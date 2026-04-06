Трамп отклонил план прекращения огня в Иране на 45 дней, - CNN
Президент США Дональд Трамп не поддержал план о прекращении огня в Иране на 45 дней. Его разработали международные посредники.
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
План был отправлен США и Ирану поздно вечером в воскресенье.
Чиновник Белого дома заявил, что лидер США не подписал это предложение.
"Это одна из многих идей", - сказал он, добавив, что военная операция США в Иране продолжается.
Ожидается, что Трамп выступит с заявлением по поводу войны в понедельник в 13:00 по Вашингтону (20:00 по Киеву) на пресс-конференции в Белом доме.
Что предшествовало?
- Ранее президент Трамп заявил, что США планируют "чрезвычайно сильные удары" по Ирану в течение двух-трех недель.
- Также лидер США пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям.
- 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось два дня, чтобы заключить соглашение с США.
- В свою очередь, в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа военные Ирана предупредили США и Израиль о возможном "адском" наказании в случае расширения конфликта.
- 5 апреля лидер США продлил свой срок на 20 часов и опубликовал в Truth Social новый срок – вторник – в 20:00 по восточному времени.
- По данным СМИ, Иран и США обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, что может привести к окончательному прекращению войны.
- Иран отказался от перемирия с США и требует гарантий недопущения новой войны.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
навіть, на великдень непохитний.