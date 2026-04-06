Пентагон анонсував найбільш потужні удари по Ірану найближчим часом

Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що США планують посилити удари по Ірану найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у найближчі години атаки стануть найпотужнішими з початку військової кампанії, а вже у вівторок їхня інтенсивність зросте ще більше.

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"За вказівкою президента, сьогодні по Ірану буде завдано найбільше ударів з першого дня операції. Завтра — ще більше, ніж сьогодні", — зазначив він.

Він також наголосив, що Іран має зробити вибір щодо подальших дій.

"У Ірану є вибір. Обирайте мудро, тому що наш президент не жартує", — додав глава Пентагону.

Позиція США та реакція Ірану

Раніше під час цієї ж пресконференції Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть повністю знищити Іран у ніч із вівторка на середу, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку.

Водночас Іран відмовився від пропозиції тимчасового припинення вогню та наполягає на завершенні конфлікту на власних умовах.

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