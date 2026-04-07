В ООН "обеспокоены" угрозами США разбомбить Иран
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с угрозами Дональда Трампа о возможных ударах по гражданской инфраструктуре Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.
О позиции генсека сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. По его словам, реализация таких угроз может привести к нарушению международного права.
Риск нарушения международного права
Дюжаррик подчеркнул, что даже при наличии военных целей удары по объектам гражданской инфраструктуры могут быть признаны незаконными из-за угрозы для мирного населения.
"Нас встревожила риторика, прозвучавшая в сообщении с угрозами атак на электростанции, мосты и другую инфраструктуру", - заявил пресс-секретарь.
В ООН призывают стороны соблюдать нормы международного права и воздерживаться от атак на гражданские объекты.
Гуттериш также обратился к США и Ирану с призывом избегать дальнейшей эскалации. Он подчеркнул необходимость защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.
Дедлайн Трампа
- Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением энергетической инфраструктуры Ирана в случае невыполнения его требований.
- Позже он уточнил, что крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.
десь я вже це чув!
Це я до чого? Схоже ООН перетворилася на "Клуб любителів стурбованості" і періодично влаштовують змагання: хто висловить стурбованість найбільш оригінально чи раніше за всіх або вразить глибиною стурбованості (чи занепокоєння)...