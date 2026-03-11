Жорстка позиція нового лідера Ірану може ускладнити переговори зі США, - Білий дім
Президент США заявив, що завжди готовий до переговорів. Водночас він зауважив: якщо новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї виявиться таким же негнучким у своїй позиції, як і його батько, це може ускладнити можливість діалогу.
Про це спецпосланець Білого дому Стів Віткофф сказав в інтерв’ю CNBC, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Позиція США щодо переговорів з Іраном
На запитання про канали комунікації між Іраном і США він відповів, що Трамп завжди відкритий до переговорів, але немає ознак, що Іран прагне дипломатичного врегулювання.
Жорстка лінія нового лідера Ірану
"Президент сказав очевидне: він (новий верховний лідер Ірану, - Ред.) - прихильник жорсткої лінії, він теократ. Якщо він такий самий, як його батько, якщо він негнучкий у цьому сенсі, то це створює проблеми для президента", – зазначив Віткофф.
Він нагадав, що позиція Трампа полягає в тому, що Іран не може мати ядерної зброї.
"Вони кажуть, що не хочуть її, але всі їхні дії свідчать про прямо протилежне", - зауважив спецпосланець.
На думку дипломата, дії Ірану об’єднують сусідні країни, деякі з них нібито звертаються до США, щоб приєднатися до "Угод Авраама".
"До цього конфлікту іранці могли застосовувати зброю лише проти "малого Сатани" - Ізраїлю, і "великого Сатани - США. Тепер ніхто не залишився поза межами терористичних дій", - констатував Віткофф.
Ядерна програма Тегерана та застереження Вашингтона
У цьому контексті він закликав американців усвідомити ризики, якби на місці Трампа був інший президент.
"Якщо у вас є діти, подумайте, як виглядав би світ без президента Трампа. Через рік могло б бути 30–40 ядерних бомб", - сказав Віткофф, повторивши, що переговори з Іраном стосовно ядерної програми не мали серйозних перспектив.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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