Трамп заявил, что не планирует вторжения в Канаду и не будет делать ее 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует вторжения в Канаду и не ожидает её присоединения в качестве 51-го штата. По его словам, такая перспектива маловероятна, учитывая историческую независимость страны и политический контекст отношений между государствами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Роберту Гардману, сообщает The Telegraph.

Трамп дал интервью королевскому биографу для его новой книги об Елизавете II.

Гардман призвал американского лидера "оставить Канаду в покое", обратив внимание, что посягательства на эту страну "опечалят короля Чарльза III", который в конце апреля посетит США.

"Думаю, у канадцев есть 200 лет истории, и вся эта тема с "О, Канада" (название гимна Канады, - ред.). С этим невозможно разобраться за три с половиной года. Думаю, этого не произойдет (речь идет о присоединении Канады к США, - ред.)", - сказал Трамп.

В то же время президент США выразил сомнение в том, признают ли канадцы до сих пор британского короля своим главой государства.

Президент США совершил два государственных визита в Великобританию: один - при Елизавете II и один - при короле Чарльзе - и в ответ позже в этом месяце примет короля и королеву Великобритании.

