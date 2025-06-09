Протесты в Лос-Анджелесе: губернатор Калифорнии Ньюсом подает в суд на Трампа за развертывание Нацгвардии

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что подает в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения "незаконного" развертывания войск Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Это именно то, чего хотел Дональд Трамп. Он разжег огонь и незаконно действовал, чтобы федерализовать Национальную гвардию. Подписанный им указ касается не только Калифорнии. Он позволит ему войти в любой штат и поступить так же. Мы подаем на него в суд", - отметил Ньюсом.

Ньюсом сказал, что "есть причина, почему мы идем завтра в суд" и добавил, что уверен в успехе.

По его словам, согласно указу Трампа, Министерство обороны США должно было согласовывать свои действия с губернатором штата. Однако этого сделано не было, пишет The Guardian.

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Губернатор Калифорнии также осудил насилие, назвав его "неприемлемым" и "неправильным". На вопрос, поддерживает ли он мирных протестующих, губернатор ответил утвердительно.

В другом посте в X американский чиновник заверил, что местные правоохранительные органы не нуждались в помощи, но Трамп все равно решил отправить войска, чтобы "спровоцировать хаос и насилие".

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Напомним, в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии США третий день подряд продолжаются протесты против иммиграционных рейдов. Митинги переросли в столкновения протестующих с войсками Национальной гвардии, которые туда отправил президент Дональд Трамп.

Протесты начались 6 июня - во время рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по улицам Лос-Анджелеса, где более 82% населения составляют выходцы из Латинской Америки.