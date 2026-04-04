Родственники иранского генерала Сулеймани взяты под стражу в США, - Reuters

В Соединенных Штатах задержали родственников погибшего иранского генерала Касема Сулеймани после аннулирования их грин-карт.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, федеральные агенты США взяли под стражу племянницу и внучатую племянницу иранского военного командира Касема Сулеймани - Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Это произошло после того, как государственный секретарь Марко Рубио аннулировал их статус законных постоянных жителей США.

"Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь сейчас находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы США", - говорится в заявлении Государственного департамента.

Как сообщили в Госдепе, Афшар поддерживает иранское правительство и участвует в его пропаганде. Также отмечается, что мужу Афшар официально запрещен въезд в США.

Отмечается, что задержание произошло на фоне того, как американо-израильская война против Ирана продолжается шестую неделю.

Также сообщается, что ранее в этом месяце Рубио аннулировал легальный статус дочери иранского политика Али Лариджани - Фатеме Ардешир-Лариджани и ее мужа. По данным Государственного департамента, они больше не находятся в США и им запрещен въезд в будущем.

Миграционная политика

Администрация президента США Дональда Трампа во время своего второго срока усилила попытки депортации иммигрантов, которых считают угрозой национальной безопасности.

Убийство Касема Сулеймани