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Новини Операція США проти Ірану
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Хаменеї у важкому стані та не може керувати Іраном, - The Times of Israel

Син Хаменеї непритомний та не керує Іраном

За даними розвідки, Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї непритомний та лікується від "серйозного" захворювання в місті Кум. Водночас він не може керувати країною.

Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Моджтаба Хаменеї лікується в Кумі, і він у важкому стані та не має змоги брати участь у прийнятті будь-яких рішень режимом", - зазначається у дипломатичній записці від американо-ізраїльської розвідки, яку передали союзникам у Перській затоці.

За даними видання, це вперше, коли звіт публічно розкриває місцезнаходження Хаменеї від початку операції США, коли, як вважається, його було поранено під час перших ударів 28 лютого.

У документі також розповідається про підготовку до поховання його батька та колишнього верховного лідера Алі Хаменеї в Кумі після того, як він загинув під час перших ударів по Ірану на початку збройного конфлікту.

Читайте: Новий верховний лідер Ірану Хаменеї виступив із першою заявою: Обіцяє помститися

Що передувало?

Читайте: Жорстка позиція нового лідера Ірану може ускладнити переговори зі США, - Білий дім

Автор: 

Іран (3586) Хаменеї (52)
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Топ коментарі
+15
Просто смішно як виколупують козу з носа і придумують відмазки. Да він даже без голови може керувати. Достатньо його фотографії щоб раби-фанатики на нього працювали і за нього воювали. Даже в Україні Гепа вже будучи місяць дохлий ще керував Харковом і вигравав вибори.
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07.04.2026 10:38 Відповісти
+5
Чому казка?
В росії десяток ліліпутіних так править... Ходять слухи що "справжній" путін давно у кобздона на концерті.
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07.04.2026 11:11 Відповісти
+4
Підозріло що коли кожен раз Ізраїль розповідає про свій черговий подвиг, іранці кажуть "йес йес, так і є".
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07.04.2026 10:50 Відповісти

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