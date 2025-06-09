Протести у Лос-Анджелесі: губернатор Каліфорнії Ньюсом подає в суд на Трампа за розгортання Нацгвардії

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом заявив, що подає в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через рішення "незаконного" розгортання військ Національної гвардії для придушення протестів у Лос-Анджелесі.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Це саме те, чого хотів Дональд Трамп. Він розпалив вогонь і незаконно діяв, щоб федералізувати Національну гвардію. Підписаний ним указ стосується не тільки Каліфорнії. Він дозволить йому увійти в будь-який штат і вчинити так само. Ми подаємо на нього до суду.", - зазначив Ньюсом.

Ньюсом сказав, що "є причина, чому ми йдемо завтра до суду" та додав, що впевнений в успіху.

За його словами, згідно з указом Трампа, Міністерство оборони США мало узгоджувати свої дії з губернатором штату. Однак цього зроблено не було, пише The Guardian.

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Губернатор Каліфорнії також засудив насильство, назвавши його "неприйнятним" і "неправильним". На запитання, чи підтримує він мирних протестувальників, губернатор відповів ствердно.

В іншому дописі в X американський посадовець запевнив, що місцеві правоохоронні органи не потребували допомоги, але Трамп все одно вирішив відправити війська, щоб "спровокувати хаос і насильство".

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Нагадаємо, у Лос-Анджелесі та інших містах Каліфорнії США третій день поспіль тривають протести проти імміграційних рейдів. Мітинги переросли в сутички протестувальників із військами Національної гвардії, які туди відправив президент Дональд Трамп.

Протести почалися 6 червня — під час рейдів Імміграційної та митної поліції США (ICE) вулицями Лос-Анджелеса, де понад 82% населення становлять вихідці з Латинської Америки.