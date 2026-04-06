УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9026 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
6 025 37

Ізраїль завдав удару по найбільшому нафтохімкомплексу Ірану

Ізраїль завдав удару по Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про завдання ударів по найбільшому нафтохімічному комплексу Ірану в Асалує.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними медіа, у районі нафтохімічного комплексу "Південний Парс" пролунало кілька вибухів. Під удар потрапили підприємства, що забезпечують електроенергією, водою та технічним киснем район Асалує. Водночас сама компанія "Парс" пошкоджень не зазнала.

Після атаки електропостачання до всіх нафтохімічних об’єктів було відключене.

Читайте також: Трамп прокоментував різкий допис щодо Ірану в соцмережі

Наслідки удару та попередні атаки

Удар по Асалує став черговим епізодом атак на енергетичну інфраструктуру Ірану. У березні Ізраїль вже бив по газовому родовищу "Південний Парс" та пов’язаній інфраструктурі, що спричинило реакцію Тегерана у вигляді ударів по об’єктах на Близькому Сході.

У контексті дипломатії, раніше Дональд Трамп прокоментував пропозицію щодо 45-денного перемир’я з Іраном, назвавши її важливим кроком, але недостатнім. За даними Reuters, Іран відмовився від цієї ініціативи, яка передбачала розблокування Ормузької протоки.

Трамп також визначив крайній термін для відкриття протоки — до 20:00 за східним часом США, що відповідає ночі 8 квітня за київським часом.

Також читайте: Ізраїль чекає на дозвіл від США, щоб атакувати енергооб’єкти Ірану, - Sky News

Автор: 

Ізраїль (1999) Іран (3586) атака (1806)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
немає в Ізраїлі режиму равинів - там тих равинів і їх послідовників копняками в бусіки женуть сьогодні. І хоч я погоджуюсь із тим що Бібі плювати на Україну хотів, але режим аятол то наш ворог і тому я радий що Ізраїль знищує їх ВПК і економіку.
показати весь коментар
06.04.2026 21:46 Відповісти
+10
А потім мости і енергетика....
показати весь коментар
06.04.2026 21:23 Відповісти
+8
Добре. Ворог мого ворога мій друг. Іран має відробляти свою карму. П*дараси
показати весь коментар
06.04.2026 21:41 Відповісти

Завантаження...

 
 