Росія передала Ірану список ключових енергооб’єктів Ізраїлю

Росія передала в Іран перелік із 55 об’єктів критичної енергетичної інфраструктури Ізраїлю, які можуть розглядатися як потенційні цілі для ураження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The Jerusalem Post з посиланням на джерело.

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За наявною інформацією, усі об’єкти розподілені на три рівні залежно від їхньої стратегічної важливості.

До першого рівня віднесено ключові виробничі потужності, знищення яких може паралізувати енергосистему країни, зокрема електростанцію "Орот Рабін".

Другий рівень охоплює великі міські та промислові енергетичні вузли.

Третій – локальну інфраструктуру, включно з підстанціями та меншими електростанціями.

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Чому енергосистема Ізраїлю вразлива

У матеріалі зазначається, що енергосистема Ізраїлю є ізольованою та фактично функціонує як "енергетичний острів". Вона не імпортує електроенергію з сусідніх країн, що підвищує ризики у разі ураження ключових об’єктів.

Навіть часткове пошкодження критичної інфраструктури може спричинити масштабні відключення та ускладнити відновлення.

Дані про підтримку Ірану та реакція України

Раніше повідомляється, що Росія та Китай надають Ірану допомогу різними способами, зокрема у межах військового співробітництва.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до регіону передав розвідувальні дані лідерам країн Близького Сходу. За його словами, ці матеріали свідчать про підтримку Росією Ірану у війні.

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