Трамп заявил, что не планирует вторжения в Канаду и не будет делать ее 51-м штатом США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует вторжения в Канаду и не ожидает её присоединения в качестве 51-го штата. По его словам, такая перспектива маловероятна, учитывая историческую независимость страны и политический контекст отношений между государствами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Роберту Гардману, сообщает The Telegraph.
"Дональд Трамп заявил, что не вторгнется в Канаду после неоднократных угроз превратить страну в 51-й штат Америки", - говорится в сообщении.
Трамп дал интервью королевскому биографу для его новой книги об Елизавете II.
Гардман призвал американского лидера "оставить Канаду в покое", обратив внимание, что посягательства на эту страну "опечалят короля Чарльза III", который в конце апреля посетит США.
"Думаю, у канадцев есть 200 лет истории, и вся эта тема с "О, Канада" (название гимна Канады, - ред.). С этим невозможно разобраться за три с половиной года. Думаю, этого не произойдет (речь идет о присоединении Канады к США, - ред.)", - сказал Трамп.
В то же время президент США выразил сомнение в том, признают ли канадцы до сих пор британского короля своим главой государства.
Президент США совершил два государственных визита в Великобританию: один - при Елизавете II и один - при короле Чарльзе - и в ответ позже в этом месяце примет короля и королеву Великобритании.
Что предшествовало
- В апреле прошлого года, в день парламентских выборов в Канаде, президент США Дональд Трамп вновь заявил, что "граница между странами является искусственной" и что канадцы должны присоединиться к Соединенным Штатам и стать новым штатом.
- Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести 100-процентные таможенные пошлины на все канадские импортные товары в случае заключения Канадой торгового соглашения с Китаем, обвинив Пекин в стремлении использовать страну в качестве транзитного хаба для экспорта в США.
Так что Канада будет только 53-м.