Иран отказался от перемирия с США и требует гарантий недопущения новой войны, - МИД
Иран отказался от предложенного перемирия с США и настаивает на получении четких гарантий того, что боевые действия не возобновятся в будущем.
Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber.
Чего требует Иран?
"Иран, отклонивший перемирие с США, требует гарантий того, что война не возобновится", - отметил он.
Такова была реакция Тегерана на инициативу о прекращении огня, сообщает телеканал.
Как пояснил представитель Министерства иностранных дел Ирана, временная пауза в боевых действиях лишь позволит противнику перегруппироваться и подготовить новые удары.
"Прекращение огня означает возможность восстановления сил. Никто не согласится на это", - сказал Багаи.
Он подчеркнул, что Иран готов рассматривать только те договоренности, которые предусматривают четкие гарантии недопущения повторной эскалации.
По словам спикера МИД, решения в сфере национальной безопасности должны быть выстроены так, чтобы "полностью исключить возможность новых атак".
Что предшествовало?
- Ранее президент Трамп заявил, что США планируют "чрезвычайно сильные удары" по Ирану в течение двух-трех недель.
- Также лидер США пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям.
- 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось два дня, чтобы заключить соглашение с США.
- В свою очередь, в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа военные Ирана предупредили США и Израиль о возможном "адском" наказании в случае расширения конфликта.
- 5 апреля лидер США продлил свой срок на 20 часов и опубликовал в Truth Social новый срок – вторник – в 20:00 по восточному времени.
- По данным СМИ, Иран и США обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному прекращению войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після ядерного удару сша по ірану московія викатить нам ультиматум. Чим відповіси?
перемир'я заговорили ... Пригонять нову зміну і продовжать, а на "перезмінці" бажано щоб іранці не заважали 🤔
Кстати Иран тоже может предложить будапешт специально для США и ослик-Джан свидетель Иран не будет нападать на США, а они не будут по США применять ядерку.
Як пояснив речник Міністерства закордонних справ Ірану, тимчасова пауза у бойових діях лише дасть змогу противнику перегрупуватися та підготувати нові удари.
Десь я це вже чув. Якщо змінити слово іран на Сосія то все один в один скопійовано з кремлівських вимог. Тобто іран один в один копіює все з Сосії. Або іраном керують кацапські проксі. Тромб дебіл. Потрібно було спочатку допомогти Україні добити Сосію а потім вже за іран братись. Без підтримки Сосії іран вже давно б капітулював