Хаменеи в тяжелом состоянии и не может управлять Ираном, - The Times of Israel

Сын Хаменеи без сознания и не управляет Ираном

По данным разведки, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в бессознательном состоянии и проходит лечение от "серьезного" заболевания в городе Кум. При этом он не может управлять страной.

Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Моджтаба Хаменеи проходит лечение в Куме, он в тяжелом состоянии и не может участвовать в принятии каких-либо решений режимом", - отмечается в дипломатической записке американо-израильской разведки, переданной союзникам в Персидском заливе.

По данным издания, это первый случай, когда отчет публично раскрывает местонахождение Хаменеи с начала операции США, когда, как считается, он был ранен во время первых ударов 28 февраля.

В документе также рассказывается о подготовке к похоронам его отца и бывшего верховного лидера Али Хаменеи в Куме после того, как он погиб во время первых ударов по Ирану в начале вооруженного конфликта.

Что предшествовало?

  • Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен и, вероятно, искалечен.

Просто смішно як виколупують козу з носа і придумують відмазки. Да він даже без голови може керувати. Достатньо його фотографії щоб раби-фанатики на нього працювали і за нього воювали. Даже в Україні Гепа вже будучи місяць дохлий ще керував Харковом і вигравав вибори.
07.04.2026 10:38 Ответить
Навіть така казка є 1000 і однієї ночі...коли задля розваг падишаха накачали наркотою людини з вулиці і посадили на трон...а той взяв і вбив справжнього падишаха...так оточення вирішило і залишити його падишахом, щоб не було змін
07.04.2026 11:00 Ответить
Чому казка?
В росії десяток ліліпутіних так править... Ходять слухи що "справжній" путін давно у кобздона на концерті.
07.04.2026 11:11 Ответить
Та якось і без цього моджахеда Ірану вдається нагибати Штати.
07.04.2026 10:47 Ответить
Лише у вологих фантазіях вони Штати нагибають.
07.04.2026 11:41 Ответить
Підозріло що коли кожен раз Ізраїль розповідає про свій черговий подвиг, іранці кажуть "йес йес, так і є".
07.04.2026 10:50 Ответить
Це головна причина , але не єдина ... В країнах авторітарних влада диктатора це в першу чергу його авторітет в тих колах , який є його ядром . Але у цього синка свого батька нульовий авторітет у КВІРі . Так що їм дуже вигідний той стан цього овоча який є зараз . Й його в штучній комі будуть підтримувати скільки завгодно .
Але тут інша проблема -- сам КВІР не має стійкого складу й кожного дня новий керівник цієї терорістичної організації може зустрітися з кобздоном й 72 гуріями віслючої породи - тобто у пекло помандрювати !!!
07.04.2026 10:54 Ответить
Ізраїль перший, хто дуже добре вивчив та взяв на озброєння методичку доктора хебельса. Зразу ж після того як США сворили Ізраїль у 1948 році.
07.04.2026 11:13 Ответить
А це ще невідомо хто в кого взяв методичку
07.04.2026 11:33 Ответить
 
 