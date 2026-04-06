Ізраїль завдав удару по найбільшому нафтохімкомплексу Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про завдання ударів по найбільшому нафтохімічному комплексу Ірану в Асалує.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters.

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За даними медіа, у районі нафтохімічного комплексу "Південний Парс" пролунало кілька вибухів. Під удар потрапили підприємства, що забезпечують електроенергією, водою та технічним киснем район Асалує. Водночас сама компанія "Парс" пошкоджень не зазнала.

Після атаки електропостачання до всіх нафтохімічних об’єктів було відключене.

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Наслідки удару та попередні атаки

Удар по Асалує став черговим епізодом атак на енергетичну інфраструктуру Ірану. У березні Ізраїль вже бив по газовому родовищу "Південний Парс" та пов’язаній інфраструктурі, що спричинило реакцію Тегерана у вигляді ударів по об’єктах на Близькому Сході.

У контексті дипломатії, раніше Дональд Трамп прокоментував пропозицію щодо 45-денного перемир’я з Іраном, назвавши її важливим кроком, але недостатнім. За даними Reuters, Іран відмовився від цієї ініціативи, яка передбачала розблокування Ормузької протоки.

Трамп також визначив крайній термін для відкриття протоки — до 20:00 за східним часом США, що відповідає ночі 8 квітня за київським часом.

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