Иран отказался от перемирия с США и требует гарантий недопущения новой войны, - МИД

WSJ: Переговоры между США и Ираном о перемирии зашли в тупик

Иран отказался от предложенного перемирия с США и настаивает на получении четких гарантий того, что боевые действия не возобновятся в будущем.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber.

Чего требует Иран?

"Иран, отклонивший перемирие с США, требует гарантий того, что война не возобновится", - отметил он.

Такова была реакция Тегерана на инициативу о прекращении огня, сообщает телеканал.

Как пояснил представитель Министерства иностранных дел Ирана, временная пауза в боевых действиях лишь позволит противнику перегруппироваться и подготовить новые удары.

Читайте также: Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на прекращение огня, - Reuters

"Прекращение огня означает возможность восстановления сил. Никто не согласится на это", - сказал Багаи.

Он подчеркнул, что Иран готов рассматривать только те договоренности, которые предусматривают четкие гарантии недопущения повторной эскалации.

По словам спикера МИД, решения в сфере национальной безопасности должны быть выстроены так, чтобы "полностью исключить возможность новых атак".

Читайте также: Никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте: США потеряли как минимум семь самолетов в войне против Ирана, - CNN

Топ комментарии
Що, Трампоне - Ормуз на Донбас ×ер поміняєш.
06.04.2026 14:40 Ответить
06.04.2026 14:57 Ответить
Отличные переговоры провел Трамп с "новым руководством". Не срослось...
06.04.2026 14:53 Ответить
А отримає ядерний удар.
06.04.2026 14:37 Ответить
Та заткнися ти із своїм "ударом"! Доїдай поп-корн ізаспокійся
06.04.2026 15:00 Ответить
Або що ти зробиш? 😆
Після ядерного удару сша по ірану московія викатить нам ультиматум. Чим відповіси?
06.04.2026 15:10 Ответить
В обмін на гарантії відмови від виробництва ядерки.
06.04.2026 14:40 Ответить
США повинні відмовитись, чи хто?
06.04.2026 15:46 Ответить
Що, Трампоне - Ормуз на Донбас ×ер поміняєш.
06.04.2026 14:40 Ответить
Завтра Трамп їм розкаже почім в Одесі грубі пряники - найшли з ким шутки шуткувати
06.04.2026 14:52 Ответить
Зніме обісрані панталони й покаже сраку, щоб іранців стошнило до смерті?
06.04.2026 15:47 Ответить
Ага - налякав їжачків голою ср@кою. А де там його дженеральний союзник, за якого вони втяглись? Щось бравиє коннікі-будьоннікі притихли, не чутно-не видно. Н@їбали і трампа, і усіх разом: всє бежалі - нас пужалі, ми бєжалі - всєх пужалі
06.04.2026 15:56 Ответить
Отличные переговоры провел Трамп с "новым руководством". Не срослось...
показать весь комментарий
06.04.2026 14:53 Ответить
Ізраїль відчув запах крові. Тепер мета тільки розпад і знищення Ірану.
06.04.2026 14:54 Ответить
06.04.2026 14:57 Ответить
Шось аятоли перегрілись - а шо Штатам перегруповуватись - в них шо наземна операція? - впав у літак і бомби до каменя
06.04.2026 15:04 Ответить
Літаки як і кораблі потребують ТО, ну і особовому складу теж потрібен перепочинок, значить потрібна ротація і техніки і людей, для цього і потрібне "перемир'я ... щоб далі спокійно "впав у літак і бомби до каменя" (с) 🤔
06.04.2026 15:20 Ответить
Та є в них там і літаків і льотчиків і до літаків - відбомбились без опору
06.04.2026 15:34 Ответить
Ну так скільки вже ******** без опору? Мабуть вже час серйозного ТО прийшов раз за
перемир'я заговорили ... Пригонять нову зміну і продовжать, а на "перезмінці" бажано щоб іранці не заважали 🤔
06.04.2026 15:40 Ответить
Трамп хоче перемир"я бо нафта в Ормузі тормознулась - він цього не врахував - та шей арабам почало від персів прилітати а вони грошами теж зв"язані зі США
06.04.2026 15:51 Ответить
Ну тут или по Буде-плешь меморандуме в ноль раскатываешь томагавками Москву, или с жепы достаешь бумажку и предлагаешь лохам чот там подписать.
Кстати Иран тоже может предложить будапешт специально для США и ослик-Джан свидетель Иран не будет нападать на США, а они не будут по США применять ядерку.
06.04.2026 15:04 Ответить
Ще б добавили що у Тромба немає карті і Тромб повинен віддати Каліфорнію і Флориду а також поцілувати сраку у аятол.
06.04.2026 15:06 Ответить
Було б цікаво. Сусіди нові у американців з'явились би...
06.04.2026 15:58 Ответить
За барель по 141( але в Америці бензин все ще наполовину дешевший, ніж в ЄС.Питання : даколє?)))
06.04.2026 15:06 Ответить
Вони надрукують тих доларів скільки захочуть. Можуть навіть продавати в себе по центу. За все заплатить Світ.
06.04.2026 15:56 Ответить
Іран, який відхилив перемир'я зі сша, вимагає гарантій того, що війна не відновиться", - зазначив він.
Як пояснив речник Міністерства закордонних справ Ірану, тимчасова пауза у бойових діях лише дасть змогу противнику перегрупуватися та підготувати нові удари.

 Десь я це вже чув. Якщо змінити слово іран на Сосія то все один в один скопійовано з кремлівських вимог. Тобто іран один в один копіює все з Сосії. Або іраном керують кацапські проксі. Тромб дебіл. Потрібно було спочатку допомогти Україні добити Сосію а потім вже за іран братись. Без підтримки Сосії іран вже давно б капітулював
06.04.2026 15:11 Ответить
Жовтопаперовий як завжди обісрався
06.04.2026 15:19 Ответить
Вимагати гарантій від екс-США може тільки клован.... А доречі, де він зараз? Кажуть в Сірію літав на шашлики чи кєбаби
06.04.2026 15:50 Ответить
 
 