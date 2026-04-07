В ООН "обеспокоены" угрозами США разбомбить Иран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с угрозами Дональда Трампа о возможных ударах по гражданской инфраструктуре Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

О позиции генсека сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. По его словам, реализация таких угроз может привести к нарушению международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадры атаки Израиля на авиабазу в Бушире и нефтехимические объекты на территории Ирана. ВИДЕО

Риск нарушения международного права

Дюжаррик подчеркнул, что даже при наличии военных целей удары по объектам гражданской инфраструктуры могут быть признаны незаконными из-за угрозы для мирного населения.

"Нас встревожила риторика, прозвучавшая в сообщении с угрозами атак на электростанции, мосты и другую инфраструктуру", - заявил пресс-секретарь.

В ООН призывают стороны соблюдать нормы международного права и воздерживаться от атак на гражданские объекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пытались передать оружие иранским протестующим, но "определенная группа людей" его присвоила, - Трамп

Гуттериш также обратился к США и Ирану с призывом избегать дальнейшей эскалации. Он подчеркнул необходимость защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.

Дедлайн Трампа

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением энергетической инфраструктуры Ирана в случае невыполнения его требований.

Позже он уточнил, что крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.

Читайте также: Россия передала Ирану список ключевых энергообъектов Израиля