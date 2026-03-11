Жорстка позиція нового лідера Ірану може ускладнити переговори зі США, - Білий дім

Президент США заявив, що завжди готовий до переговорів. Водночас він зауважив: якщо новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї виявиться таким же негнучким у своїй позиції, як і його батько, це може ускладнити можливість діалогу.

Про це спецпосланець Білого дому Стів Віткофф сказав в інтерв’ю CNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Позиція США щодо переговорів з Іраном

На запитання про канали комунікації між Іраном і США він відповів, що Трамп завжди відкритий до переговорів, але немає ознак, що Іран прагне дипломатичного врегулювання.

Жорстка лінія нового лідера Ірану

"Президент сказав очевидне: він (новий верховний лідер Ірану, - Ред.) - прихильник жорсткої лінії, він теократ. Якщо він такий самий, як його батько, якщо він негнучкий у цьому сенсі, то це створює проблеми для президента", – зазначив Віткофф.

Він нагадав, що позиція Трампа полягає в тому, що Іран не може мати ядерної зброї.

"Вони кажуть, що не хочуть її, але всі їхні дії свідчать про прямо протилежне", - зауважив спецпосланець.

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На думку дипломата, дії Ірану об’єднують сусідні країни, деякі з них нібито звертаються до США, щоб приєднатися до "Угод Авраама".

"До цього конфлікту іранці могли застосовувати зброю лише проти "малого Сатани" - Ізраїлю, і "великого Сатани - США. Тепер ніхто не залишився поза межами терористичних дій", - констатував Віткофф.

Ядерна програма Тегерана та застереження Вашингтона

У цьому контексті він закликав американців усвідомити ризики, якби на місці Трампа був інший президент.

"Якщо у вас є діти, подумайте, як виглядав би світ без президента Трампа. Через рік могло б бути 30–40 ядерних бомб", - сказав Віткофф, повторивши, що переговори з Іраном стосовно ядерної програми не мали серйозних перспектив.

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Удари по Ірану