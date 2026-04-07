Хаменеи в тяжелом состоянии и не может управлять Ираном, - The Times of Israel

По данным разведки, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в бессознательном состоянии и проходит лечение от "серьезного" заболевания в городе Кум. При этом он не может управлять страной.

Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Моджтаба Хаменеи проходит лечение в Куме, он в тяжелом состоянии и не может участвовать в принятии каких-либо решений режимом", - отмечается в дипломатической записке американо-израильской разведки, переданной союзникам в Персидском заливе.

По данным издания, это первый случай, когда отчет публично раскрывает местонахождение Хаменеи с начала операции США, когда, как считается, он был ранен во время первых ударов 28 февраля.

В документе также рассказывается о подготовке к похоронам его отца и бывшего верховного лидера Али Хаменеи в Куме после того, как он погиб во время первых ударов по Ирану в начале вооруженного конфликта.

Что предшествовало?

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен и, вероятно, искалечен.

