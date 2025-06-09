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Новини Протести в Лос-Анджелесі
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Протести у Лос-Анджелесі: губернатор Каліфорнії Ньюсом подає в суд на Трампа за розгортання Нацгвардії

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що подає в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через рішення "незаконного" розгортання військ Національної гвардії для придушення протестів у Лос-Анджелесі.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Це саме те, чого хотів Дональд Трамп. Він розпалив вогонь і незаконно діяв, щоб федералізувати Національну гвардію. Підписаний ним указ стосується не тільки Каліфорнії. Він дозволить йому увійти в будь-який штат і вчинити так само. Ми подаємо на нього до суду.", - зазначив Ньюсом.

Протести у США - Каліфорнія подасть в суд на Трампа

Ньюсом сказав, що "є причина, чому ми йдемо завтра до суду" та додав, що впевнений в успіху.

За його словами, згідно з указом Трампа, Міністерство оборони США мало узгоджувати свої дії з губернатором штату. Однак цього зроблено не було, пише The Guardian.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протести в Лос-Анджелесі: Трамп направив війська, а губернатор заявив про порушення суверенітету. ФОТОрепортаж

Губернатор Каліфорнії також засудив насильство, назвавши його "неприйнятним" і "неправильним". На запитання, чи підтримує він мирних протестувальників, губернатор відповів ствердно.

В іншому дописі в X американський посадовець запевнив, що місцеві правоохоронні органи не потребували допомоги, але Трамп все одно вирішив відправити війська, щоб "спровокувати хаос і насильство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Трампа про заборону в’їзду до США громадянам з 12 країн набув чинності

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії США третій день поспіль тривають протести проти імміграційних рейдів. Мітинги переросли в сутички протестувальників із військами Національної гвардії, які туди відправив президент Дональд Трамп.

Протести почалися 6 червня — під час рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE) вулицями Лос-Анджелеса, де понад 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки.

Автор: 

Каліфорнія (25) протест (2404) суд (11740) США (23417) Трамп Дональд (6133)


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Топ коментарі
+10
Но с другой стороны проблему нелегальной миграции нужно решать. Докатились в США до того что за Трампа голосовали даже мигранты, которых задолбали мигранты. Именно потому что никто не хочет решать эту проблему - в той же Европе поднимают голову ультраправые. А там где радикалы - там всегда путин. Когда француз, который выпекает в свой булочной круассан, а после работы идет домой и видят как два представителя расы с темным цветом кожи опорожняются в исторических местах Парижа, причем покушали они перед этим из тех денег что этот француз заплатил в качестве налогов - то у этого француза очень сильно тянется рука проголосовать за ЛеПен, которая обещает хотя бы чтото сделать чтобы Париж перестал превращаться в Марракеш
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09.06.2025 17:44 Відповісти
+7
цей рудий ****** всім зробить козью морду і убьє країну...
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09.06.2025 17:35 Відповісти
+6
З найбільшою цікавістю за діями Трампа спостерігають Зєлєнскій з Єрмаком.
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09.06.2025 17:37 Відповісти
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цей рудий ****** всім зробить козью морду і убьє країну...
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09.06.2025 17:35 Відповісти
Готуйся до дому ...харе тобі любити батьківщину з за океану
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09.06.2025 17:41 Відповісти
галстук піанерський затягни до бездиху і радій
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09.06.2025 17:45 Відповісти
Грантожерику🤣🤣🤣🤣харе тобі любити батьківщину з за океану.... Такі патріоти потрібні тут
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09.06.2025 17:47 Відповісти
Спочатку поверни зебілів, які привели до влади нинішню шоблу, а то розгрібати накоєне ними мають інші.
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09.06.2025 18:57 Відповісти
Но с другой стороны проблему нелегальной миграции нужно решать. Докатились в США до того что за Трампа голосовали даже мигранты, которых задолбали мигранты. Именно потому что никто не хочет решать эту проблему - в той же Европе поднимают голову ультраправые. А там где радикалы - там всегда путин. Когда француз, который выпекает в свой булочной круассан, а после работы идет домой и видят как два представителя расы с темным цветом кожи опорожняются в исторических местах Парижа, причем покушали они перед этим из тех денег что этот француз заплатил в качестве налогов - то у этого француза очень сильно тянется рука проголосовать за ЛеПен, которая обещает хотя бы чтото сделать чтобы Париж перестал превращаться в Марракеш
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09.06.2025 17:44 Відповісти
От мені просто цікаво: скільки "білих комірців", яких звільнили при трампономаску, підуть вантажниками до супермаркетів, прибиральниками, асенізаторами, різноробами на фермерські господарства, в шахту і т.д.? Хто з них погодиться працювати за 2 бакси в день?
І це проблема не лише США, але стараннями трампона вона може стати причиною економічно кризи країни, а з нею і більшості світу.
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09.06.2025 18:23 Відповісти
ІЗ іскри загориться полумья.І рижий маньяк піде курсом рюського корабля.
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09.06.2025 17:36 Відповісти
З найбільшою цікавістю за діями Трампа спостерігають Зєлєнскій з Єрмаком.
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09.06.2025 17:37 Відповісти
Трамп сказав шо якісь уроди з бандитськими пиками захопили Лос - Анджелес і їх потрібно звідти викинути
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09.06.2025 17:39 Відповісти
трампа почав ...... дристати. Ой, як цікаво буде далі ! Коли його "сАратнікі" обдристають як це зробив вже *****.
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09.06.2025 17:40 Відповісти
жовтий обісцяний американський підр збирався доєднати до Америки Канаду, Мексику, Гренландію і Панаму

але поки що від'єднує Каліфорнію

"Зробимо Америку маленькою знову!"
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09.06.2025 17:40 Відповісти
місія рудого утирка розпалити третю світову, та знищити сша, як лідера планети.
так само, як місія зе!гніди, знищити україну.
в цікаві часи живемо.
але ж кляті українці чомусь вперлися і продовжують чинити опір, всупереч всьому що робить зе!шобло.
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09.06.2025 17:42 Відповісти
Це не місія, це завдання фсб
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09.06.2025 18:00 Відповісти
Трумп діє як янукович. Силою брати..
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09.06.2025 17:42 Відповісти
Як Янукович?! А, ну то хай робить!!! Кінець відомий. "Астанавітесь"!!!! "Я не пам'ятаю"!!!🤡🥳🤗😆
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09.06.2025 17:56 Відповісти
Думаю в цих протестах зацікавлені рашка та Китай.їм потрібні слабі штати,,, і не зацікавлена це точно Україна
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09.06.2025 17:43 Відповісти
І грантожери яким Трамп урізав фінансування....ці виють по любому поводу
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09.06.2025 17:44 Відповісти
Тебе що від корита відлучили, так ти в Україні, або ти на закордонних грошах сидів
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09.06.2025 17:58 Відповісти
Америка стала сильной потому что таких животных пристреливали и вешали. Этот гомик доиграется до полного бардака и революции.
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09.06.2025 17:43 Відповісти
Готуйся до дому ...харе тобі любити батьківщину з за океану.... Такі патріоти потрібні тут
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09.06.2025 17:46 Відповісти
"Этот гомик" - це ще хто?
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09.06.2025 17:49 Відповісти
Единственное "достижение" Ньюсома это защита прав гомосексуалистов и цветных. Хитрожопый проходимец знает кто его избиратели.
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09.06.2025 17:55 Відповісти
Ті, кого ці тварини першими пристрілять і повішають.
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09.06.2025 17:58 Відповісти
Нелегалів в трусіках розіп'яли і не дали бездладам перерости в масове явище як свого часу з БЛМ, ай-яй-яй
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09.06.2025 17:44 Відповісти
"Так,він ідіот з нульовою самооцінкою.Але він мій син і я лише молю Бога щоб він не пішов у політику.Це буде катастрофою"...Як же вона була права,ця білявка Марі-Енн Трамп...
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09.06.2025 17:44 Відповісти
До сінклерівських "мінітменів" залишилось...
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09.06.2025 17:48 Відповісти
Шкода,"повоняют і заспокояться". Особливо буйних випруть з країни або посадять. Америці потрібно переформатування, щоб дощенту, щоб захлинулися кров'ю.
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09.06.2025 17:52 Відповісти
Х-ловский фанат?
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09.06.2025 18:35 Відповісти
Как тебе такое, Трампон Трампакс?!?!🤡🫡🥳🤗😆
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09.06.2025 17:53 Відповісти
Трампонутий:" Повезло моєму шефові ху...лу з народом, роби що хочеш, може навіть вбивати, саджати, усіх підряд, а вони йому в ноги падають. А тут тільки війська ввів і на тобі, до суду подають".
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09.06.2025 17:53 Відповісти
Більше за всіх з народом пощастило Зеленському.
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09.06.2025 18:07 Відповісти
Трамп так мріє про "маленьку побєдоносну війну" над будь ким, що готовий занурити Штати в хаос.
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09.06.2025 17:53 Відповісти
😊 Цікаво, а чого з тими, у Каліфорнії він відразу з армії почав? А де довгі, чудові і потужні перемовини? 🤔
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09.06.2025 18:15 Відповісти
Коли оточать Бiлий Дим.
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09.06.2025 18:35 Відповісти
Може губернатору Каліфорнії варто було б розгорнути нацгвардію свого штату замість того, щоб подавати до суду (це було б ефективніше)? Пам'ятаю як за часів Байдена республіканський губернатор Техасу зробив саме так, коли був незадоволений ліберальною емігрантською політикою центральної влади.
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09.06.2025 18:26 Відповісти
Жаль мнение народа зависит от конъюнктуры. ВLM и желтые жилеты это бандиты, купленные кремлем, устраивающие погромы. А это мексиканские анижедети в трусиках, которых обижают злобные власти США.
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09.06.2025 18:33 Відповісти
Интересно - у Трампа свой Портнов есть?
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09.06.2025 18:33 Відповісти
Трамп це президент хаосу.
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09.06.2025 18:50 Відповісти
Час від часу в США це трапляється. У 1992-му при Буші в Лос-Анджелесі купу чорних вбили на протестах.
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09.06.2025 18:58 Відповісти
 
 