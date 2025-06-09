Трамп о протестах в Калифорнии: Направить войска для подавления насилия было "правильным решением"
Президент США Дональд Трамп считает "правильным решением" направление войск Нацгвардии для подавления "насильственных и спровоцированных" протестов в Калифорнии, в частности в Лос-Анджелесе.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы приняли правильное решение, направив Национальную гвардию для подавления насильственных, спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен", - считает Трамп.
По его словам, "очень некомпетентный" губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и мэр Карен Басс должны были бы поблагодарить его и сказать: "Мы ничто без вас, сэр".
"Вместо этого они решили соврать народу Калифорнии и Америки, сказав, что наша помощь была не нужна, и что это "мирные протесты". Достаточно одного взгляда на фото и видео с насилием и разрушениями, чтобы все понять. Мы всегда будем делать всё необходимое, чтобы защитить наших граждан, чтобы вместе мы могли снова сделать Америку великой!" - резюмировал американский президент.
Напомним, в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии США третий день подряд продолжаются протесты против иммиграционных рейдов. Митинги переросли в столкновения протестующих с войсками Национальной гвардии, которые туда отправил президент Дональд Трамп.
Протесты начались 6 июня - во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам Лос-Анджелеса, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что подает в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения "незаконного" развертывания войск Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.
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Тобто в час ікс є на кого все це лайно повісити. хитрий дядько.
Корольпрезидент-сонце
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в Каліфорнії вже ставити пора, донні !
"США без мексиканців"
короткий зміст першої серії:
Америка в жопі
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скучно, дєвочкі вофка, вітька та донька!
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Мексиканською Затокою
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Трамп, що з тобою не так? Чому в тебе подвійні ганебні антилюдяні стандарти?
Згадай, що США не союз нерушимий республік свободних, а КОНФЕДЕРАЦІЯ ШТАТІВ ЗІ СВОЇМИ ЗАКОНАМИ, КНРІВНИМИ ОРГАНАМИ І ПРАВОМ САМОСТІЙНО ВИРІШУВАТИ СВОЇ ВНУТРІШНІ ПИТАННЯ АЖ ДО ВИХОДУ ЗІ СКЛАДУ США.
треба віддати наказ, відкрити вогонь з важкої артилерії жилим кварталам лос анжелеса!
та ввести абрамси в центр міста!
Нікому нічого ЦЕ не нагадує?
Десь я вже таке бачив... І не раз...
не здивуюся якщо з'ясується що він сам ці заколоти і інспірував проти себе, зручна можливість показати себе як лідера а не як андон для путіна.
Знайшовся вчитель. Ця гнида ненавидить усіх, своїх у тому числі
Ну от не розумію, що означає "підтримка нелегальних мігрантів". Чим тоді вони відрізняються від легальних? Це що, в Штатах така національна забава, хто якось, незаконно проліз у країну....бінго - чипати не можна, дати житло, їжу... і все це за рахунок американців, добропорядних платників податків? А вони з цим згодні?
Так навіщо вам взагалі кордони, повідкривайте та насолоджуйтесь демократією
1) жорстке регулювання документів
2) випровадження латиносів
Навіщо?
Щоб не було "путен введі войська" (але мова про демократів).
Не забувайте що всі війни спровокували/нав'язали саме демоси
А що було якби "
рускіє(москалі)" сиділи в себе за поребриком?
непогано було б підсилити тезу прикладами, бо я щось забув, як саме демократи спровокували, ну хоча б того ж гітлера?
І ось геніальний спасітель США дід -Альцгеймер Трапм робить Америку знову велікой!
Адже до цього вона була маленька.
Застав дурного Богу молитись , так він і лоба розіб'є .