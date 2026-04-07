Россия передала Ирану список ключевых энергообъектов Израиля

Россия передала Ирану список из 55 объектов критически важной энергетической инфраструктуры Израиля, которые могут рассматриваться в качестве потенциальных целей для нанесения ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Jerusalem Post со ссылкой на источник. 

По имеющейся информации, все объекты разделены на три уровня в зависимости от их стратегической важности.

  • К первому уровню отнесены ключевые производственные мощности, уничтожение которых может парализовать энергосистему страны, в частности электростанцию "Орот Рабин".
  • Второй уровень охватывает крупные городские и промышленные энергетические узлы.
  • Третий – локальную инфраструктуру, включая подстанции и небольшие электростанции.

Почему энергосистема Израиля уязвима

В материале отмечается, что энергосистема Израиля является изолированной и фактически функционирует как "энергетический остров". Она не импортирует электроэнергию из соседних стран, что повышает риски в случае поражения ключевых объектов.

Даже частичное повреждение критической инфраструктуры может привести к масштабным отключениям и затруднить восстановление.

Данные о поддержке Ирана и реакция Украины

Ранее сообщалось, что Россия и Китай оказывают Ирану помощь различными способами, в частности в рамках военного сотрудничества.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визита в регион передал разведывательные данные лидерам стран Ближнего Востока. По его словам, эти материалы свидетельствуют о поддержке Россией Ирана в войне.

+30
Думаю Ізраїль на це відреагує так само як Трамп - "ну передає і ... ок" - 9 травня Бібі ще дідів на палці з ****** нести 🤔
07.04.2026 01:00 Ответить
+15
нетаньяху, не дякуй
07.04.2026 00:58 Ответить
+13
07.04.2026 03:53 Ответить
нетаньяху, не дякуй
07.04.2026 00:58 Ответить
скоро "майские", би-би...

07.04.2026 01:16 Ответить
07.04.2026 03:53 Ответить
Кому? Кацапам? Він не може аж так палитися.
07.04.2026 08:09 Ответить
Думаю Ізраїль на це відреагує так само як Трамп - "ну передає і ... ок" - 9 травня Бібі ще дідів на палці з ****** нести 🤔
07.04.2026 01:00 Ответить
юдеям не звикати
07.04.2026 01:05 Ответить
Якась бредятина.
Ніби Іран не знає ключових енергооб'єктів Ізраїлю.
Росіяни передають зброю і різні **********.
Ніхто точно не знає, що вони по Каспійському морю перевозять в Іран.
07.04.2026 01:08 Ответить
може й знає, але "дзвінок друга" не завадить -

так вважає Єрушалем таймс

.
07.04.2026 01:18 Ответить
Скільки у Ірану власних супутників на орбіті ? А у кацапів пишуть що більше 200 . Одна справа знати місце розташування , а зовсім інша щодня мати свіжі дані про ста тих об'єктів та ефективність проведених обстрілів .
07.04.2026 01:19 Ответить
"стан"
07.04.2026 01:20 Ответить
Електростанцію встигли таємно сховати в бомбосховище?
07.04.2026 01:23 Ответить
Все банальніше - приліт однієї ракети у електростанцію її ніколи не знищить , крім того потрібно іще влучити у машинний зал чи підстанцію , а не у квітник перед входом . Хто дані для коригування обстрілів передасть - працівник станції з бомбосховища ? ((
07.04.2026 01:26 Ответить
Це не військові об'єкти. Іранські шпигуни в Ізраїлі можуть мати кращу інформацію ніж путін.
07.04.2026 01:30 Ответить
Навіть в Україні, де кацапські шпигуни у владі засіли, не все так просто у кацапні виходить щодо отримання інформації . Не думаю що у Ізраїлі куди не плюнь - агенти Ірану працюють ((
07.04.2026 01:35 Ответить
Наприкінці березня 2026 року ізраїльські власті заарештували Раза Коена, резервіста, якого звинуватили у шпигунстві на користь Ірану.
Коен передавав Ірану конфіденційну інформацію щодо розташування батарей ракет «Залізний купол» та різних баз ВПС Ізраїлю.
07.04.2026 01:40 Ответить
Ну і, про що це каже ? Колись влада США взагалі заарештувала ідіота-американця , що здав секрети ядерної зброї совку . Невже в Ізраїлі заарештували тисячі іранських агентів чи бодай сотні ?
07.04.2026 01:45 Ответить
Часом хватає і одного агента.
07.04.2026 01:49 Ответить
Не заперечую , а часом допомагають розвідувальні дані від кацапів ((
07.04.2026 01:52 Ответить
.jpost.com/israel-news/defense-news/

The case adds to a growing list of alleged Iranian efforts to recruit Israelis, including current and former security personnel, for intelligence-gathering missions. Israeli authorities have repeatedly warned in recent months that Iranian handlers are increasingly using financial incentives to recruit targets inside Israel.

An earlier case involved two additional reservists

In January 2025, an indictment was filed at the Haifa District Court against IDF reservist Yuri Ilyaspov, 22, who also served in an Iron Dome battery unit, and his friend Georgy Andreev, 21, over alleged ties to an Iranian operative and actions they allegedly carried out in Israel. The two were childhood friends and lived only a few hundred meters from one another in Kiryat Yam.

Ilyaspov was charged, among other offenses, with aiding the enemy in wartime, transmitting information to the enemy, aggravated espionage, and contact with a foreign agent. He was also charged with property defacement, destruction of evidence, forgery, and use of a forged document.

Andreev was charged with contact with a foreign agent, as well as destruction of evidence, theft, and property defacement. The filing of Friday's indictment in Jerusalem underscores Israeli authorities' continued focus on alleged Iran-linked espionage activity involving local recruits.
07.04.2026 01:47 Ответить
Роби переклад , я в Канаді не живу , український пенсіонер, який у школі вчив німецьку А гугл -перекладач юринда ((
07.04.2026 01:50 Ответить
www.lexilogos.com/keyboard/ukrainian.htm
07.04.2026 01:51 Ответить
https://translate.google.com.ua/?hl=en&sl=auto&tl=en&op=translate Google Translate
07.04.2026 01:53 Ответить
Про гугла вже написав , він слабувато переклад робить .
07.04.2026 01:54 Ответить
Я вже за одним посиланням перейшов так, що довелося систему перевстановлювати , це тобі не жмульку з квартири виселяти
07.04.2026 01:53 Ответить
Судячи з перекладу - зрадників Ізраїлю тисячами осіб виявлено не було .
07.04.2026 01:57 Ответить
Орки передали Ирану не только списки энергообъектов Израиля, но и их координаты.
07.04.2026 01:57 Ответить
Ізраель москві , все пробачить ,заради двушечок з України ...
07.04.2026 01:25 Ответить
ізраїлю твої "двушечки" як мертвому припарка , там таких "двушечників" як тарганів на ізраїльській кухні коли світло вимкнуть (((
07.04.2026 01:28 Ответить
їх система всього світу ,добре працює на весь Ізраель ,як кажуть з миру по нитці ...і весь світ завис на кабале...
07.04.2026 01:31 Ответить
тоді до чого згадка про Україну була ? ((
07.04.2026 01:36 Ответить
тебе Трампушка та МАГА ще не випирають з Америки? підозрюю,що ти там і так затримався...
07.04.2026 01:42 Ответить
Мене, дурнику, не випруть , бо я в Україні . Тобі, ідіотові, пощастило мати кабельний інтернет , а у мене не склалося . Порадій, телепню, хоча б з цього , коли із США не вийшло
07.04.2026 01:48 Ответить
У нього старлінк. Тому і картинка прапорець американський
07.04.2026 07:39 Ответить
Буде знати, як з ****** в дружбанів грати...
07.04.2026 02:11 Ответить
Я только что ввёл в ГПТ "список ключових енергооб'єктів Ізраїлю" і росєя мені не знадобилася.
07.04.2026 03:11 Ответить
один на рот
07.04.2026 06:31 Ответить
А в Ізраїлі москальноти повно... Бий своїх щоб чужі боялись.
07.04.2026 07:37 Ответить
Ета друг Владімір пєрєдайот Ізраілю дух Анкоріджа!
07.04.2026 08:08 Ответить
Енергооб'єкти настільки приховані, як пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, і де вони ніхто не знає
07.04.2026 08:30 Ответить
 
 