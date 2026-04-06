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Новини Відео Ракетна атака Удар Ізраїлю по Ірану
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Кадри атаки Ізраїлю на авіабазу в Бушері та нафтохімічні об’єкти на території Ірану. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, на якому видно серію ранкових атак на іранську авіабазу в Бушері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у цей же день під ударами також опинилися нафтохімічні об’єкти на території Ірану.

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Також у дописі зазначається, що окремо міністр оборони Ізраїлю доручив армії продовжувати завдавати ударів високої інтенсивності по національній інфраструктурі Ірану.

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Раніше Ізраїль заявив про авіаудар по іранському району Асалує, а саме по підприємствах, що забезпечують регіон електроенергією, водою та технічним киснем медзаклади.

Після вибухів електропостачання на атакованих нафтохімічних об’єктах було відключене.

Удар по Асалує став черговим епізодом атак на енергетичну інфраструктуру Ірану. Попередній був у березні.

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Ізраїль (1999) Іран (3586) ракети (4499) атака (1806) нафтопродукти (714)
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Топ коментарі
+11
ЦАХАЛу-черговий респект...
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06.04.2026 22:16 Відповісти
+10
мабуть влучили у склад фаб-500)))
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06.04.2026 22:08 Відповісти
+8
1,5 мільйонний Ізраїль має авіацію ********* та більшу за 30-мільйонну Україну.

А нам розповідають, що авіація фуфло, а дрони наше все.
І це логічно. Якщо у тебе нема штанів, краще себе переконати, що в трусах зручніше.
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06.04.2026 22:53 Відповісти

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