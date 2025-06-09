Трамп о протестах в Калифорнии: Направить войска для подавления насилия было "правильным решением"

Президент США Дональд Трамп считает "правильным решением" направление войск Нацгвардии для подавления "насильственных и спровоцированных" протестов в Калифорнии, в частности в Лос-Анджелесе.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы приняли правильное решение, направив Национальную гвардию для подавления насильственных, спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен", - считает Трамп.

По его словам, "очень некомпетентный" губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и мэр Карен Басс должны были бы поблагодарить его и сказать: "Мы ничто без вас, сэр".

"Вместо этого они решили соврать народу Калифорнии и Америки, сказав, что наша помощь была не нужна, и что это "мирные протесты". Достаточно одного взгляда на фото и видео с насилием и разрушениями, чтобы все понять. Мы всегда будем делать всё необходимое, чтобы защитить наших граждан, чтобы вместе мы могли снова сделать Америку великой!" - резюмировал американский президент.

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Напомним, в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии США третий день подряд продолжаются протесты против иммиграционных рейдов. Митинги переросли в столкновения протестующих с войсками Национальной гвардии, которые туда отправил президент Дональд Трамп.

Протесты начались 6 июня - во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам Лос-Анджелеса, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что подает в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения "незаконного" развертывания войск Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

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