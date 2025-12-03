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Новини Депортація мігрантів із США
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США посилюють правила в’їзду після атаки у Вашингтоні

США посилюють правила в’їзду

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує суттєво розширити перелік держав, на громадян яких поширюватиметься заборона на в’їзд до США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, до списку можуть додати близько 30 нових країн.

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Рішення після стрілянини у Вашингтоні

Посилення міграційних правил стало реакцією на стрілянину, що сталася 26 листопада у Вашингтоні та призвела до загибелі однієї військовослужбовиці Національної гвардії та поранення іншого гвардійця.

Підозрюваним у нападі є 29-річний Рахманулла Лаканвал — громадянин Афганістану, який прибув до США у 2021 році. Саме цей інцидент став каталізатором для пришвидшення рішення про нові обмеження.

За інформацією Міністерства внутрішньої безпеки, оновлений список країн буде оприлюднений найближчим часом. Наразі заборона на в’їзд частково чи повністю діє для 19 держав, серед яких Афганістан, Іран, Ємен і Сомалі.

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Трамп вимагає жорсткішої міграційної політики

Адміністрація Трампа та його найближчі політичні союзники використовують інцидент як доказ провалу міграційної політики попереднього уряду. За їх словами, ситуація демонструє необхідність радикального посилення контролю за кордоном.

"Це не просто інцидент — це сигнал про те, що правила потрібно змінювати негайно", — заявили представники команди Трампа за підсумками обговорення нового пакету рішень.

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Серед заходів, які розглядає адміністрація, — повна заборона в’їзду з окремих країн, пропозиції щодо позбавлення громадянства частини натуралізованих мігрантів, а також скасування низки федеральних пільг для тих, хто не є громадянами США.

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Автор: 

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Один австрійський маляр підпалив Рейхстаг, щоб "посилити правила".

Війна, мільйони загиблих, геноцид, холокост.

Але не звертайте уваги. Трамп великий і знає, що робить.
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03.12.2025 01:20 Відповісти
Є в кого твіт Трампа, що Вашингтон О.К. тепер став супер безпечним, жінки можуть гуляти наодинці, нічого не боячись і тд?
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03.12.2025 01:28 Відповісти
Трамп для того і купив Truth Social, щоб всі його дебільні заяви можна було б потім підчистити і набрехати що нічого такого не казав.
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03.12.2025 02:45 Відповісти
пропозиції щодо позбавлення громадянства частини натуралізованих мігрантів.

Суперечить конституції.
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03.12.2025 01:33 Відповісти
Сам акт позбавлення суперечить Конституціі США, якою в принципі тампон вже підтирався неодноразово. А пропозиціі вигадувати, це як кажуть, не мішки ворочати. Саме тому вони згадують заборону майбутнього вʼїзду, скасування частки федеральних пільг для негромадян і пропозицію щодо позбавлення громадянства замість позбавлення громадянства. Це вологі мрії правопівників Стіва Міллєра і Рассела Вота, які вони прописали в своєму Project 2025, але не знають, як іх запровадити.
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03.12.2025 02:44 Відповісти
Сподіваюся України в цьому списку не буде.
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03.12.2025 01:36 Відповісти
Рудий підгузконосій потужно обісрався з цією стріляниною. Спочатку накукарікав, що це нібито Байден на евакуаційному літаку прийняв в США того афганського стрілка, а насправді журналісти зʼясували, що це обманістрація тампона погодила йому політични притулок в цьому році.
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03.12.2025 02:37 Відповісти
 
 