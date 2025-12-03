США посилюють правила в’їзду після атаки у Вашингтоні

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує суттєво розширити перелік держав, на громадян яких поширюватиметься заборона на в’їзд до США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, до списку можуть додати близько 30 нових країн.

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Рішення після стрілянини у Вашингтоні

Посилення міграційних правил стало реакцією на стрілянину, що сталася 26 листопада у Вашингтоні та призвела до загибелі однієї військовослужбовиці Національної гвардії та поранення іншого гвардійця.

Підозрюваним у нападі є 29-річний Рахманулла Лаканвал — громадянин Афганістану, який прибув до США у 2021 році. Саме цей інцидент став каталізатором для пришвидшення рішення про нові обмеження.

За інформацією Міністерства внутрішньої безпеки, оновлений список країн буде оприлюднений найближчим часом. Наразі заборона на в’їзд частково чи повністю діє для 19 держав, серед яких Афганістан, Іран, Ємен і Сомалі.

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Трамп вимагає жорсткішої міграційної політики

Адміністрація Трампа та його найближчі політичні союзники використовують інцидент як доказ провалу міграційної політики попереднього уряду. За їх словами, ситуація демонструє необхідність радикального посилення контролю за кордоном.

"Це не просто інцидент — це сигнал про те, що правила потрібно змінювати негайно", — заявили представники команди Трампа за підсумками обговорення нового пакету рішень.

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Серед заходів, які розглядає адміністрація, — повна заборона в’їзду з окремих країн, пропозиції щодо позбавлення громадянства частини натуралізованих мігрантів, а також скасування низки федеральних пільг для тих, хто не є громадянами США.

Раніше ми повідомляли, що афганський біженець Рахманулла Лаканвал, підозрюваний у стрілянині біля Білого дому, раніше воював у спеціальному підрозділі, підтримуваному ЦРУ.

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