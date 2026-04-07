РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14424 посетителя онлайн
Новости Операция США против Ирана
1 531 14

В ООН "обеспокоены" угрозами США разбомбить Иран

Гуттериш прокомментировал угрозы Трампа в отношении Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с угрозами Дональда Трампа о возможных ударах по гражданской инфраструктуре Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

О позиции генсека сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. По его словам, реализация таких угроз может привести к нарушению международного права.

Риск нарушения международного права

Дюжаррик подчеркнул, что даже при наличии военных целей удары по объектам гражданской инфраструктуры могут быть признаны незаконными из-за угрозы для мирного населения.

"Нас встревожила риторика, прозвучавшая в сообщении с угрозами атак на электростанции, мосты и другую инфраструктуру", - заявил пресс-секретарь.

В ООН призывают стороны соблюдать нормы международного права и воздерживаться от атак на гражданские объекты.

Гуттериш также обратился к США и Ирану с призывом избегать дальнейшей эскалации. Он подчеркнул необходимость защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.

Дедлайн Трампа

  • Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением энергетической инфраструктуры Ирана в случае невыполнения его требований.
  • Позже он уточнил, что крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.

Автор: 

Иран ООН Трамп Дональд Гутерриш Антониу
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цю ООН давно потрібно розігнати, абсолютно нікчемна організація.
показать весь комментарий
07.04.2026 01:20 Ответить
А як глибоко вони стривожені? Таке вже було.
показать весь комментарий
07.04.2026 01:26 Ответить
"реалізація таких погроз може призвести до порушення міжнародного права. Джерело: https://censor.net/ua/n3609196 " Головне щоб не призвела до порушення "міжнародного" радіаційного фону .
показать весь комментарий
07.04.2026 01:32 Ответить
у гуттеріша від війни безсоння і нема апетиту.
показать весь комментарий
07.04.2026 01:43 Ответить
Та ти шо?
показать весь комментарий
07.04.2026 02:14 Ответить
Позбавте ООН фінансування. Скільки можна пускати гроші на вітер?
показать весь комментарий
07.04.2026 02:38 Ответить
заберіть в ООН гроші ,вони самі стривожено розбіжуться.
показать весь комментарий
07.04.2026 03:04 Ответить
"стривожені", "стурбовані", "занепокоєні".....
десь я вже це чув!
показать весь комментарий
07.04.2026 05:46 Ответить
🥱, до сильної стурбованості ще далеко...
показать весь комментарий
07.04.2026 06:31 Ответить
Колись були такі "Клуби за інтересами" (може й зараз існують), де збиралися люди, об'єднані одним захопленням і спілкувалися. Також є спеціалізовані заклади куди направляють людей з однаковими хворобами (хоспіси, здається). Ну і т.д.
Це я до чого? Схоже ООН перетворилася на "Клуб любителів стурбованості" і періодично влаштовують змагання: хто висловить стурбованість найбільш оригінально чи раніше за всіх або вразить глибиною стурбованості (чи занепокоєння)...
показать весь комментарий
07.04.2026 07:38 Ответить
Є там в них такий, але він теж деградував...це рада безпеки оон..створена вона була для того щоб запобігти застосування ядерної зброї її учасниками і вони йшли один одному на поступки...зараз це звичайна говорильня
показать весь комментарий
07.04.2026 08:26 Ответить
Давайте будемо чесні---гітлер, сталін, путін, трамп це злочинці одного рівня Всі вони знищували мирні міста всю мирну структуру ,а це лікарні, школи. будинки продоволчі склад ,,дитсадки і інш. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО,ПОВАГА ДО ІНШИХ НАРОДІВ----ЦЕ НЕ ДЛЯ ЦИХ МОРАЛЬНИХ УРОДІВ
показать весь комментарий
07.04.2026 07:39 Ответить
Цей ООН живе в США, жирує, спить з хлопчиками за рахунок Америки. Киньте їм ковбаси, нехай заспокояться.
показать весь комментарий
07.04.2026 08:17 Ответить
Ага путін знищує нас,вбиває мирних людей в т.числі і дітей,а ООН винуватий Дивна логіка
показать весь комментарий
07.04.2026 08:35 Ответить
 
 