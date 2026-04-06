Трамп прокомментировал резкий пост об Иране в соцсети
Президент Соединенных ШтатовДональд Трамп объяснил использование нецензурной лексики в своем посте об Иране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
5 апреля Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, где пригрозил Ирану. В посте он отметил, что в стране может наступить "и день электростанций, и день мостов", а также использовал резкие высказывания.
Что сказал Трамп о своих словах
Во время пасхального мероприятия в Белом доме журналисты спросили президента США, почему он использовал нецензурную лексику. В ответ Трамп объяснил, что сделал это сознательно.
"Только для того, чтобы донести свою точку зрения. Думаю, вы это уже слышали раньше", - сказал он.
Ситуация вокруг возможного перемирия
Трамп также прокомментировал предложение о 45-дневном перемирии с Ираном. По его словам, это важный шаг, однако недостаточный для урегулирования ситуации.
В то же время, по данным Reuters, Иран отказался от этой инициативы. Речь шла о возможном разблокировании Ормузского пролива в рамках договоренностей.
- К слову, ранее Трамп определил час, до которого Иран должен открыть Ормузский пролив. По его словам, крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.
⚡️США витратили більшість запасів ракет JASSM-ER під час операції в ірані, - Bloomberg.
За даними джерел, використано близько двох третин арсеналу, а після перекидання залишиться приблизно 425 ракет із понад 2000 до війни. Цього вистачить лише на один масований виліт бомбардувальників.!!!!Водночас виробництво не встигає за витратами - компанія Lockheed Martin може виготовляти до 860 ракет на рік, тому на відновлення запасів ************ роки......
Так і сказав, що коли я спілкуюсь з ху....лом, то ми так розмовляємо щоби друг друга легше розуміти було.