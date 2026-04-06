Трамп прокоментував різкий допис щодо Ірану в соцмережі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пояснив використання нецензурної лексики у своєму дописі щодо Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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5 квітня Трамп опублікував повідомлення у соцмережі Truth Social, де пригрозив Ірану. У дописі він зазначив, що у країні може настати "і день електростанцій, і день мостів", а також використав різкі висловлювання.

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Що сказав Трамп про свої слова

Під час великоднього заходу в Білому домі журналісти запитали президента США, чому він використав нецензурну лексику. У відповідь Трамп пояснив, що зробив це свідомо.

"Лише для того, щоб донести свою думку. Думаю, ви це вже чули раніше", – сказав він.

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Ситуація навколо можливого перемир’я

Трамп також прокоментував пропозицію щодо 45-денного перемир’я з Іраном. За його словами, це є важливим кроком, однак недостатнім для врегулювання ситуації.

Водночас за даними Reuters, Іран відмовився від цієї ініціативи. Йшлося про можливе розблокування Ормузької протоки у межах домовленостей.

До слова, раніше Трамп визначив годину, до якої Іран має відкрити Ормузьку протоку. За його словами, крайній термін — до 20:00 за східним часом США, що відповідає ночі 8 квітня за київським часом.

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