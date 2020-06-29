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арешт (2497) Інтерпол (376) Іран (1974) вбивство (3034) Трамп (4308) Сулеймані (24)

Влада Ірану видала ордер на арешт Трампа і ще 35 американців за "вбивство Сулеймані", а також попросили Інтерпол затримати їх

Влада Ірану видала ордер на арешт Трампа і ще 35 американців за

Влада Ірану видала ордер на арешт 36 американців, зокрема президента США Дональда Трампа, за звинуваченням у вбивстві глави загону сил спецоперацій Аль-Кудс Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на державне новинне агентство Ірану IRNA.

Трампа та інших політичних і військових діячів США звинувачують у вбивстві і терористичних актах.

Іранська влада звернулася з відповідною заявою в Інтерпол, попросивши міжнародну поліцейську організацію дати їм "червоний статус".

Прокурор Тегерана Алі аль-Касі Мехр заявив, що продовжить судове переслідування Трампа і після закінчення його президентського терміну.

Представники Інтерполу заявили Бі-бі-сі, що не розглядатимуть іранський запит про арешт Трампа, оскільки статут "строго забороняє організації здійснювати будь-яку діяльність або втручання політичного, військового, релігійного чи расового характеру".

Настоящее время зазначає, що парламент Ірану прийняв 7 січня законопроєкт, який визнає терористами "всіх членів Пентагону і пов'язаних із ним установ і організацій, а також керівників, причетних до загибелі Касема Сулеймані".

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Також читайте: Сулеймані потрібно було усунути ще багато років тому, він винен у загибелі мільйонів, - Трамп

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудар по колоні на території аеропорту Багдада. Внаслідок атаки було вбито іранського генерала Касема Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не зрозуміли, яку величезну помилку зробили, - президент Ірану Рухані про вбивство Сулеймані
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Топ коментарі
+19
Смешные))
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29.06.2020 19:29
+14
идиоты!
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29.06.2020 19:29
+13
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29.06.2020 19:29
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А пассажирский самолёт сбили, это ничего, скоты.
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29.06.2020 20:38 Відповісти
За тот самолёт Штаты компенсацию выплатили ещё в 80-х.
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29.06.2020 20:45 Відповісти
Видать в Иране по телевидению начали крутить мастера по игре членом на рояле)))
95-й аул аплодирует 95-му кварталу.)))
Ну или как вариант зебуин поделился с Хомейни свежими айкосами))))))
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29.06.2020 20:47 Відповісти
При ответе надо учитывать, что на х#й пишется отдельно, а ослаебы - вместе.
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29.06.2020 20:50 Відповісти
Не смішіть американські авіаносні ударні групи!
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29.06.2020 20:57 Відповісти
значить знають що буде війна
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29.06.2020 21:06 Відповісти
А на запрос арест Папы Римского за несоблюдение рамадана они в Интерпол еще не подали? А что ж так?
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29.06.2020 21:28 Відповісти
Осло**бы,когда выгодно,даже пытаются вспомнить про международное право.
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29.06.2020 22:00 Відповісти
terrorist lives has matter
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29.06.2020 22:00 Відповісти
Може фейк,чи й насправді аятоли повні придурки,бо кращої реклами для Трампа перед виборами й не знайти.Новині 6-ть годин,а рейтинг вже пішов доверху.
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29.06.2020 22:15 Відповісти
Власти Ирана это обычная гопота и террористы.Мразота которую уничтожать нада.
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30.06.2020 00:04 Відповісти
Іноді з людьми таке трапляється.
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30.06.2020 01:18 Відповісти
Над рыжым клоуном даже иран глумится.Так америку еще ни при одном президенте не унижали.
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30.06.2020 03:04 Відповісти
иран - государство спонсор терроризма
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30.06.2020 07:11 Відповісти
Реклама Трампу?-хто башляє?Прийдеться відьмі падлоссі включати йому новий імпічмент.
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30.06.2020 08:13 Відповісти
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