Новости Требования Трампа к Канаде
Трамп заявил, что не планирует вторжения в Канаду и не будет делать ее 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует вторжения в Канаду и не ожидает её присоединения в качестве 51-го штата. По его словам, такая перспектива маловероятна, учитывая историческую независимость страны и политический контекст отношений между государствами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Роберту Гардману, сообщает The Telegraph.

"Дональд Трамп заявил, что не вторгнется в Канаду после неоднократных угроз превратить страну в 51-й штат Америки", - говорится в сообщении.

Трамп дал интервью королевскому биографу для его новой книги об Елизавете II.

Гардман призвал американского лидера "оставить Канаду в покое", обратив внимание, что посягательства на эту страну "опечалят короля Чарльза III", который в конце апреля посетит США.

Читайте также: Трамп больше не хочет аннексировать Канаду, - Карни

"Думаю, у канадцев есть 200 лет истории, и вся эта тема с "О, Канада" (название гимна Канады, - ред.). С этим невозможно разобраться за три с половиной года. Думаю, этого не произойдет (речь идет о присоединении Канады к США, - ред.)", - сказал Трамп.

В то же время президент США выразил сомнение в том, признают ли канадцы до сих пор британского короля своим главой государства.

Президент США совершил два государственных визита в Великобританию: один - при Елизавете II и один - при короле Чарльзе - и в ответ позже в этом месяце примет короля и королеву Великобритании.

Читайте также: Канада должна стать 51-м штатом США. Мы больше не будем тратить сотни миллиардов долларов каждый год, - Трамп

Топ комментарии
+9
а шо таке , вже навоювався ідіот
06.04.2026 18:10 Ответить
+8
Щось таке хороше вкололи.
06.04.2026 18:10 Ответить
+6
Канада видихнула
06.04.2026 18:11 Ответить
Значить рижому щось треба від канадців. Може нафту, у може кораблі для Ормузу, хз.
06.04.2026 18:12 Ответить
Трамп просмотрел вот это и прозрел
https://youtu.be/zWSKlYjD8vU?list=RDzWSKlYjD8vU
06.04.2026 18:13 Ответить
Смотреть до конца).
06.04.2026 18:19 Ответить
👍...
06.04.2026 18:22 Ответить
Там колоритна руда дута істота мені когось нагадує😁
06.04.2026 18:45 Ответить
Звісно, що не 51-м. Номер 51 зарезервовано за Гренландією, Канада - лише 52.
06.04.2026 18:13 Ответить
Яка Канада, на Ірані всрався,далі буде тільки гірше. Старий , ******** пиз...лиз
06.04.2026 18:16 Ответить
Яке полегшення. Але ще не вечір. Сім Трампів на тиждень.
06.04.2026 18:20 Ответить
Правильну таблетку проковтнув,
06.04.2026 18:24 Ответить
Тобі Іран видно добре ***** ввалив. Від Канади не хочеться ще отримати.
06.04.2026 18:25 Ответить
Рассказчика похоже маленько попустило...
06.04.2026 18:28 Ответить
Оця його автозасмага, це типу а-ля під виборців "іржавого паска", так званих реднеків? Чи під свою бютіфул руду чупринку? І оці гримаси, особливо як маска Гая Іокса, тільки без вусів. Нє, він таки перевершив нашого клоуна, по усім статтям перевершив - штати будуть довго відмиватись від цієї іржавщини.
06.04.2026 18:31 Ответить
Тремпу треба перед виборами позитивний імідж створити.
06.04.2026 18:31 Ответить
06.04.2026 18:32 Ответить
Невже щось притомне сказав.
06.04.2026 18:33 Ответить
Цікаво, хто ж вклав в башку цьому рудому придурку ідею зробити Канаду штатом США!
06.04.2026 18:35 Ответить
Хух. Полегшало
06.04.2026 18:36 Ответить
Та тобі і там насовають за щоку, клоун ти пустоголовий.
06.04.2026 18:42 Ответить
Трампон, 51-й штат это Гренландия, а 52-й Иран с тобой, новым его аятоллой во главе.
Так что Канада будет только 53-м.
06.04.2026 18:42 Ответить
Хто тепер тобі повірить, прибацнутий?
06.04.2026 18:43 Ответить
 
 