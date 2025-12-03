США ужесточают правила въезда после атаки в Вашингтоне

Администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно расширить перечень государств, на граждан которых будет распространяться запрет на въезд в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, в список могут добавить около 30 новых стран.

Решение после стрельбы в Вашингтоне

Ужесточение миграционных правил стало реакцией на стрельбу, произошедшую 26 ноября в Вашингтоне и приведшую к гибели одной военнослужащей Национальной гвардии и ранению другого гвардейца.

Подозреваемым в нападении является 29-летний Рахманулла Лаканвал — гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 году. Именно этот инцидент стал катализатором для ускорения решения о новых ограничениях.

По информации Министерства внутренней безопасности, обновленный список стран будет обнародован в ближайшее время. Сейчас запрет на въезд частично или полностью действует для 19 государств, среди которых Афганистан, Иран, Йемен и Сомали.

Трамп требует более жесткой миграционной политики

Администрация Трампа и его ближайшие политические союзники используют инцидент как доказательство провала миграционной политики предыдущего правительства. По их словам, ситуация демонстрирует необходимость радикального усиления контроля за границей.

"Это не просто инцидент — это сигнал о том, что правила нужно менять немедленно", — заявили представители команды Трампа по итогам обсуждения нового пакета решений.

Среди мер, которые рассматривает администрация, — полный запрет на въезд из отдельных стран, предложения о лишении гражданства части натурализованных мигрантов, а также отмена ряда федеральных льгот для тех, кто не является гражданами США.

Ранее мы сообщали, что афганский беженец Рахманулла Лаканвал, подозреваемый в стрельбе возле Белого дома, ранее воевал в специальном подразделении, поддерживаемом ЦРУ.

