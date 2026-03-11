Жесткая позиция нового лидера Ирана может осложнить переговоры с США, - Белый дом
Президент США заявил, что всегда готов к переговорам. В то же время он отметил: если новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи окажется таким же негибким в своей позиции, как и его отец, это может осложнить возможность диалога.
Об этом спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф сказал в интервью CNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Позиция США по переговорам с Ираном
На вопрос о каналах коммуникации между Ираном и США он ответил, что Трамп всегда открыт для переговоров, но нет признаков, что Иран стремится к дипломатическому урегулированию.
Жесткая линия нового лидера Ирана
"Президент сказал очевидное: он (новый верховный лидер Ирана, - Ред.) - сторонник жесткой линии, он теократ. Если он такой же, как его отец, если он негибок в этом смысле, то это создает проблемы для президента", - отметил Уиткофф.
Он напомнил, что позиция Трампа заключается в том, что Иран не может иметь ядерного оружия.
"Они говорят, что не хотят его, но все их действия свидетельствуют о прямо противоположном", - отметил спецпосланник.
По мнению дипломата, действия Ирана объединяют соседние страны, некоторые из них якобы обращаются к США, чтобы присоединиться к "Соглашениям Авраама".
"До этого конфликта иранцы могли применять оружие только против "малого Сатаны" - Израиля, и "большого Сатаны" - США. Теперь никто не остался за пределами террористических действий", - констатировал Уиткофф.
Ядерная программа Тегерана и предостережения Вашингтона
В этом контексте он призвал американцев осознать риски, если бы на месте Трампа был другой президент.
"Если у вас есть дети, подумайте, как бы выглядел мир без президента Трампа. Через год могло бы быть 30-40 ядерных бомб", - сказал Виткофф, повторив, что переговоры с Ираном по ядерной программе не имели серьезных перспектив.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
