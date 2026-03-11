Жесткая позиция нового лидера Ирана может осложнить переговоры с США, - Белый дом

Президент США заявил, что всегда готов к переговорам. В то же время он отметил: если новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи окажется таким же негибким в своей позиции, как и его отец, это может осложнить возможность диалога.

Об этом спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф сказал в интервью CNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Позиция США по переговорам с Ираном

На вопрос о каналах коммуникации между Ираном и США он ответил, что Трамп всегда открыт для переговоров, но нет признаков, что Иран стремится к дипломатическому урегулированию.

Жесткая линия нового лидера Ирана

"Президент сказал очевидное: он (новый верховный лидер Ирана, - Ред.) - сторонник жесткой линии, он теократ. Если он такой же, как его отец, если он негибок в этом смысле, то это создает проблемы для президента", - отметил Уиткофф.

Он напомнил, что позиция Трампа заключается в том, что Иран не может иметь ядерного оружия.

"Они говорят, что не хотят его, но все их действия свидетельствуют о прямо противоположном", - отметил спецпосланник.

По мнению дипломата, действия Ирана объединяют соседние страны, некоторые из них якобы обращаются к США, чтобы присоединиться к "Соглашениям Авраама".

"До этого конфликта иранцы могли применять оружие только против "малого Сатаны" - Израиля, и "большого Сатаны" - США. Теперь никто не остался за пределами террористических действий", - констатировал Уиткофф.

Ядерная программа Тегерана и предостережения Вашингтона

В этом контексте он призвал американцев осознать риски, если бы на месте Трампа был другой президент.

"Если у вас есть дети, подумайте, как бы выглядел мир без президента Трампа. Через год могло бы быть 30-40 ядерных бомб", - сказал Виткофф, повторив, что переговоры с Ираном по ядерной программе не имели серьезных перспектив.

Удары по Ирану