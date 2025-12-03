РУС
2 522 7

США ужесточают правила въезда после атаки в Вашингтоне

США ужесточают правила въезда

Администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно расширить перечень государств, на граждан которых будет распространяться запрет на въезд в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, в список могут добавить около 30 новых стран.

Решение после стрельбы в Вашингтоне

Ужесточение миграционных правил стало реакцией на стрельбу, произошедшую 26 ноября в Вашингтоне и приведшую к гибели одной военнослужащей Национальной гвардии и ранению другого гвардейца.

Подозреваемым в нападении является 29-летний Рахманулла Лаканвал — гражданин Афганистана, прибывший в США в 2021 году. Именно этот инцидент стал катализатором для ускорения решения о новых ограничениях.

По информации Министерства внутренней безопасности, обновленный список стран будет обнародован в ближайшее время. Сейчас запрет на въезд частично или полностью действует для 19 государств, среди которых Афганистан, Иран, Йемен и Сомали.

Трамп требует более жесткой миграционной политики

Администрация Трампа и его ближайшие политические союзники используют инцидент как доказательство провала миграционной политики предыдущего правительства. По их словам, ситуация демонстрирует необходимость радикального усиления контроля за границей.

"Это не просто инцидент — это сигнал о том, что правила нужно менять немедленно", — заявили представители команды Трампа по итогам обсуждения нового пакета решений.

Среди мер, которые рассматривает администрация, — полный запрет на въезд из отдельных стран, предложения о лишении гражданства части натурализованных мигрантов, а также отмена ряда федеральных льгот для тех, кто не является гражданами США.

Один австрійський маляр підпалив Рейхстаг, щоб "посилити правила".

Війна, мільйони загиблих, геноцид, холокост.

Але не звертайте уваги. Трамп великий і знає, що робить.
03.12.2025 01:20 Ответить
Є в кого твіт Трампа, що Вашингтон О.К. тепер став супер безпечним, жінки можуть гуляти наодинці, нічого не боячись і тд?
03.12.2025 01:28 Ответить
Трамп для того і купив Truth Social, щоб всі його дебільні заяви можна було б потім підчистити і набрехати що нічого такого не казав.
03.12.2025 02:45 Ответить
пропозиції щодо позбавлення громадянства частини натуралізованих мігрантів.

Суперечить конституції.
03.12.2025 01:33 Ответить
Сам акт позбавлення суперечить Конституціі США, якою в принципі тампон вже підтирався неодноразово. А пропозиціі вигадувати, це як кажуть, не мішки ворочати. Саме тому вони згадують заборону майбутнього вʼїзду, скасування частки федеральних пільг для негромадян і пропозицію щодо позбавлення громадянства замість позбавлення громадянства. Це вологі мрії правопівників Стіва Міллєра і Рассела Вота, які вони прописали в своєму Project 2025, але не знають, як іх запровадити.
03.12.2025 02:44 Ответить
Сподіваюся України в цьому списку не буде.
03.12.2025 01:36 Ответить
Рудий підгузконосій потужно обісрався з цією стріляниною. Спочатку накукарікав, що це нібито Байден на евакуаційному літаку прийняв в США того афганського стрілка, а насправді журналісти зʼясували, що це обманістрація тампона погодила йому політични притулок в цьому році.
03.12.2025 02:37 Ответить
 
 