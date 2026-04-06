Кадри атаки Ізраїлю на авіабазу в Бушері та нафтохімічні об’єкти на території Ірану. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, на якому видно серію ранкових атак на іранську авіабазу в Бушері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у цей же день під ударами також опинилися нафтохімічні об’єкти на території Ірану.

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Також у дописі зазначається, що окремо міністр оборони Ізраїлю доручив армії продовжувати завдавати ударів високої інтенсивності по національній інфраструктурі Ірану.

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Раніше Ізраїль заявив про авіаудар по іранському району Асалує, а саме по підприємствах, що забезпечують регіон електроенергією, водою та технічним киснем медзаклади.

Після вибухів електропостачання на атакованих нафтохімічних об’єктах було відключене.

Удар по Асалує став черговим епізодом атак на енергетичну інфраструктуру Ірану. Попередній був у березні.

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