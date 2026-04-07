Хаменеї у важкому стані та не може керувати Іраном, - The Times of Israel
За даними розвідки, Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї непритомний та лікується від "серйозного" захворювання в місті Кум. Водночас він не може керувати країною.
Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Моджтаба Хаменеї лікується в Кумі, і він у важкому стані та не має змоги брати участь у прийнятті будь-яких рішень режимом", - зазначається у дипломатичній записці від американо-ізраїльської розвідки, яку передали союзникам у Перській затоці.
За даними видання, це вперше, коли звіт публічно розкриває місцезнаходження Хаменеї від початку операції США, коли, як вважається, його було поранено під час перших ударів 28 лютого.
У документі також розповідається про підготовку до поховання його батька та колишнього верховного лідера Алі Хаменеї в Кумі після того, як він загинув під час перших ударів по Ірану на початку збройного конфлікту.
Що передувало?
- Раніше міністр війни США Піт Гегсет заявив, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї поранений та, ймовірно, скалічений.
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