони що ******** місто з людьми щоночі і цілий день, захоплюють чужі теріторії?
Трамп, що з тобою не так? Чому в тебе подвійні ганебні антилюдяні стандарти?
Згадай, що США не союз нерушимий республік свободних, а КОНФЕДЕРАЦІЯ ШТАТІВ ЗІ СВОЇМИ ЗАКОНАМИ, КНРІВНИМИ ОРГАНАМИ І ПРАВОМ САМОСТІЙНО ВИРІШУВАТИ СВОЇ ВНУТРІШНІ ПИТАННЯ АЖ ДО ВИХОДУ ЗІ СКЛАДУ США.
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09.06.2025 19:56 Ответить
Визнаю. Але «США - федеративна президентська республіка, в якій владні повноваження розподіляються між федеральним урядом і урядами 50 штатів. Кожен із 50 штатів має свою конституцію, систему органів влади та управління»
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09.06.2025 20:10 Ответить
🤣🤣🤣
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09.06.2025 20:00 Ответить
А хто спровокував ці заворушення своїми дурними діями-хто же ета сдєлал...
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09.06.2025 19:57 Ответить
Який недооцінений геній. Один погляд на фото і зрозуміло,що треба робити.
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09.06.2025 19:58 Ответить
Воєнний стан і царювати до смерті, бо всякі нелегальні козли мішають нам тут жити
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09.06.2025 19:58 Ответить
у нас тут буряты бегают за гражданскими. теперь и в сша бегают
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09.06.2025 20:05 Ответить
А сам ти хто в чужій країні???
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09.06.2025 20:07 Ответить
А ти легально у США?
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09.06.2025 20:15 Ответить
Америка від Колумба країна нелегалів
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09.06.2025 20:23 Ответить
Калифорнию в родную гавань!!!
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09.06.2025 19:59 Ответить
Південні штати знову повстали? )
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09.06.2025 20:02 Ответить
не допрацьовує рудий фрік.
треба віддати наказ, відкрити вогонь з важкої артилерії жилим кварталам лос анжелеса!
та ввести абрамси в центр міста!
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09.06.2025 20:03 Ответить
Now imagine that rather than doing a raid against illegal immigrants in one city, the government is trying to enforce an unpopular policy nationwide, like a general mobilization in case of a major war. What kind of pushback can it generate in a country where guns outnumber people two to one? The lack of control over the population is the elephant in the room for national security not just of the US, but of any Western country. Why are they so cautious? That's one of the reasons why: things can get out of hand really quickly, and there is no real way to deal with it.
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09.06.2025 20:04 Ответить
Vittu saatana, mä en tajuu englantii yhtään! Voisitko perkele kirjottaa suomeks tai ukrainaks niissä ukraina-sivuilla, et jengi ees ymmärtää mitä helvettiä sä selität?
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09.06.2025 20:44 Ответить
Вже ніхто від Трампа не чекає що він щось закінчить чи війну чи протести.Усі тільки чекають коли він нарешті закінчить *******
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09.06.2025 20:04 Ответить
RE-FE-REN_DUM
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09.06.2025 20:05 Ответить
Путін введі войска
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09.06.2025 20:06 Ответить
Подвійні стандарти, застосування сили під гаслами дотримання законності, перекидання відповідальності на інших...
Нікому нічого ЦЕ не нагадує?
Десь я вже таке бачив... І не раз...
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09.06.2025 20:06 Ответить
Спочатку це насильство спровокував, а потім вирішив його придушити. Все за кремлівським сценарієм, включно з риторикою про проплачених протестуючих.
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09.06.2025 20:06 Ответить
Янукович теж так думав.
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09.06.2025 20:07 Ответить
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09.06.2025 20:08 Ответить
Давно всі знають, що Трамп расист...
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09.06.2025 20:21 Ответить
Думаю що це тільки початок...
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09.06.2025 20:13 Ответить
трамп обгадився на всіх фронтах, йому конче була потрібна перемога.
не здивуюся якщо з'ясується що він сам ці заколоти і інспірував проти себе, зручна можливість показати себе як лідера а не як андон для путіна.
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09.06.2025 20:13 Ответить
Хто спровокував і з якою метою? Цей балабол вже заслуговує на звання "Осел року".
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09.06.2025 20:15 Ответить
Така чуйка що Рижий скоро буде жити в Ростові
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09.06.2025 20:17 Ответить
Істині причини заворушень це те що протестантів МАГА довела до відчаю своїми діями які не дають ніякої надії на більш менш достойне існування і 100% якби Трамп не був президентом то цього б не було.
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09.06.2025 20:17 Ответить
путін ще не такого навчить
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09.06.2025 20:17 Ответить
Чому навчить? У цього ботоксного фюрера нарід стогне від засилля мігрантів з високорозвинених країн (Узбекистан, Таджикистан...), та й "свої" чеченці, даги... дають проср*тися - гвалтують, грабують, вбивають...
Знайшовся вчитель. Ця гнида ненавидить усіх, своїх у тому числі
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09.06.2025 20:30 Ответить
Спочатку мирні акції на підтримку мігрантів згодом переросли в заворушення.

Ну от не розумію, що означає "підтримка нелегальних мігрантів". Чим тоді вони відрізняються від легальних? Це що, в Штатах така національна забава, хто якось, незаконно проліз у країну....бінго - чипати не можна, дати житло, їжу... і все це за рахунок американців, добропорядних платників податків? А вони з цим згодні?
Так навіщо вам взагалі кордони, повідкривайте та насолоджуйтесь демократією
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09.06.2025 20:23 Ответить
Жодного коментаря по суті:
1) жорстке регулювання документів
2) випровадження латиносів
Навіщо?
Щоб не було "путен введі войська" (але мова про демократів).
Не забувайте що всі війни спровокували/нав'язали саме демоси

А що було якби "рускіє(москалі)" сиділи в себе за поребриком?
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09.06.2025 20:24 Ответить
Не забувайте що всі війни спровокували/нав'язали саме демоси
непогано було б підсилити тезу прикладами, бо я щось забув, як саме демократи спровокували, ну хоча б того ж гітлера?
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09.06.2025 20:33 Ответить
Доскачеться цей зайчик , як Гагарін долітався.
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09.06.2025 20:35 Ответить
Трампону це і потрібно. Всунути писка, розпалити ще більше протест та військами подавити.
І ось геніальний спасітель США дід -Альцгеймер Трапм робить Америку знову велікой!
Адже до цього вона була маленька.
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09.06.2025 20:35 Ответить
як насчьот жахнути по Каліфорнії ядерною збройою?
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09.06.2025 20:49 Ответить
Американский Беркут стреляет по толпе огнестрелом. Обычные будни.
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09.06.2025 20:49 Ответить
вогнеметом було б красивіше
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09.06.2025 20:56 Ответить
Видел сегодня видео как утырок с пяти метров направляет винтовку и стреляет в журналистку, которая ведет репортаж. Хорошо хоть в ногу, а не в лицо.
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09.06.2025 21:27 Ответить
Мурло рыжее полностью доказало теорию Даннинга-Крюгера...долбо@б не понимает ,что он долбо@б,потому что долбо@б...(Это простыми словами ).....
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09.06.2025 20:50 Ответить
хто б тебе придавив з твоїми відтермінованими 30 кримінальними справами, недоумок чи то американський, чи то німецький, а може вже й кацапський.
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09.06.2025 21:09 Ответить
а чи планується поєднати урочистості на честь Independence Day з розстрілами? Бо тут не так багато днів для підготовки залишилось.
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09.06.2025 21:10 Ответить
Ідіот пішов по стопам януковоща . Протест і дійсно починався мирно , але дебіл вирішив показати силу , як і овощ . Губернатор Каліфорнії каже що просив його - не пхати своє рило туди куди не треба , каже що все владнав би і без застосування сили , так воно ж сЦаря корчить , мовляв - я вам покажу кузькіну мать . Тепер хз до чого це призведе .!
Застав дурного Богу молитись , так він і лоба розіб'є .
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09.06.2025 21:32 Ответить
 
 