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Новини Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
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Жорстка позиція нового лідера Ірану може ускладнити переговори зі США, - Білий дім

Спеціальний представник президента США Стівен Віткофф

Президент США заявив, що завжди готовий до переговорів. Водночас він зауважив: якщо новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї виявиться таким же негнучким у своїй позиції, як і його батько, це може ускладнити можливість діалогу.

Про це спецпосланець Білого дому Стів Віткофф сказав в інтерв’ю CNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Позиція США щодо переговорів з Іраном

На запитання про канали комунікації між Іраном і США він відповів, що Трамп завжди відкритий до переговорів, але немає ознак, що Іран прагне дипломатичного врегулювання.

Жорстка лінія нового лідера Ірану

"Президент сказав очевидне: він (новий верховний лідер Ірану, - Ред.) - прихильник жорсткої лінії, він теократ. Якщо він такий самий, як його батько, якщо він негнучкий у цьому сенсі, то це створює проблеми для президента", – зазначив Віткофф.

Він нагадав, що позиція Трампа полягає в тому, що Іран не може мати ядерної зброї.

"Вони кажуть, що не хочуть її, але всі їхні дії свідчать про прямо протилежне", - зауважив спецпосланець.

Також читайте: Я незадоволений, - Трамп про обрання сина Хаменеї новим верховним лідером Ірану

На думку дипломата, дії Ірану об’єднують сусідні країни, деякі з них нібито звертаються до США, щоб приєднатися до "Угод Авраама".

"До цього конфлікту іранці могли застосовувати зброю лише проти "малого Сатани" - Ізраїлю, і "великого Сатани - США. Тепер ніхто не залишився поза межами терористичних дій", - констатував Віткофф.

Ядерна програма Тегерана та застереження Вашингтона

У цьому контексті він закликав американців усвідомити ризики, якби на місці Трампа був інший президент.

"Якщо у вас є діти, подумайте, як виглядав би світ без президента Трампа. Через рік могло б бути 30–40 ядерних бомб", - сказав Віткофф, повторивши, що переговори з Іраном стосовно ядерної програми не мали серйозних перспектив.

Читайте: Адміністрація Трампа розглядає подальше пом’якшення санкцій щодо нафти РФ, - CNN

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Автор: 

Іран (3513) Хаменеї (51) Віткофф Стів (319)
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Топ коментарі
+8
Ще вчора читав що Трамп грозив не виданими досєлє карами-а сьогодні вже мириться-от же ш балабол
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11.03.2026 07:02 Відповісти
+8
Я говарит Трумп, убил твоего батю, как раз во время ативных переговоров с Витьком, но я к миру готов, как пионер. Зуб Нетаньягу даю. Даже два.
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11.03.2026 07:13 Відповісти
+3
а в них іншої мети і не було. Вони ж хочуть з ним наторгувати 12трильонів
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11.03.2026 08:11 Відповісти
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Ще вчора читав що Трамп грозив не виданими досєлє карами-а сьогодні вже мириться-от же ш балабол
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11.03.2026 07:02 Відповісти
Бо мала сатана крутить сатаною великою..
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11.03.2026 07:11 Відповісти
Я говарит Трумп, убил твоего батю, как раз во время ативных переговоров с Витьком, но я к миру готов, как пионер. Зуб Нетаньягу даю. Даже два.
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11.03.2026 07:13 Відповісти
Очередь аятолл на упокоение. Пусть с ними там Аллах потом переговаривается.
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11.03.2026 07:13 Відповісти
посилай Бібу і Бобу - вони чудові дипломати.
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11.03.2026 07:21 Відповісти
Знову клятий Байден винен. Якби Дональд Трамп був президентом, він би уклав "грейт діл" і такого ніколи б не сталось.
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11.03.2026 07:23 Відповісти
А ви, *****, не підкажете, хто старого прибрав???
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11.03.2026 07:44 Відповісти
Вони це називають "переговорами".
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11.03.2026 09:54 Відповісти
Насправді все просто - міняй позицію на м'якішу, або міняй жорсткого аятоллу. 😊 Тим паче, що ізраїльська розвідка має можливості вичислити Муджтабу так, як і перед тим його батька. Або ж терпи і отримуй задоволення.
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11.03.2026 08:01 Відповісти
Ну і чого ці американські "потужні менеджери" досягли, крім допомоги "другу Балодьє"?
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11.03.2026 08:04 Відповісти
а в них іншої мети і не було. Вони ж хочуть з ним наторгувати 12трильонів
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11.03.2026 08:11 Відповісти
Дали можливість трампонутому закінчити ще одну війну, але як виявилось Іран про це не чув
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11.03.2026 08:46 Відповісти
от що є, коли балом править урсятина.
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11.03.2026 08:15 Відповісти
Тупуватий ковбой мислив шаблонно, що тіпа якщо вбити главу мафії, то вся структура посипеться. Але у муслімів свої традиції.
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11.03.2026 08:34 Відповісти
Ізраїль і США хочуть підло напасти, бо хтось щось сказав, вбити кучу народа вбити кучу дітей людей а бути білими і пушистими??? Це третя світова, ублюдки що знищували дітей в фашиських крематоріях і газових камерах такі точно як і ті хто бомбив Хіросіму, палив напалмом В'єтнам чи спалив дітей в Тегерані.
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11.03.2026 09:42 Відповісти
Ти напевно щось не те написав, ти мав на увазі росію? Це росія підло напала, бо хтось щось сказав, на Фінляндію, на Молдову, на чечню, на грузію, на Україну, вбила велику кількість людей, дітей, а тепер хоче бути білою і пушистою. Так не буває, росія відчинила, як кажуть скриньку пандори, розпочала третю світову війну. Було б дуже добре спалити напалмом всю росію і щоб ця територія, де проживають дикі виродки, заросла бур'яном. Нехай нам Бог допомогає.
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11.03.2026 10:28 Відповісти
виткофф лошара..верящий пуйлу..хотя там все путинососы..аж причмокивают..а трампакс довыйобывается..если уже не......
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11.03.2026 09:49 Відповісти
А як же успішні і конструктивні перегавори які ти цілий рік проводиів з Іраном? Як послухати то дивуюся що Віткофу ще орденів за успішні переговори не дали. А виявляється в Тромба просто немає карт. І ще воно те ж саме хоче в Україні вчворити. Підписати мірну угоду, а потім злиняти і сказати що далі то вже не його справа. А на те що рашисти далі продовжуватимуть воювати воно скаже що Х'уйло запевнив що він не стріляє а то все Україна...
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11.03.2026 10:07 Відповісти
 
 