Влада Ірану видала ордер на арешт Трампа і ще 35 американців за "вбивство Сулеймані", а також попросили Інтерпол затримати їх

Влада Ірану видала ордер на арешт 36 американців, зокрема президента США Дональда Трампа, за звинуваченням у вбивстві глави загону сил спецоперацій Аль-Кудс Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на державне новинне агентство Ірану IRNA.

Трампа та інших політичних і військових діячів США звинувачують у вбивстві і терористичних актах.

Іранська влада звернулася з відповідною заявою в Інтерпол, попросивши міжнародну поліцейську організацію дати їм "червоний статус".

Прокурор Тегерана Алі аль-Касі Мехр заявив, що продовжить судове переслідування Трампа і після закінчення його президентського терміну.

Представники Інтерполу заявили Бі-бі-сі, що не розглядатимуть іранський запит про арешт Трампа, оскільки статут "строго забороняє організації здійснювати будь-яку діяльність або втручання політичного, військового, релігійного чи расового характеру".

Настоящее время зазначає, що парламент Ірану прийняв 7 січня законопроєкт, який визнає терористами "всіх членів Пентагону і пов'язаних із ним установ і організацій, а також керівників, причетних до загибелі Касема Сулеймані".

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

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Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. Внаслідок атаки було вбито іранського генерала Касема Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

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