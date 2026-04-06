Трамп отклонил план прекращения огня в Иране на 45 дней, - CNN

Президент США Дональд Трамп не поддержал план о прекращении огня в Иране на 45 дней. Его разработали международные посредники.

Подробности

План был отправлен США и Ирану поздно вечером в воскресенье. 

Чиновник Белого дома заявил, что лидер США не подписал это предложение.

"Это одна из многих идей", - сказал он, добавив, что военная операция США в Иране продолжается.

Ожидается, что Трамп выступит с заявлением по поводу войны в понедельник в 13:00 по Вашингтону (20:00 по Киеву) на пресс-конференции в Белом доме.

Читайте также: США потеряли как минимум семь самолетов в войне против Ирана, - CNN

Читайте также: В Тегеране назвали заявления Трампа преступными

Отлично мистер Трамп,нужно продолжать крушить экономику,военное производство аятолл и взять под контроль Харк.
06.04.2026 16:52 Ответить
Примерно так и будет. Вот только Трамп жаждет капитуляции Ирана(чего не дождаться от режима религиозных фанатиков).
06.04.2026 16:57 Ответить
Трамп жаждет сбежать с поля боя,это очевидно,остатки здравого смысла пока мешают ему это сделать.
06.04.2026 17:03 Ответить
Скоро пожалкує, що не послухав дорослих людей
06.04.2026 16:53 Ответить
Трампон устраивает качели, а его шобла зарабатывает на скачках цен на нефть.
06.04.2026 16:54 Ответить
Трамп сам той план придумав - і сам його відхилив...Але потім може його прийняти...або знову відхилити...або придумати щось інше...Він і інше може відхилити...або внести в нього корективи...або доповнити...І так буде до тих пір,поки світова спільнота повністю не переконається,що на американському троні сидить завершений ідіот із завищеною самооцінкою і нездатний до аналітичного мислення.Так по чуткам казала його мама Марі-Енн Трамп...При цьому ніби додавала щось про катастрофу,яка станеться коли її синок вздумає піти у політику...
06.04.2026 16:59 Ответить
який же доні жорсткий пізділовець.
навіть, на великдень непохитний.
06.04.2026 17:00 Ответить
Трамп ВСЁ, его политический труп уже начал потихоньку разлагаться ...ближайшие выборы в Сенат закроют крышку гроба данного персонажа а потом у старика начнётся интересная движуха в американских судах...
06.04.2026 17:02 Ответить
Трамп поки не готовий віддавати Аляску і Каліфорнію заради миру.
06.04.2026 17:06 Ответить
всё очень просто, в стране где начнётся хаос, лидеру практически невозможно прятаться в укрытиях. Его либо поймают, либо придётся бежать как Янукович.
06.04.2026 17:07 Ответить
 
 