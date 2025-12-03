США ужесточают правила въезда после атаки в Вашингтоне
Администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно расширить перечень государств, на граждан которых будет распространяться запрет на въезд в США.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, в список могут добавить около 30 новых стран.
Решение после стрельбы в Вашингтоне
Ужесточение миграционных правил стало реакцией на стрельбу, произошедшую 26 ноября в Вашингтоне и приведшую к гибели одной военнослужащей Национальной гвардии и ранению другого гвардейца.
Подозреваемым в нападении является 29-летний Рахманулла Лаканвал — гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 году. Именно этот инцидент стал катализатором для ускорения решения о новых ограничениях.
По информации Министерства внутренней безопасности, обновленный список стран будет обнародован в ближайшее время. Сейчас запрет на въезд частично или полностью действует для 19 государств, среди которых Афганистан, Иран, Йемен и Сомали.
Трамп требует более жесткой миграционной политики
Администрация Трампа и его ближайшие политические союзники используют инцидент как доказательство провала миграционной политики предыдущего правительства. По их словам, ситуация демонстрирует необходимость радикального усиления контроля за границей.
"Это не просто инцидент — это сигнал о том, что правила нужно менять немедленно", — заявили представители команды Трампа по итогам обсуждения нового пакета решений.
Среди мер, которые рассматривает администрация, — полный запрет на въезд из отдельных стран, предложения о лишении гражданства части натурализованных мигрантов, а также отмена ряда федеральных льгот для тех, кто не является гражданами США.
- Ранее мы сообщали, что афганский беженец Рахманулла Лаканвал, подозреваемый в стрельбе возле Белого дома, ранее воевал в специальном подразделении, поддерживаемом ЦРУ.
Війна, мільйони загиблих, геноцид, холокост.
Але не звертайте уваги. Трамп великий і знає, що робить.
Суперечить конституції.