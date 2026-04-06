Иран отказался от перемирия с США и требует гарантий недопущения новой войны, - МИД

Иран отказался от предложенного перемирия с США и настаивает на получении четких гарантий того, что боевые действия не возобновятся в будущем.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber.

Чего требует Иран?

"Иран, отклонивший перемирие с США, требует гарантий того, что война не возобновится", - отметил он.

Такова была реакция Тегерана на инициативу о прекращении огня, сообщает телеканал.

Как пояснил представитель Министерства иностранных дел Ирана, временная пауза в боевых действиях лишь позволит противнику перегруппироваться и подготовить новые удары.

"Прекращение огня означает возможность восстановления сил. Никто не согласится на это", - сказал Багаи.

Он подчеркнул, что Иран готов рассматривать только те договоренности, которые предусматривают четкие гарантии недопущения повторной эскалации.

По словам спикера МИД, решения в сфере национальной безопасности должны быть выстроены так, чтобы "полностью исключить возможность новых атак".

Что предшествовало?

