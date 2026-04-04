Родственники иранского генерала Сулеймани взяты под стражу в США, - Reuters

РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14536 посетителей онлайн
Новости Политика США о гражданстве Депортация мигрантов из США
6 637 30

В США задержали родственников иранского генерала Сулеймани

В Соединенных Штатах задержали родственников погибшего иранского генерала Касема Сулеймани после аннулирования их грин-карт.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, федеральные агенты США взяли под стражу племянницу и внучатую племянницу иранского военного командира Касема Сулеймани - Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Это произошло после того, как государственный секретарь Марко Рубио аннулировал их статус законных постоянных жителей США.

"Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь сейчас находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы США", - говорится в заявлении Государственного департамента.

Как сообщили в Госдепе, Афшар поддерживает иранское правительство и участвует в его пропаганде. Также отмечается, что мужу Афшар официально запрещен въезд в США.

Отмечается, что задержание произошло на фоне того, как американо-израильская война против Ирана продолжается шестую неделю.

Также сообщается, что ранее в этом месяце Рубио аннулировал легальный статус дочери иранского политика Али Лариджани - Фатеме Ардешир-Лариджани и ее мужа. По данным Государственного департамента, они больше не находятся в США и им запрещен въезд в будущем.

Миграционная политика

Администрация президента США Дональда Трампа во время своего второго срока усилила попытки депортации иммигрантов, которых считают угрозой национальной безопасности.

Убийство Касема Сулеймани 

Автор: 

Иран (2685) мигранты (994) США (29086)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Втікають в штати і продовжують навішувати іслам і свої закони від яких втікають
Недаремно кажуть про розумове виродження внаслідок шлюбів між братами і сестрами
показать весь комментарий
04.04.2026 22:12 Ответить
+22
Ну, як водиться - ті, хто ненавидять США, мріють жити у США.
показать весь комментарий
04.04.2026 22:17 Ответить
+13
А нафіга цю срань взагалі впускали?
показать весь комментарий
04.04.2026 22:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай цей недомiрок Рубіо себе анулює, та свого рудого сцикуна.
показать весь комментарий
04.04.2026 22:10 Ответить
показать весь комментарий
04.04.2026 22:12 Ответить
Вони там, в США, ракетний вогонь на себе мали викликати?
Бо інакше як зрозуміти, що родичі вищого військового командування живуть на території тих, з ким це командування воює?
показать весь комментарий
04.04.2026 22:15 Ответить
Ну, як водиться - ті, хто ненавидять США, мріють жити у США.
04.04.2026 22:17 Ответить
не перебільшуй, ні Арахамія, ні Умєров нічого не казали про ненависть до США
показать весь комментарий
04.04.2026 22:19 Ответить
Певен, що іранські обсоси, теж не казали.
показать весь комментарий
04.04.2026 22:21 Ответить
Он естественно не воевал ни с каким США. Он координировал иранскую помощь шиитским военным формированиям в Ираке. В ней он был виноват не намного больше чем пересичный иранский житель.
А вот те кто действительно воевал с США и убил кучу американских солдат сейчас живут спокойно и открыто в Багдаде и окрестностях. Почему так?
показать весь комментарий
04.04.2026 22:47 Ответить
А , як розуміти " двушечки на москву" , 4 роки кровавійшоі війни , ( навіть не розслідуються СБУ) , бек -офіси героя росіі Деркача, під самим , носом СБУ і охорону зрадників Держави , цькування патріотів і напад на штаб генерала Залужного , типу там , публічний дім ……………
показать весь комментарий
04.04.2026 23:48 Ответить
А нафіга цю срань взагалі впускали?
показать весь комментарий
04.04.2026 22:16 Ответить
Напевно купили у Трампа ті грін-карти які Він обіцяв продавати.
показать весь комментарий
05.04.2026 00:30 Ответить
BBC

У 2025 році вона подала клопотання про громадянство і, крім іншого, повідомила, що з часу отримання «зеленої карти» чотири рази бувала в Ірані.

«Її поїздки до Ірану показують, що її клопотання про притулок було шахрайством», - заявило МВС.

Дочка Сулеймані-Афшар, Сарінасадат Хуссейні, за даними МВС, приїхала до США у 2015 році за студентською візою, у 2019 році отримала притулок, а у 2023 році - «зелену карту».
показать весь комментарий
05.04.2026 00:53 Ответить
це просто якийсь сюрреалізм! Родичі чувака, якого вбили за наказом Трампа, чию смерть "чалмоносці" використали для збільшення ненависті в бік США, живуть ... в США!
показать весь комментарий
04.04.2026 22:17 Ответить
Війни то суто для пересічних лохів .
показать весь комментарий
04.04.2026 22:23 Ответить
Думаєш, не треба було воювати проти Гітлера?
показать весь комментарий
05.04.2026 09:17 Ответить
в Україні - родичи Сирьського живуть на росіі , брат Подоляка - герой рф , брат пропагандона Гладких - полковник ГУР , папаша ген прокурора Кравченко , отримав рашистське громадянство , після 2022р , а ойго заступниця має сімейку зрадників , працюючих в военних органах ,підручні зейла , і він , мають рашистськи паспорти: Шефір , ермак , Шурма, вся ОРЗЖопа , закликала до " дружби" зі старшими братами , а награбовані мільйони вивозили не туди , а в Відень іМонако : льовочкини , хомутиннік , рабіновіч, фірташ ………
показать весь комментарий
04.04.2026 23:36 Ответить
Те саме путінська еліта, всі ці казочки про загрозу нато, протистояння заходу, то все байки для лохів і бидла.
показать весь комментарий
04.04.2026 22:21 Ответить
Станом на 2024 рік в Сполучених Штатах Америки проживає приблизно 750 000 іранських американців, що становить близько 0,2% від загальної чисельності населення.
Іранська діаспора значною мірою зосереджена в Каліфорнії, особливо в районі Лос-Анджелеса.
Більшість іранських американців приїхали до США після 1979 року внаслідок Іранської революції та падіння іранської монархії.
показать весь комментарий
04.04.2026 22:21 Ответить
В 1979 з Ірану втікло багато професіоналів: викладачів, інжинерів, медиків. І вони непогано влаштувались на Заході.
В Канаді їх більше 200000.
показать весь комментарий
04.04.2026 22:32 Ответить
То в Ірані при владі такі ж патріоти як і в Україні, шо дітки у штатах. Цікаво, чи є у них свій аналог Юзіка .
показать весь комментарий
04.04.2026 22:22 Ответить
Так і до дочки Лаврова руки Держдепартаменту можуть дотягнутися. Та ні, такого не може бути, брєд якийсь.
показать весь комментарий
04.04.2026 22:40 Ответить
Навіть ***** до такого не опускався. не арештовав родичів Сирського, Єрмака та Міши Подоляка, які проживають на території росії
показать весь комментарий
04.04.2026 22:43 Ответить
подоляка вжє подох, а у пропагандона зе режиму- гладких , теж рідний брат в Гур, якийсь полковник , в заступниці Кравченко два брати і папаша в органах рф …………………………
показать весь комментарий
04.04.2026 23:41 Ответить
Алексей Криворучко (заместитель министра обороны РФ): По данным расследований, две его дочери имеют право на американское гражданство по праву рождения, так как родились в Майами.Ирина Роднина (депутат Государственной Думы): Ее дочь, Алена Миньковская, на протяжении многих лет живет и работает в США (в сфере журналистики).Вячеслав Фетисов (депутат Государственной Думы): Его дочь Анастасия родилась в США, имеет американское гражданство и, по сообщениям СМИ, проживала там длительное время
показать весь комментарий
04.04.2026 22:54 Ответить
Шо кацапське біосміття спокійно собі живе в США, шо іраньске... Скрєпи алахами, але в цивілізації пожити то хочеться
показать весь комментарий
04.04.2026 23:03 Ответить
Так і нас вони добре живуть, та капітали роблять !
показать весь комментарий
05.04.2026 05:44 Ответить
а шо так можно було?
а що на счьот діток рашкінської еліти?
показать весь комментарий
04.04.2026 23:12 Ответить
Можє вони , були , проти своїх родичей , як дочка сРаліна - Алілуйева , син Хрущева - Сергій ?
показать весь комментарий
04.04.2026 23:52 Ответить
Вполне может быть, что иранцы уехали из Ирана в США по политическим мотивам
Пока все было тихо - их вообще никто не трогал
Но началась война
И иранцев тронули
И дочку Сталина - если бы началась война с СССР
Тоже бы тронули
Даже не сомневайтесь
И это правильно
Проще тронуть дочку Сталина
А не положить тысячи американских солдат
И что самое интересное - модно сколько угодно критиковать Америку
Но по всему миру к американскому посольству стоят очереди
И нигде нет очередей к посольству России
Вот это и есть лучшая реклама США
показать весь комментарий
05.04.2026 00:08 Ответить
Ні, Зеленський піде іншим шляхом !
показать весь комментарий
05.04.2026 05:43 Ответить
Ну не в Ірані ж витрачати гроші сімї. Краще воно десь у Нью-Йорку
показать весь комментарий
05.04.2026 06:56 Ответить
 
 