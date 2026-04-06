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Новини Операція США проти Ірану
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Пентагон анонсував найбільш потужні удари по Ірану найближчим часом

Піт Гегсет анонсував удари по Ірану

Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що США планують посилити удари по Ірану найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  у найближчі години атаки стануть найпотужнішими з початку військової кампанії, а вже у вівторок їхня інтенсивність зросте ще більше.

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"За вказівкою президента, сьогодні по Ірану буде завдано найбільше ударів з першого дня операції. Завтра — ще більше, ніж сьогодні", — зазначив він.

Він також наголосив, що Іран має зробити вибір щодо подальших дій.

"У Ірану є вибір. Обирайте мудро, тому що наш президент не жартує", — додав глава Пентагону.

Позиція США та реакція Ірану

  • Раніше під час цієї ж пресконференції Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть повністю знищити Іран у ніч із вівторка на середу, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку.
  • Водночас Іран відмовився від пропозиції тимчасового припинення вогню та наполягає на завершенні конфлікту на власних умовах.

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Автор: 

Іран (3586) США (26917) атака (1806) Гегсет Піт (152)
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Топ коментарі
+14
Підключіть нашого Лідора до операції, він додасть потужності💩
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06.04.2026 23:47 Відповісти
+6
Трамп таке сказати не взмозі. Фізично.
Заскладні речення, як для нього.
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07.04.2026 00:31 Відповісти
+2
дохніть аятоли
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06.04.2026 23:51 Відповісти

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