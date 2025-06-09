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Новости Протесты в Лос-Анджелесе
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Протесты в Лос-Анджелесе: губернатор Калифорнии Ньюсом подает в суд на Трампа за развертывание Нацгвардии

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что подает в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения "незаконного" развертывания войск Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжег огонь и незаконно действовал, чтобы федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он позволит ему войти в любой штат и поступить так же. Мы подаем на него в суд", - отметил Ньюсом.

Протесты в США — Калифорния подаст в суд на Трампа

Ньюсом сказал, что "есть причина, почему мы идем завтра в суд" и добавил, что уверен в успехе.

По его словам, согласно указу Трампа, Министерство обороны США должно было согласовывать свои действия с губернатором штата. Однако этого сделано не было, пишет The Guardian.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Лос-Анджелесе: Трамп направил войска, а губернатор заявил о нарушении суверенитета. ФОТОрепортаж

Губернатор Калифорнии также осудил насилие, назвав его "неприемлемым" и "неправильным". На вопрос, поддерживает ли он мирных протестующих, губернатор ответил утвердительно.

В другом посте в X американский чиновник заверил, что местные правоохранительные органы не нуждались в помощи, но Трамп все равно решил отправить войска, чтобы "спровоцировать хаос и насилие".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Трампа о запрете въезда в США гражданам из 12 стран вступил в силу

Напомним, в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии США третий день подряд продолжаются протесты против иммиграционных рейдов. Митинги переросли в столкновения протестующих с войсками Национальной гвардии, которые туда отправил президент Дональд Трамп.

Протесты начались 6 июня - во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам Лос-Анджелеса, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.

Автор: 

Калифорния (30) протест (5862) суд (25140) США (27156) Трамп Дональд (5676)


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Топ комментарии
+7
Но с другой стороны проблему нелегальной миграции нужно решать. Докатились в США до того что за Трампа голосовали даже мигранты, которых задолбали мигранты. Именно потому что никто не хочет решать эту проблему - в той же Европе поднимают голову ультраправые. А там где радикалы - там всегда путин. Когда француз, который выпекает в свой булочной круассан, а после работы идет домой и видят как два представителя расы с темным цветом кожи опорожняются в исторических местах Парижа, причем покушали они перед этим из тех денег что этот француз заплатил в качестве налогов - то у этого француза очень сильно тянется рука проголосовать за ЛеПен, которая обещает хотя бы чтото сделать чтобы Париж перестал превращаться в Марракеш
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09.06.2025 17:44 Ответить
+4
З найбільшою цікавістю за діями Трампа спостерігають Зєлєнскій з Єрмаком.
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09.06.2025 17:37 Ответить
+3
цей рудий ****** всім зробить козью морду і убьє країну...
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09.06.2025 17:35 Ответить
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цей рудий ****** всім зробить козью морду і убьє країну...
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09.06.2025 17:35 Ответить
Готуйся до дому ...харе тобі любити батьківщину з за океану
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09.06.2025 17:41 Ответить
галстук піанерський затягни до бездиху і радій
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09.06.2025 17:45 Ответить
Грантожерику🤣🤣🤣🤣харе тобі любити батьківщину з за океану.... Такі патріоти потрібні тут
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09.06.2025 17:47 Ответить
Но с другой стороны проблему нелегальной миграции нужно решать. Докатились в США до того что за Трампа голосовали даже мигранты, которых задолбали мигранты. Именно потому что никто не хочет решать эту проблему - в той же Европе поднимают голову ультраправые. А там где радикалы - там всегда путин. Когда француз, который выпекает в свой булочной круассан, а после работы идет домой и видят как два представителя расы с темным цветом кожи опорожняются в исторических местах Парижа, причем покушали они перед этим из тех денег что этот француз заплатил в качестве налогов - то у этого француза очень сильно тянется рука проголосовать за ЛеПен, которая обещает хотя бы чтото сделать чтобы Париж перестал превращаться в Марракеш
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09.06.2025 17:44 Ответить
ІЗ іскри загориться полумья.І рижий маньяк піде курсом рюського корабля.
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09.06.2025 17:36 Ответить
З найбільшою цікавістю за діями Трампа спостерігають Зєлєнскій з Єрмаком.
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09.06.2025 17:37 Ответить
Трамп сказав шо якісь уроди з бандитськими пиками захопили Лос - Анджелес і їх потрібно звідти викинути
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09.06.2025 17:39 Ответить
трампа почав ...... дристати. Ой, як цікаво буде далі ! Коли його "сАратнікі" обдристають як це зробив вже *****.
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09.06.2025 17:40 Ответить
жовтий обісцяний американський підр збирався доєднати до Америки Канаду, Мексику, Гренландію і Панаму

але поки що від'єднує Каліфорнію

"Зробимо Америку маленькою знову!"
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09.06.2025 17:40 Ответить
місія рудого утирка розпалити третю світову, та знищити сша, як лідера планети.
так само, як місія зе!гніди, знищити україну.
в цікаві часи живемо.
але ж кляті українці чомусь вперлися і продовжують чинити опір, всупереч всьому що робить зе!шобло.
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09.06.2025 17:42 Ответить
Це не місія, це завдання фсб
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09.06.2025 18:00 Ответить
Трумп діє як янукович. Силою брати..
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09.06.2025 17:42 Ответить
Як Янукович?! А, ну то хай робить!!! Кінець відомий. "Астанавітесь"!!!! "Я не пам'ятаю"!!!🤡🥳🤗😆
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09.06.2025 17:56 Ответить
Думаю в цих протестах зацікавлені рашка та Китай.їм потрібні слабі штати,,, і не зацікавлена це точно Україна
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09.06.2025 17:43 Ответить
І грантожери яким Трамп урізав фінансування....ці виють по любому поводу
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09.06.2025 17:44 Ответить
Тебе що від корита відлучили, так ти в Україні, або ти на закордонних грошах сидів
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09.06.2025 17:58 Ответить
Америка стала сильной потому что таких животных пристреливали и вешали. Этот гомик доиграется до полного бардака и революции.
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09.06.2025 17:43 Ответить
Готуйся до дому ...харе тобі любити батьківщину з за океану.... Такі патріоти потрібні тут
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09.06.2025 17:46 Ответить
"Этот гомик" - це ще хто?
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09.06.2025 17:49 Ответить
Единственное "достижение" Ньюсома это защита прав гомосексуалистов и цветных. Хитрожопый проходимец знает кто его избиратели.
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09.06.2025 17:55 Ответить
Ті, кого ці тварини першими пристрілять і повішають.
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09.06.2025 17:58 Ответить
Нелегалів в трусіках розіп'яли і не дали бездладам перерости в масове явище як свого часу з БЛМ, ай-яй-яй
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09.06.2025 17:44 Ответить
"Так,він ідіот з нульовою самооцінкою.Але він мій син і я лише молю Бога щоб він не пішов у політику.Це буде катастрофою"...Як же вона була права,ця білявка Марі-Енн Трамп...
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09.06.2025 17:44 Ответить
До сінклерівських "мінітменів" залишилось...
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09.06.2025 17:48 Ответить
Шкода,"повоняют і заспокояться". Особливо буйних випруть з країни або посадять. Америці потрібно переформатування, щоб дощенту, щоб захлинулися кров'ю.
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09.06.2025 17:52 Ответить
Как тебе такое, Трампон Трампакс?!?!🤡🫡🥳🤗😆
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09.06.2025 17:53 Ответить
Трампонутий:" Повезло моєму шефові ху...лу з народом, роби що хочеш, може навіть вбивати, саджати, усіх підряд, а вони йому в ноги падають. А тут тільки війська ввів і на тобі, до суду подають".
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09.06.2025 17:53 Ответить
Більше за всіх з народом пощастило Зеленському.
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09.06.2025 18:07 Ответить
Трамп так мріє про "маленьку побєдоносну війну" над будь ким, що готовий занурити Штати в хаос.
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09.06.2025 17:53 Ответить
😊 Цікаво, а чого з тими, у Каліфорнії він відразу з армії почав? А де довгі, чудові і потужні перемовини? 🤔
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09.06.2025 18:15 Ответить
 
 