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арест (10435) Интерпол (538) Иран (1736) убийство (6360) Трамп (4009) Сулеймани (26)

Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще 35 американцев за "убийство Сулеймани", а также попросили Интерпол задержать их

Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще 35 американцев за

Власти Ирана выдали ордер на арест 36 американцев, в том числе президента США Дональда Трампа, по обвинению в убийстве главы отряда сил спецопераций Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное новостное агентство Ирана IRNA.

Трампа и других политических и военных деятелей США обвиняют в убийстве и террористических актах.

Иранские власти обратились с соответствующим заявлением в Интерпол, попросив международную полицейскую организацию дать им "красный статус".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тегеран не закрыл воздушное пространство ночью 8 января из-за вылета членов ХАМАС, - Iran International

Прокурор Тегерана Али аль-Каси Мехр заявил, что продолжит судебное преследование Трампа и после окончания его президентского срока.

Представители Интерпола заявили Би-би-си, что не будут рассматривать иранский запрос об аресте Трампа, поскольку устав "строго запрещает организации осуществлять какую-либо деятельность или вмешательство политического, военного, религиозного или расового характера".

Настоящее время отмечает, что парламент Ирана принял 7 января законопроект, который признает террористами "всех членов Пентагона и связанных с ним учреждений и организаций, а также руководителей, причастных к гибели Касема Сулеймани".

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Также читайте: Сулеймани планировал нападения на иностранные посольства, - Трамп

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

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Топ комментарии
+19
Смешные))
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29.06.2020 19:29
+14
идиоты!
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29.06.2020 19:29
+13
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29.06.2020 19:29
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А пассажирский самолёт сбили, это ничего, скоты.
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29.06.2020 20:38 Ответить
За тот самолёт Штаты компенсацию выплатили ещё в 80-х.
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29.06.2020 20:45 Ответить
Видать в Иране по телевидению начали крутить мастера по игре членом на рояле)))
95-й аул аплодирует 95-му кварталу.)))
Ну или как вариант зебуин поделился с Хомейни свежими айкосами))))))
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29.06.2020 20:47 Ответить
При ответе надо учитывать, что на х#й пишется отдельно, а ослаебы - вместе.
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29.06.2020 20:50 Ответить
Не смішіть американські авіаносні ударні групи!
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29.06.2020 20:57 Ответить
значить знають що буде війна
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29.06.2020 21:06 Ответить
А на запрос арест Папы Римского за несоблюдение рамадана они в Интерпол еще не подали? А что ж так?
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29.06.2020 21:28 Ответить
Осло**бы,когда выгодно,даже пытаются вспомнить про международное право.
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29.06.2020 22:00 Ответить
terrorist lives has matter
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29.06.2020 22:00 Ответить
Може фейк,чи й насправді аятоли повні придурки,бо кращої реклами для Трампа перед виборами й не знайти.Новині 6-ть годин,а рейтинг вже пішов доверху.
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29.06.2020 22:15 Ответить
Власти Ирана это обычная гопота и террористы.Мразота которую уничтожать нада.
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30.06.2020 00:04 Ответить
Іноді з людьми таке трапляється.
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30.06.2020 01:18 Ответить
Над рыжым клоуном даже иран глумится.Так америку еще ни при одном президенте не унижали.
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30.06.2020 03:04 Ответить
иран - государство спонсор терроризма
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30.06.2020 07:11 Ответить
Реклама Трампу?-хто башляє?Прийдеться відьмі падлоссі включати йому новий імпічмент.
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30.06.2020 08:13 Ответить
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