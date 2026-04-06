Трамп прокомментировал резкий пост об Иране в соцсети

Президент Соединенных ШтатовДональд Трамп объяснил использование нецензурной лексики в своем посте об Иране.

Об этом пишет CNN.

5 апреля Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, где пригрозил Ирану. В посте он отметил, что в стране может наступить "и день электростанций, и день мостов", а также использовал резкие высказывания.

Что сказал Трамп о своих словах

Во время пасхального мероприятия в Белом доме журналисты спросили президента США, почему он использовал нецензурную лексику. В ответ Трамп объяснил, что сделал это сознательно.

"Только для того, чтобы донести свою точку зрения. Думаю, вы это уже слышали раньше", - сказал он.

Ситуация вокруг возможного перемирия

Трамп также прокомментировал предложение о 45-дневном перемирии с Ираном. По его словам, это важный шаг, однако недостаточный для урегулирования ситуации.

В то же время, по данным Reuters, Иран отказался от этой инициативы. Речь шла о возможном разблокировании Ормузского пролива в рамках договоренностей.

К слову, ранее Трамп определил час, до которого Иран должен открыть Ормузский пролив. По его словам, крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.

