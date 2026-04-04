Родственники иранского генерала Сулеймани взяты под стражу в США, - Reuters
В Соединенных Штатах задержали родственников погибшего иранского генерала Касема Сулеймани после аннулирования их грин-карт.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, федеральные агенты США взяли под стражу племянницу и внучатую племянницу иранского военного командира Касема Сулеймани - Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Это произошло после того, как государственный секретарь Марко Рубио аннулировал их статус законных постоянных жителей США.
"Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь сейчас находятся под стражей Иммиграционной и таможенной службы США", - говорится в заявлении Государственного департамента.
Как сообщили в Госдепе, Афшар поддерживает иранское правительство и участвует в его пропаганде. Также отмечается, что мужу Афшар официально запрещен въезд в США.
Отмечается, что задержание произошло на фоне того, как американо-израильская война против Ирана продолжается шестую неделю.
Также сообщается, что ранее в этом месяце Рубио аннулировал легальный статус дочери иранского политика Али Лариджани - Фатеме Ардешир-Лариджани и ее мужа. По данным Государственного департамента, они больше не находятся в США и им запрещен въезд в будущем.
Миграционная политика
Администрация президента США Дональда Трампа во время своего второго срока усилила попытки депортации иммигрантов, которых считают угрозой национальной безопасности.
Убийство Касема Сулеймани
- Напомним, утром 3 января 2020 года США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
- В июне 2020 года власти Ирана выдали ордер на арест 36 американцев, в том числе тогдашнего президента США Дональда Трампа, по обвинению в убийстве главы отряда сил спецопераций "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Недаремно кажуть про розумове виродження внаслідок шлюбів між братами і сестрами
Бо інакше як зрозуміти, що родичі вищого військового командування живуть на території тих, з ким це командування воює?
А вот те кто действительно воевал с США и убил кучу американских солдат сейчас живут спокойно и открыто в Багдаде и окрестностях. Почему так?
У 2025 році вона подала клопотання про громадянство і, крім іншого, повідомила, що з часу отримання «зеленої карти» чотири рази бувала в Ірані.
«Її поїздки до Ірану показують, що її клопотання про притулок було шахрайством», - заявило МВС.
Дочка Сулеймані-Афшар, Сарінасадат Хуссейні, за даними МВС, приїхала до США у 2015 році за студентською візою, у 2019 році отримала притулок, а у 2023 році - «зелену карту».
Іранська діаспора значною мірою зосереджена в Каліфорнії, особливо в районі Лос-Анджелеса.
Більшість іранських американців приїхали до США після 1979 року внаслідок Іранської революції та падіння іранської монархії.
В Канаді їх більше 200000.
а що на счьот діток рашкінської еліти?
Пока все было тихо - их вообще никто не трогал
Но началась война
И иранцев тронули
И дочку Сталина - если бы началась война с СССР
Тоже бы тронули
Даже не сомневайтесь
И это правильно
Проще тронуть дочку Сталина
А не положить тысячи американских солдат
И что самое интересное - модно сколько угодно критиковать Америку
Но по всему миру к американскому посольству стоят очереди
И нигде нет очередей к посольству России
Вот это и есть лучшая реклама США