Россия передала Ирану список ключевых энергообъектов Израиля
Россия передала Ирану список из 55 объектов критически важной энергетической инфраструктуры Израиля, которые могут рассматриваться в качестве потенциальных целей для нанесения ударов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Jerusalem Post со ссылкой на источник.
По имеющейся информации, все объекты разделены на три уровня в зависимости от их стратегической важности.
- К первому уровню отнесены ключевые производственные мощности, уничтожение которых может парализовать энергосистему страны, в частности электростанцию "Орот Рабин".
- Второй уровень охватывает крупные городские и промышленные энергетические узлы.
- Третий – локальную инфраструктуру, включая подстанции и небольшие электростанции.
Почему энергосистема Израиля уязвима
В материале отмечается, что энергосистема Израиля является изолированной и фактически функционирует как "энергетический остров". Она не импортирует электроэнергию из соседних стран, что повышает риски в случае поражения ключевых объектов.
Даже частичное повреждение критической инфраструктуры может привести к масштабным отключениям и затруднить восстановление.
Данные о поддержке Ирана и реакция Украины
Ранее сообщалось, что Россия и Китай оказывают Ирану помощь различными способами, в частности в рамках военного сотрудничества.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита в регион передал разведывательные данные лидерам стран Ближнего Востока. По его словам, эти материалы свидетельствуют о поддержке Россией Ирана в войне.
Ніби Іран не знає ключових енергооб'єктів Ізраїлю.
Росіяни передають зброю і різні **********.
Ніхто точно не знає, що вони по Каспійському морю перевозять в Іран.
так вважає Єрушалем таймс
Коен передавав Ірану конфіденційну інформацію щодо розташування батарей ракет «Залізний купол» та різних баз ВПС Ізраїлю.
The case adds to a growing list of alleged Iranian efforts to recruit Israelis, including current and former security personnel, for intelligence-gathering missions. Israeli authorities have repeatedly warned in recent months that Iranian handlers are increasingly using financial incentives to recruit targets inside Israel.
An earlier case involved two additional reservists
In January 2025, an indictment was filed at the Haifa District Court against IDF reservist Yuri Ilyaspov, 22, who also served in an Iron Dome battery unit, and his friend Georgy Andreev, 21, over alleged ties to an Iranian operative and actions they allegedly carried out in Israel. The two were childhood friends and lived only a few hundred meters from one another in Kiryat Yam.
Ilyaspov was charged, among other offenses, with aiding the enemy in wartime, transmitting information to the enemy, aggravated espionage, and contact with a foreign agent. He was also charged with property defacement, destruction of evidence, forgery, and use of a forged document.
Andreev was charged with contact with a foreign agent, as well as destruction of evidence, theft, and property defacement. The filing of Friday's indictment in Jerusalem underscores Israeli authorities' continued focus on alleged Iran-linked espionage activity involving local recruits.