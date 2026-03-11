РУС
1 687 13

Жесткая позиция нового лидера Ирана может осложнить переговоры с США, - Белый дом

Специальный представитель президента США Стивен Виткофф

Президент США заявил, что всегда готов к переговорам. В то же время он отметил: если новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи окажется таким же негибким в своей позиции, как и его отец, это может осложнить возможность диалога.

Об этом спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф сказал в интервью CNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Позиция США по переговорам с Ираном

На вопрос о каналах коммуникации между Ираном и США он ответил, что Трамп всегда открыт для переговоров, но нет признаков, что Иран стремится к дипломатическому урегулированию.

Жесткая линия нового лидера Ирана

"Президент сказал очевидное: он (новый верховный лидер Ирана, - Ред.) - сторонник жесткой линии, он теократ. Если он такой же, как его отец, если он негибок в этом смысле, то это создает проблемы для президента", - отметил Уиткофф.

Он напомнил, что позиция Трампа заключается в том, что Иран не может иметь ядерного оружия.

"Они говорят, что не хотят его, но все их действия свидетельствуют о прямо противоположном", - отметил спецпосланник.

По мнению дипломата, действия Ирана объединяют соседние страны, некоторые из них якобы обращаются к США, чтобы присоединиться к "Соглашениям Авраама".

"До этого конфликта иранцы могли применять оружие только против "малого Сатаны" - Израиля, и "большого Сатаны" - США. Теперь никто не остался за пределами террористических действий", - констатировал Уиткофф.

Ядерная программа Тегерана и предостережения Вашингтона

В этом контексте он призвал американцев осознать риски, если бы на месте Трампа был другой президент.

"Если у вас есть дети, подумайте, как бы выглядел мир без президента Трампа. Через год могло бы быть 30-40 ядерных бомб", - сказал Виткофф, повторив, что переговоры с Ираном по ядерной программе не имели серьезных перспектив.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Иран (999) Хаменеи (36) Стив Уиткофф (289)
+6
Я говарит Трумп, убил твоего батю, как раз во время ативных переговоров с Витьком, но я к миру готов, как пионер. Зуб Нетаньягу даю. Даже два.
+4
Ще вчора читав що Трамп грозив не виданими досєлє карами-а сьогодні вже мириться-от же ш балабол
+2
Бо мала сатана крутить сатаною великою..
Ще вчора читав що Трамп грозив не виданими досєлє карами-а сьогодні вже мириться-от же ш балабол
Бо мала сатана крутить сатаною великою..
Я говарит Трумп, убил твоего батю, как раз во время ативных переговоров с Витьком, но я к миру готов, как пионер. Зуб Нетаньягу даю. Даже два.
Очередь аятолл на упокоение. Пусть с ними там Аллах потом переговаривается.
посилай Бібу і Бобу - вони чудові дипломати.
Знову клятий Байден винен. Якби Дональд Трамп був президентом, він би уклав "грейт діл" і такого ніколи б не сталось.
А ви, *****, не підкажете, хто старого прибрав???
Насправді все просто - міняй позицію на м'якішу, або міняй жорсткого аятоллу. 😊 Тим паче, що ізраїльська розвідка має можливості вичислити Муджтабу так, як і перед тим його батька. Або ж терпи і отримуй задоволення.
Ну і чого ці американські "потужні менеджери" досягли, крім допомоги "другу Балодьє"?
а в них іншої мети і не було. Вони ж хочуть з ним наторгувати 12трильонів
Дали можливість трампонутому закінчити ще одну війну, але як виявилось Іран про це не чув
от що є, коли балом править урсятина.
Тупуватий ковбой мислив шаблонно, що тіпа якщо вбити главу мафії, то вся структура посипеться. Але у муслімів свої традиції.
