Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще 35 американцев за "убийство Сулеймани", а также попросили Интерпол задержать их

Власти Ирана выдали ордер на арест 36 американцев, в том числе президента США Дональда Трампа, по обвинению в убийстве главы отряда сил спецопераций Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на государственное новостное агентство Ирана IRNA.

Трампа и других политических и военных деятелей США обвиняют в убийстве и террористических актах.

Иранские власти обратились с соответствующим заявлением в Интерпол, попросив международную полицейскую организацию дать им "красный статус".

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Прокурор Тегерана Али аль-Каси Мехр заявил, что продолжит судебное преследование Трампа и после окончания его президентского срока.

Представители Интерпола заявили Би-би-си, что не будут рассматривать иранский запрос об аресте Трампа, поскольку устав "строго запрещает организации осуществлять какую-либо деятельность или вмешательство политического, военного, религиозного или расового характера".

Настоящее время отмечает, что парламент Ирана принял 7 января законопроект, который признает террористами "всех членов Пентагона и связанных с ним учреждений и организаций, а также руководителей, причастных к гибели Касема Сулеймани".

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

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Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".